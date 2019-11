Llevas tiempo pensando en disfrutar de unas vacaciones en una autocaravana pero al final, por una cosa o por otra, acabas reservando un hotel o una casa de alquiler vacacional. Hoy te damos 10 motivos por los que te rendirás a unos días en camper en tus próximas vacaciones y hasta te decimos por dónde hacerlo: en la costa vicentina portuguesa donde se encuentran, nada más y nada menos, las mejores playas del país.

Más diversión, menos gasto

Yo, feliz, en la camper que alquilamos durante una semana en Yescapa: una Volkswagen T3 clásica de color beige de 1985 de la cual no nos queríamos despedir

Serán unas divertidas vacaciones más económicas porque, al llevar la casa sobre ruedas, ahorrarás en alojamiento mientras conoces uno de los parques nacionales más bellos de Portugal. Las opciones de alojamiento en la costa vicentina no abundan, sobre todo cerca de las mejores playas. Al ser un parque nacional, la construcción es limitada lo que disminuye y encarece la oferta….

Con la camper, aparte de poder estar frente a la playa de Monte Clérigo donde probar a hacer surf por primera vez, te saldrá más a cuenta. Si alquilas a través de Yescapa verás que al ser una plataforma de alquiler de campers y autocaravanas entre particulares, hay mucha oferta y es más asequible de lo que normalmente encuentras en el mercado de alquiler de campers.

La libertad

Desayunando frente a la playa de Samouqueira (dejando el local tan limpio o mejor que lo encontramos, un imprescindible en la vida camper). No se nos ocurre mejor escenario en el que empezar el día.

El poder desplazarte a donde quieras, cuando quieras y decidir sobre la marcha, literalmente, dónde dormir. Si quieres probar unos días donde la improvisación gana a la planificación, la vida camper es la forma más fácil de ponerlo en práctica. Podrás decidir parar en la increíble playa de Ponta Ruiva para dar unos chapuzones, secarte y seguir camino hasta la próxima. ¿Te entra el hambre?

Tienes cocina para disfrutar una de tus especialidades culinarias sin salir de la playa o, si lo prefieres, parar en ese restaurante de Vila do Bispo que te llamó la atención cuando pasabas. ¿Te apetece quedarte en la playa hasta que el sol se ponga? No pasa nada, tienes tu casa-coche para lo que decidas hacer. El caso es que unas vacaciones en camper te dan la posibilidad de elegir qué hacer en todo momento, sin limitaciones. No se nos ocurre mejor definición de libertad vacacional.

Las mejores playas de Portugal

La increíble playa de Amália en la costa vicentina portuguesa

Podrás disfrutar de las mejores playas de Portugal nada más despertar. La costa vicentina esconde playas bellas y salvajes entre imponentes acantilados. Algunas de ellas, como la playa de Tonel, son tan poco accesibles que necesitarás la ayuda de una cuerda para bajar, con la recompensa de estar casi en soledad en la playa.

Pero no te preocupes, si para aventura te basta con la camper, hay muchas otras playas que te sorprenderán donde el chapuzón se gana de forma más fácil. Como la bella playa de Amália, homónima a la famosa fadista portuguesa Amália Rodrigues que aquí se refugiaba cuando necesitaba, a la que llegarás después de un corto y bello sendero entre la naturaleza con el mar de fondo augurando una siesta al sol.

Dormir con el mar de fondo

Dormir con el sonido del romper de las olas es mi motivo favorito por el que alquilar una camper para las vacaciones.

¿Quién dice que dormir con el romper de las olas y contemplar el mar nada más despertar implica pagar una habitación en un hotelazo? Probablemente quien nunca vivió la aventura camper. Con tu camper sólo tendrás que elegir un lugar adecuado, aparcar, dormir cerca del mar y cambiar la ducha mañanera por un chapuzón de agua salada al despertar. Para las personas que necesitan el café por la mañana, hacerte el desayuno en la cocina de la camper en plena naturaleza y disfrutarlo ante la mejor vista posible es una de las mayores ventajas de viajar en camper. ¿Suena bien?

Probar la exquisita gastronomía portuguesa

Esto es un arroz de marisco para dos personas…pero comen cuatro. Restaurante Azenha do Mar, cerca de Odeceixe.

La costa vicentina y, sobre todo el Alentejo, es una de las mejores regiones para descubrir y degustar la variada y apetitosa gastronomía portuguesa. Todo está bueno en esta zona pero el pan, el vino y el aceite de oliva alentejanos están reconocidos como de los mejores de Portugal. Comerás muy bien y a muy buen precio, tanto marisco como carne y pescado. Prueba de todo y déjate recomendar pero la carne de porco a alentejana, el arroz de marisco y la açorda de camarão com coentros no pueden dejar de aparecer en tu menú alguno de los días.

Los pueblos con encanto

El bello pueblo Monte Clérigo a orillas del mar.

Además de playas increíbles, pasarás por apacibles pueblos blancos donde pasear, tomar algo y probar alguna de esas delicatessen portuguesas. Hay muchos por descubrir a lo largo de la costa vicentina pero algunos de los más bellos pueblos de mar donde tienes que pasar con tu camper son Porto Covo, Zambujeira do Mar y Odeceixe. Con tu casa sobre ruedas podrás disfrutar y pernoctar en todos ellos…

Las puestas de sol

Todos los días con nuestra camper teníamos una cita sobre las 19h: abrir una cerveza y ver el espectáculo del sol despidiéndose en el mar.

Las increíbles puestas de sol multicolor harán que tengas una cita a esa hora todos los días de tu aventura camper. Toda la costa vicentina, al encontrarse de cara al oeste, te ofrecerá una despedida del sol entrando en el mar tiñendo el cielo de los más variados colores. Dependerá de dónde te encuentres ese día pero no te pierdas, al menos una vez, el atardecer en la punta más al sur de Portugal (y donde termina la costa vicentina): en el faro del cabo de São Vicente, en Sagres. No se te habrá ocurrido sólo a ti esa idea y lo entenderás cuando llegues pero contemplar el adiós lento del sol en el mar desde el acantilado hará que todo lo demás desaparezca.

La gente

Retratos de gente local del pueblo de Zambujeira do Mar. Visto en Herdade do Touril, una finca increíble donde traicionamos a nuestra camper una noche sin cualquier remordimiento: ¡qué maravilla de alojamiento!

La gente de la costa vicentina hará que sientas una bienvenida calurosa en cada lugar al que llegues. Son gente orgullosa del lugar en el que viven y harán lo posible para acercarte a lo mejor de su cultura. Te darás cuenta cuando entres en un restaurante, cuando vayas a comprar el pan o cuando preguntes en una tienda qué queso te recomiendan llevar. Abundan las sonrisas, la amabilidad y la vida lenta, sin prisas.

La comunidad camper

No todo van a ser playas y acantilados, también te encontrarás con arte urbano estupendo de artistas locales.

Una comunidad que no sabías que existía y de la cual harás parte esos días de vacaciones. Hay reglas no escritas entre quienes eligen la vida libre en autocaravana en el lema de “compartir es vivir” se sigue a rajatabla. Si el local donde has elegido aparcar y dormir esa noche fue el elegido por alguna camper más, lo más probable (si quieres) es que acabéis compartiendo cena, vino y hasta algún plan para el día siguiente. Si prefieres la tranquilidad, el silencio que ofrece la naturaleza también será respetado. Conocerás a gente estupenda de varias partes del Mundo, tendrás lo que buscas (sea relajarte o socializar) y, en caso de que te falte la sal para la completar tu cena, no te preocupes que tu vecinx de camper te solucionará el problema.

El contacto con la naturaleza

Pasear por los senderos de alguna de las rutas vicentinas te hará descubrir rincones increíbles y playas poco exploradas.

Unas vacaciones lejos del ruido urbano, de la agenda y la planificación. Elegir unos días en camper por el Parque Natural del Sudoeste Alentejano y Costa Vicentina te ofrece, aparte de las playas estupendas, la posibilidad de hacer senderismo por una de las rutas vicentinas a lo largo de la costa. ¿Qué mejor que pasear entre pinares y dunas rojizas mientras contemplas una de las cigüeñas que anidan en los impresionantes acantilados?

Si te he puesto los dientes largos con esta aventura camper, tienes toda la información que necesitas hacerla por tu cuenta (itinerario, sitios para pernoctar, las mejores playas, etc,) en este artículo en mi blog.