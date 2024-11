"Perdona, no oí tu llamada porque tenía el móvil en 'modo Mazón'": memes y chascarrillos con la desaparición del president durante la DANA

¿Tiene el universo más dimensiones? ¿Existe la energía oscura? ¿Quién es M. Rajoy? ¿Dónde y con quién estuvo comiendo Carlos Mazón durante cinco horas el día de la DANA? Son algunos de los misterios del siglo.

Muchas incógnitas con la actuación de la Generalitat aquel trágico día. Empezando por las contradicciones de la consellera de emergencias y siguiendo por la comida del president. Se ha asegurado que estaba en una "comida de trabajo" pero no dice con quién comió y tampoco figura en su agenda oficial.

Hiciera lo que hiciera debió parecerle más importante que estar atendiendo al 100% con todos sus sentidos puestos en el mayor nivel de emergencia dispuesto por la AEMET para un fenómeno meteorológico en la comunidad que preside, porque hizo que llegara dos horas tarde a la reunión del centro de emergencias.

Y dicen que ahora NO toca buscar responsables pic.twitter.com/kOu9i0CwDb

Ahora se ha sabido que Mazón comió en un "establecimiento hostelero de València", aunque al momento de publicar esto no se sabe con quién, lo que para algunos resulta bastante sospechoso.

¿Lo veis, no?

La imagen ahora mismo es la cientos de personas ahogándose y Mazón en un sitio que prefiere no decir.

Algunos intentan defenderle diciendo que estaba perfectamente informado, aunque no parece precisamente una ayuda.

Si Mazón estuvo perfectamente informado durante las cinco horas que estuvo desaparecido y el tío no apareció hasta las 19 h, peor me lo pones, Tellado, majo. #lanoche24h

Sea como sea, la incógnita se ha traducido en un montón de periodistas intentando averiguarlo y en muchos memes y chascarrillos en las redes.

Curioso que los de las "exclusivas" sobre comidas de Oscar Puente, Ábalos, Pablo Iglesias, etc. no tengan ninguna información esta vez.

-Perdona, no me enteré que me llamaste porque tenía el móvil en "modo Mazón".

— Mauro Entrialgo (@Tyrexito) November 8, 2024