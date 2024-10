"Entre Mazón en chaleco y el Borbón en traje de faena, todos salvados": el papelón de los políticos con la DANA, explicado en tuits

Tremending Publicado el 31 de octubre del 2024

La DANA más destructora del siglo ha dejado un país conmocionado con una cifra confirmada de cerca de un centenar de muertos hasta ahora, la inmensa mayoría en València. Tras la tragedia, empieza el análisis de lo que pudo hacerse mal y la gestión de Carlos Mazón está en entredicho, por los múltiples avisos que desoyó antes de alertar a la población. De hecho, el propio president ha tenido que borrar un tuit.

Y tras los esfuerzos de los servicios de emergencia, no podría faltar el show de los políticos, con Carlos Mazón y otros poniéndose el chalequito como si fueran a quitar escombros con sus propias manos, el rey Felipe VI disfrazado de Maverick en Top Gun, preparado por si tiene coger el caza y bombardear algo, o el mismísimo Juan Manuel Moreno Bonilla con una preciosa chaqueta reflectante señalando al horizonte. Y por si éramos pocos, llegó Alberto Núñez Feijóo para supervisar. Y cuidado, que no se pone al mando porque no quiere.

Ayer no era el momento de pedir responsabilidades a Mazón pero hoy ya es el momento de activar la operación salvar a Mazón echando mierda sobre organismos públicos y gobierno central. — Raquel Marcos (@Rakelmarkos) October 31, 2024

El rey Felipe VI compareció este miércoles ante los medios para aportar lo suyo, las condolencias. Vestido con el mono de piloto del Ejército del Aire y el Espacio, afirmó desde la base aérea de Gando (en Las Palmas de Gran Canaria) estar desolado y preocupado por la tragedia. Sin embargo su atuendo robó todas las miradas.

Feijóo, por su parte, ha aprovechado este jueves para desplazarse al terreno y desde allí… cargar contra el Ejecutivo de Sánchez y todo el que se ha puesto a tiro: "No tengo ninguna información del Gobierno central en absoluto, nadie me ha informado de nada; he sido yo el que, a través de los presidentes autonómicos, me he tenido que ir informando de lo que ocurría en mi país". A víctima no le gana nadie.

Feijóo ha decidio inmolarse por salvar a Mazón. Esta declaración pública, defendiendo la respuesta del gobierno valenciano y culpando a instituciones como la AEMET, se recordará por mucho tiempo. pic.twitter.com/mMh1Qr2W6u — Principia Marsupia (@pmarsupia) October 31, 2024

Así han resumido las redes tan tremendo papelón.

Mazón informó a la ciudadanía de que la situación se normalizaría a partir de las 6 de la tarde. Ya a las ocho mandó una alerta a toda la población pero Feijóo vuelve a culpar al Gobierno central. (La foto es de hace 20 años pero resume su respuesta ante cada catástrofe). pic.twitter.com/lNXxjlc5K2 — Jose Precedo (@joseprecedo) October 31, 2024

Querer hacer responsable del desastre a la AEMET es profundamente miserable. Hace seis días, seis, que los científicos de la AEMET estaban contando esto: https://t.co/rJlGEbep1P — Principia Marsupia (@pmarsupia) October 31, 2024

Señor, quítese el chaleco rojo y deje de hacer el ridículo yendo de héroe metido en el fango, por favor. https://t.co/OBUugTcNNr — Ana Requena Aguilar (@RequenaAguilar) October 31, 2024

No sabemos qué tal hubiera venido que además de las fotos hubiera habido alguna iniciativa para mejorar la coordinación. Algo como, por ejemplo, una Unidad Valenciana de Emergencias. Oh, espera, resulta que estuvo planificada por el anterior Ejecutivo valenciano y que el PP de Mazón presumió de que fuera "el primer organismo de Ximo Puig suprimido por Carlos Mazón".