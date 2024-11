El mensaje de Antonio Banderas cuestionando en mayúsculas la respuesta a la DANA: "¿Por qué no se utilizan mejor nuestros impuestos?"

Antonio Banderas en una imagen de archivo del pasado octubre.- ÁLEX ZEA (EUROPA PRESS)

La desesperación continúa en los pueblos afectados por la DANA tres días después y cuando la cifra de muertos ya ha superado los 200. La solidaridad ha hecho que muchos valencianos se hayan desplazado de forma voluntaria para dar su ayuda desinteresada, pero Carlos Mazón ha insistido en que los voluntarios vuelvan a sus casas para no colapsar las vías de comunicación. Por su parte, Marlaska ha anunciado que este sábado se incorporarán a las tareas 500 miembros más del Ejército. Mientras, testimonios como el recogido por Público este viernes reclaman más efectivos ante la cantidad de personas atrapadas y desaparecidas y la escasez de agua y comida.

Entre las personas que han alzado la voz reclamando una actuación más contundente del Estado está la del actor malagueño Antonio Banderas.

¿POR QUÉ NO SE ENVÍAN A LOS PUEBLOS VALENCIANOS AFECTADOS POR LA DANA HELICÓPTEROS DEL EJÉRCITO CON COMIDA, AGUA Y MEDICINA? ¿POR QUÉ NO ZAPADORES PARA ABRIR VÍAS, CENTROS DE COMUNICACIÓN PORTÁTILES, HOSPITALES DE CAMPAÑA? ¿POR QUÉ NO SE UTILIZAN MEJOR NUESTROS IMPUESTOS Y… — Antonio Banderas (@antoniobanderas) November 1, 2024

En un tuit en mayúsculas, Banderas se ha preguntado: "¿Por qué no se envían a los pueblos valencianos afectados por la DANA helicópteros del Ejército con comida, agua y medicina? ¿Por qué no zapadores para abrir vías, centros de comunicación portátiles, hospitales de campaña?". Y ha añadido: "¿Por qué no se utilizan mejor nuestros impuestos y recursos? ¿Por qué?".

Su mensaje ha avivado el debate aún más.

Con todo mi dolor hacia las víctimas aunque le conteste sin abusar de las mayúsculas, espero que me lea y me permita apuntarle que desde ayer se sabe el porqué de ello:

El ejército estaba preparado pero no puede intervenir hasta que lo solicite la comunidad autónoma… pic.twitter.com/O3c8GGI5Z0 — JuanEsteban.ART (@juanesteban_art) November 1, 2024

Me vais a perdonar, pero Hollywood hace mucho daño. La logística en zonas catastróficas es complejísima y el ejército no es una organización de despliegue inmediato. Por eso la importancia de la prevención. Y no solo enviar avisos a su hora, sino tener previsto lo de después. https://t.co/FQHYluSyZf — Sanedrín Ríos Rosas (@AtletiSanedrin) November 1, 2024

Lo mismo pienso yo. Si los políticos que tenemos no son capaces de ayudar a su pueblo en estas terribles circunstancias, no nos sirven. Valencia necesita ayuda de verdad. Y rápido. — Lobo (@TonoSVJ) November 1, 2024

Porque Mazón no quiere: los helicópteros de los Bomberos de la Generalitat en el aire y de camino tuvieron que darse la vuelta porque Mazón rechazó su ayuda https://t.co/W4np2yKguP https://t.co/GVzAP2ZSJv — Isidro Barqueros (@isidrobarqueros) November 1, 2024

Esta pregunta se la hace mucha gente y es normal. Pero la respuesta exige saber cómo se distribuyen las responsabilidades en las emergencias. Y la Generalitat no pidió esa intervención hasta ayer muy tarde. https://t.co/Byrz9P3xUF — Beatriz GallardoPaúls (@BeatrizGallardo) November 1, 2024

¡Qué gran comandante de Intendencia se perdió el Ejército español! https://t.co/VHY7oQZrQu — Carlos Sosa (@CarlosSosa_) November 1, 2024

Fíjate la de efectivos que llegaron a Catalunya solo por querer votar. Teníamos hoteles y barcos llenos de PN. Unos 60.000? Movieron cielo y tierra! Igual es que se gastaron ahí todos los impuestos. Muchos españoles estáis mirando hacia el lado equivocado. Abrid los ojos. https://t.co/UWsVmUOa6y — Gris Dòriaッ (@gris_dor) November 1, 2024

En estos días también hemos visto ejemplos de heroicidad, como el de las diez trabajadoras de la residencia de ancianos de la localidad de Sedaví que salvaron la vida de los 124 residentes subiéndoles a pulso uno a uno a las plantas superiores cuando llegó el agua.