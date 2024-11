"Jamás pensé que diría esto. Lucas, dedícate a cantar": la esperpéntica alabanza a Ángel Gaitán e Iker Jiménez del cantante de Andy y Lucas

Tremending Publicado el 11 de noviembre del 2024

Lucas, de Andy y Lucas, ha vuelto a dar que hablar. El autor de la mítica frase "No somos ni progres ni fachas; nosotros somos normales", que en su día también dijo que no tocarían para Bildu porque "han matado gente", ha vuelto a meterse en camisa de once varas, ahora con la DANA.

"Quiero resaltar la labor encomiable que están haciendo Ángel Gaitán e Iker Jiménez […] Yo, como ciudadano español, os doy las gracias. Gracias. Y el pueblo español os tendría que dar las gracias también. Vamos, que os propongo para ser Príncipe de Asturias" (sic), afirmó. Os aseguramos que no es una imitación de imitación de Joaquín Reyes.

Por otro lado, daremos por hecho que lo que Lucas propone es darles el Premio Princesa de Asturias, porque si nos ceñimos a sus palabras textuales parece que lo que quiere es hacer que abdique El Preparado y que Iker Jiménez y Ángel Gaitán sean coronados como dúo o por turnos.

"No somos ni progres ni fachas; nosotros somos normales" Andy y Lucas pic.twitter.com/wKQ68NidNc — Javier Guibert (@JavierGuibert1) November 10, 2024

A Ángel Gaitán, el mecánico influencer que anunció un reparto de ayudas por la DANA a los pueblos con más likes, le define como "un tipo en el cual si hubiera diez como él alucinaríais" (sic). A Iker Jiménez le describe como "un periodista de nivel top 10". Jiménez ha dado mucho que hablar estos días por hacerse eco del famoso bulo sobre el Centro Comercial Bonaire. Entre otras trolas, en su programa Horizonte un tertuliano insinuó que la rotura de los cristales del coche de la comitiva de Sánchez era falsa y otro colaborador suyo fue pillado manchándose intencionalmente de barro antes de su conexión.

El que no era ni de izquierda ni derecha…. Como se les ve el plumero — ۞Palo_Cortao۞ (@PDesmartines) November 9, 2024

Jamás pensé que diría esto.

Lucas, dedícate a cantar. pic.twitter.com/8blm4U8Evz — Patuquiña (@patuquina23) November 10, 2024

Los bulos del misterio. pic.twitter.com/Djeu41b28S — El Toñez (@antuan556) November 11, 2024

En la categoría de esparcidores de bulos? — JRober (@_closing__) November 11, 2024

Las mentes más privilegiadas del país se unen. — Julio César Ortega (@JC_Ortega_) November 11, 2024

Como no, y de paso el premio Nobel de judo Madre, como están las cabezas — The Project AÑO 1 (@cbl1980) November 11, 2024

Cuando tienen que salir notas como este a defender a alguno, ya se puede oler como es el alguno… — Pedro Monedero (@PedroMonedero27) November 8, 2024

En el colmo del esperpento, el tal Ángel Gaitán ha atacado con acusaciones sin pruebas a Cáritas y Cruz Roja, mientras él ha recaudado dinero supuestamente para las víctimas de la DANA. Por la parte de Iker Jiménez, ahí están los bulos, los mensajes engañosos y los discursos demagógicos que ha difundido.