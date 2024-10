Ester Expósito estalla contra los que critican su físico: "Las mujeres crecemos, cambiamos, engordamos y adelgazamos. No somos muñecas"

La actriz Ester Expósito en una imagen de archivo.

Desde que apareció el 23 de octubre en el programa de David Broncano, La Revuelta, Ester Expósito ha sido blanco de miles de comentarios de usuarios sobre su apariencia física. Las redes sociales han atribuido una "transformación física" a la actriz por supuestas cirugías estéticas. Expósito ha respondido de manera contundente: "Llevo leyendo que me he hecho como 50 operaciones y retoques en la cara desde que tengo 19 años".

"Al parecer, me he puesto bótox en la cara. Si eso fuera cierto, tendría todo el derecho a hacerlo, y nadie debería meterse en mi vida porque es mi cara y hago lo que quiero con ella. Pero en realidad solo he ganado un poco de peso y ya está", ha añadido la actriz de la serie Élite (2018). También ha dicho que se ha visto obligada a encontrar maneras de lidiar con estas situaciones, confesando: "Estoy cansada y molesta" por tener que recibir comentarios sobre su aspecto todos los días.

La actriz, aprovechando su momento en el escenario al recoger este lunes el premio New Generation en los Bazaar Women of the Year 2024, dio un discurso defendiendo el derecho de las mujeres a no tener que mantener un físico siempre igual, a romper con los estándares que las limitan y a no quedarse calladas frente a las críticas, porque "no se opina sobre los cuerpos de los demás". Su mensaje se centró en la violencia machista y sus distintas formas. Expósito gritó: "¡Ya basta! Ya basta de hablar sobre los cuerpos ajenos, ya basta de criticar a las mujeres por su cambio físico, ya basta del juicio público, ya basta de violencia psicológica".

"Estuve pensando el otro día en todas las formas de violencia que enfrentamos las mujeres y me di cuenta de lo normal que está que alguien se esconda detrás de una pantalla en las redes sociales para criticar el cuerpo de una mujer y señalarla por ello. Hoy quiero ser yo quien les diga a esas personas que lo que hacen no está bien. No se opina, y mucho menos públicamente, sobre el físico de otra persona", continuó la actriz. "Porque, crean o no, las mujeres, al igual que los hombres, también crecemos, cambiamos, engordamos y adelgazamos. Y menos mal, porque eso significa que estamos vivas y que no somos muñecas".

Por último, concluyó el discurso con un llamamiento a la sororidad entre mujeres y a la empatía: "Les pido que dejemos de examinar todo con lupa, de analizar y cuestionar tan a fondo a las mujeres, porque, además, nunca sabemos por lo que puede estar pasando una persona ni qué motivos puede haber detrás de un supuesto cambio físico".