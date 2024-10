Jenni Hermoso pone en pie al público con su discurso en la gala del Balón de Oro: "Las niñas se merecen un fútbol libre de violencia de género"

Tremending Publicado el 29 de octubre del 2024

El deporte español ha triunfado este lunes en el Teatro du Chatelet de París. El Balón de Oro de Aitana Bonmatí, ganadora por segundo año consecutivo, amenizó la fiesta desde primera hora de la noche. Rodri Hernández puso el broche final al hacerse con el mismo galardón en la categoría masculina. Alexia Putellas, Salma Paralluelo y Luis de la Fuente también han brillado en la capital francesa, pero el broche de oro lo puso, sin duda, Jenni Hermoso.

La campeona del mundo ha sido premiada con el trofeo Sócrates por su papel en la lucha por la igualdad y contra la discriminación de género en el fútbol. Hermoso, que denunció a Rubiales por su beso no consentido, ha sido la sucesora de Vinicius Junior, galardonado con el mismo título en 2023 por denunciar el racismo en los estadios. La jugadora de la selección española ha puesto en pie a todo el auditorio con su discurso de agradecimiento.

Hermoso subió al escenario del Teatro du Chatelet visiblemente emocionada. El reconocimiento coincide, precisamente, con el estreno del documental #SeAcabó (Netflix), una especie de tributo al movimiento que lideraron la futbolista y sus compañeras de equipo tras la actitud machista de Luis Rubiales.

"Este premio significa muchísimo para mí y me hace ser más consciente de la responsabilidad que tenemos los deportistas, tanto dentro como fuera del campo", arrancó la delantera madrileña.

El discurso de Jenni pic.twitter.com/mWiIqMIMH0 — Out Of Context Tigres Femenil (@TFOutOfContext) October 28, 2024

Jenni Hermoso ha puesto de manifiesto –una vez más– su compromiso con el movimiento feminista y la lucha por la igualdad. "Esta mañana me he despertado recordando las palabras de una niña que me dijo que soñaba con ser una futbolista como yo. Esa niña se merece un fútbol libre de prejuicios y de violencia de género, por eso seguiré siendo valiente, no dejaré de luchar", ha continuado.

LA OVACION A JENNI HERMOSO 👏🏼 pic.twitter.com/cB28DgmTrB — yuli (@yulirat) October 28, 2024

La futbolista ha sido recibida con una fuerte ovación en el teatro parisino. Hermoso, además, aprovechó el momento para reivindicar el papel del fútbol femenino y subrayar la necesidad de "utilizar el deporte para generar cambios", una premisa que los jugadores, sobre todo en las categorías masculinas, pocas veces respetan.