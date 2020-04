La cifra diaria de fallecidos cae a 288, primera vez que se baja de las 300 muertes desde hace un mes

La cifra diaria de muertos por coronavirus en España ha caído hasta los 288, 90 menos que ayer, con lo que se suma un total 23.190 fallecidos durante toda la pandemia. Aunque los números siguen siendo alarmantes, ha sido un descenso importante en el dato diario siendo la primera vez que se registran menos de 300 muertes desde el 20 de marzo. El porcentaje de incremento en el total de fallecimientos se sitúa en el 1,26%.

También se ha bajado de los 2.000 contagios. En las últimas 24 horas los casos detectados por pruebas PCR han descendido a los 1.729. Los curados diarios son 3.024 por lo que parece que se estabiliza y, por tercera jornada consecutiva, se registran más nuevos curados que nuevos contagios. "Hemos bajado del uno por ciento de incremento diario, estamos en 0,8% y estamos en unos números que no veíamos desde hacía muchas semanas", ha explicado el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón.



La cifra global de curados asciende a 98.732 y la de contagios confirmados por PCR a 207.634. El número de casos registrados este sábado es mayor si se suman los datos de los contagios detectados por PCR y anticuerpos, pero el Ministerio de Sanidad ha decidido "espaciar la periodicidad" de la publicación de datos sobre los resultados de los test de anticuerpos y este domingo no se han publicado las cifras.

Simón, el único responsable técnico que ha comparecido este domingo tras la decisión de Moncloa, ha alegado que siguen estudiando la mejor forma para interpretar los datos. Su equipo lleva dos semanas cambiando determinados aspectos del informe que publican en el Ministerio de Sanidad tras comenzar a hacer test anticuerpos e intentar ajustar la información que mandan las comunidades autónomas.

Los test rápidos detectan anticuerpos y con ellos se empezaron a registrar casos leves y casos asintomáticos. El problema es que no pueden contabilizarse como casos nuevos porque la mayoría o no han presentado síntomas o ya se han curado por lo que no se pueden situar en el tiempo.

(Habrá ampliación)