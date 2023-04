5 paradas esenciales para celebrar Sant Jordi en Catalunya

Si hay un día especial en Catalunya es la Diada de Sant Jordi, con la que disfrutarás de una fiesta cultural a la que siempre querrás volver. Cada 23 de abril, coincidiendo también con el Día del Libro, Barcelona y muchas localidades de la comunidad se llenan de más de un centenar de puestos donde se venden un sinfín de obras y decenas de puestos de flores.

Como manda la tradición, compra libros y regala flores en una jornada muy especial. Estas son las paradas esenciales que no puedes perderte si andas por Cataluña para celebrar Sant Jordi.

Las Ramblas (Barcelona)

Venta de libros en Sant Jordi – Foto: Depositphotos

En Barcelona, si quieres descubrir asociaciones, colectivos y diversas entidades en torno a la industria del libro, deberás dirigir tus pasos hasta la Ciutat Vella y Plaça Reial, donde se instala un espacio profesional dedicado al libro y la rosa entre Canaletes y el Passeig de Colom. En la Ciutat Vella puedes visitar una de las librerías más antigua de Barcelona: Pompeia (Carrer del Cardenal Casañas, 5, 08002 Barcelona).

Aunque ten en cuenta que la parada ineludible en Barcelona para celebrar Sant Jordi son las Ramblas. Y es que los dos primeros tramos, desde la Plaça Catalunya, están ocupados por las Floristas de la Rambla y Profesionales del Libro. Aprovecha también para descubrir una de las floristerías más antiguas de Barcelona: Flors Carolina (La Rambla, 93, 08002 Barcelona), donde compraban artistas como Salvador Dalí, Federico García Lorca y Xavier Cugat.

L’Eixample (Barcelona)

Parada de rosas en Sant Jordi/Foto: Pixabay

En el barrio barcelonés del l’Eixample, los interesados en el cómic, la novela gráfica y la literatura infantil y juvenil no pueden perderse el Passeig de Sant Joan. Además, en l’Eixample se localiza la librería más antigua de Barcelona: Llibreria Alemanya Fabre (C/ d’Aribau, 84, 08036 Barcelona). Fundada en 1860, está especializada en libros infantiles y en literatura alemana. Y si buscas un lugar realmente especial para comprar una rosa, Au nom de la rose (C/ de València, 203, 08007 Barcelona) es una floristería especializada en rosas con una selección especial en todos los colores para Sant Jordi.

Y ya que andas por el Passeig de Sant Joan no dejes de acercarte a recorrer el mítico Triángulo Friki de Barcelona. Se llama popularmente así la zona que se extiende entre el Arc de Triomf, la plaza Tetuán y la calle Girona, la cual aglutina en torno a una veintena de tiendas especializadas en literatura de ciencia ficción, fantasía, cómics, anime, objetos de coleccionismo y locales de rol. Entre todas ellas, no te pierdas la mítica Gigamesh, Norma Comics y Freaks.

Sitges (Barcelona)

Sitges – Foto: Christian Rojo

Otro de los lugares en Catalunya donde puedes parar para vivir un Sant Jordi especial es Sitges. Aquí es el Passeig de la Ribera el que se llena el día 23 de abril con puestos de libros y paradas de rosas, en una ubicación excepcional junto al mar.

Además, durante toda la semana se ofrecen actividades culturales entre el 14 y el 24 de abril, como conciertos, recitales poéticos, presentaciones de libros, talleres de marcapáginas y maratones de lectura. En la edición de 2023, el domingo 24 también tendrá lugar un almuerzo literario en los Jardines del Casino Prado Suburense, así como una ruta y visita literaria, y la Diada Castellera, con los Castellers de Sants y la Colla Jove de Castellers de Sitges.

Vila-seca (Tarragona)

En la comarca del Tarragonés, en plena Costa Dorada, se encuentra Vila-seca, otra ciudad perfecta para celebrar Sant Jordi. Las paradas de libros y rosas se sitúan en el castillo de Vila-Seca durante el 23 de abril. Pero además de presentaciones y firmas de libros, también se organiza una fiesta popular, en la que no falta el baile de sardanas, talleres infantiles y un recorrido con esculturas de libros por el centro histórico de la ciudad. El Sant Jordi de Vila-seca es realmente especial.

Montblanc (Tarragona)

Montblanc – Foto: Depositphotos

La capital de la comarca de la Conca de Barberà, Montblanc, es otra de esas paradas imprescindibles de Sant Jordi. Y es que en este precioso pueblo medieval es donde se cuenta que sucedió la leyenda de Sant Jordi y el dragón. Año tras año, desde 1987, en torno al día 23 de abril, la villa celebra su semana medieval, con recreaciones históricas y actividades de todo tipo, entre las que destacan el mercado medieval, el concurso de juglares y la representación de la leyenda de Sant Jordi. Sin duda, una de las fiestas históricas más bonitas de la península.

En el 2023, la semana medieval de Montblanc se celebra entre el 21 de abril y el 1 de mayo, así que tienes tiempo para acercarte hasta la localidad si estás por Cataluña y el 23 lo pasas en alguna de las otras paradas que te proponemos para vivir este Sant Jordi.