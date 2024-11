Alvise, Negre, Ndondo, Desokupa, Revuelta… la excursión de ultras a València que se aprovecha de la tragedia para atacar al Gobierno

De esta saldemos mejores, vuelve a escucharse tras el desastre de la DANA en València, como ya se afirmó durante la pandemia. Pues de momento vamos en sentido contrario.

La visita de los reyes, Sánchez y Mazón a una de las zonas más afectadas se topó este domingo con unos vecinos indignados con la gestión de la alerta, primero, y con el despliegue de medios, después. Por lo que sea, un paseíllo de políticos y monarcas para hacerse fotos y vídeos cuando quedan aún tantas cosas por hacer no fue bien recibida.

No sé quién ha sido el iluminado que ha pensado que juntar a Felipe VI, Mazón y Sánchez en el centro del desastre era una buena idea. pic.twitter.com/u4aCpCwa4V

Pero el caos de este domingo también ha estado marcado por las maniobras de la ultraderecha, intentado capitalizar el desastre para sus intereses, con presencia de organizaciones como Revuelta, Desokupa y Núcleo Nacional, personajes con camisetas y tatuajes con simbología de extrema derecha y saludos nazis. Un caos que acabó con una agresión al presidente del Gobierno que aún no ha sido condenada por el líder de la oposición.

¿Valencia estalla contra Sánchez?

No, estallan la División Azul, la Grada Ultra Mario Kempes, Revuelta, Democracia Nacional, España 2000, Pilar Baselga, los nazis, VOX, Desokupa, All Right España, Vito Quiles, Alvise, Javier Negre, la derecha y la ultraderecha.

No nos engañan. pic.twitter.com/jK5lVWqZgC

— Andrés Paz Pais (@andrespazpais) November 3, 2024