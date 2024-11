Una marea de personas salió a la calle este sábado en València para exigir la dimisión de Carlos Mazón por su gestión de la DANA. El manifiesto criticó la gestión de la Generalitat, pero también hizo corresponsable al Gobierno central.

La protesta llega tras varios días de contradicciones y mentiras en las versiones ofrecidas tanto Mazón como por su consellera responsable de emergencias, Salomé Pradas. Por no hablar de la ausencia del president por estar supuestamente en una comida durante horas en los momentos clave de la catástrofe.

Durante la manifestación, el Partido Popular valenciano se dedicó a la vieja pero confiable técnica del ventilador del barro: crear confusión a base de mentiras y medias verdades. En concreto publicaron varios tuits acusando al Gobierno o la Confederación Hidrográfica. Incluso fueron capaces de meter a Catalunya por medio y hablar de "manifestación politizada" como si hubiera alguna que no lo fuera.

Entre las respuestas a este tuit en concreto se encuentra la de Gabriel Rufián, que respondió haciendo un breve pero contundente repaso de algunas de las grandes mentiras históricas del PP.

"Mintieron con Irak, con la crisis, con las preferentes, con el rescate a la banca, con el Prestige, con el Yak-42, con el Metro de Valencia, con el Alvia de Galicia, con las 7.291 personas abandonadas en las residencias de Madrid y mienten ahora con la gestión de la DANA", reza su mensaje.

"Manifestación politizada" en un pleonasmo, como "subir arriba" o "bajar abajo". No tiene sentido. Toda manifestación es política. Si no lo entiendes es porque seguramente no has pisado una en tu vida o crees que tú no haces política sino "sentido común" o alguna chorrada así pic.twitter.com/3OiN9iP9Yg

— Yago Álvarez Barba (@EconoCabreado) November 9, 2024