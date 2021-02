Seguramente este vaya a ser el carnaval más raro que hemos vivido desde hace mucho tiempo o, cuando menos, uno de ellos. Y es que en tiempos de pandemia la suspensión de las actividades presenciales relacionadas con estas fiestas de disfraces, chirigotas, comparsas y demás eventos marca la diferencia. Sin embargo, no tienes por qué quedarte sin conseguir que sean unas fechas especiales aunque las vives dentro de tu hogar.

Así que prepara tu antifaz o máscara, disfraza a los más peques de la casa y toma nota de estos planes para celebrar el carnaval en época de coronavirus. Tal vez alguna de estas ideas te inspire para disfrutar del espíritu carnavalesco.

Fiesta temática Carnaval de Venecia

Fuente: Pixabay/frayssel

Este año se ha suspendido el Carnaval de Venecia, pero puedes organizar en casa una fiesta temática centrada en él. Si siempre has querido disfrazarte con una de esas máscaras venecianas tan increíbles o ponerte un vestido espectacular, puede que este sea el momento. Y si te gustan las manualidades, puedes dedicar algo de tiempo a diseñar y decorar tu propia máscara veneciana. Son numerosos los tutoriales que encontrarás en internet para ello.

Si sois varios en casa o si podéis reuniros en un pequeño grupo, siempre siguiendo las medidas de seguridad y dependiendo de las restricciones sanitarias de lugar donde estéis, esta fiesta temática será todo un acierto. Los abanicos y los antifaces no pueden faltar. Manteles morados, telas en blanco y negro, adornos dorados y una decoración elegante y refinada serán el toque que necesitas. Y, por supuesto, no te olvides de las concertinas.

Tarde de dulces de carnaval

Fuente: Pixabay/ValverdeRedactor

Si te gusta cocinar, te proponemos que disfrutes alguno de los días de fiesta preparando dulces típicos de carnaval en España. Ya sea unas orejas, unas torrijas, unas flores o unos buñuelos, puedes ponerte manos a la obra y vivir la celebración a través del paladar.

En el supuesto de que vivas solo, te relajarás en la cocina y luego te darás un homenaje gastronómico. Los demás podéis aprovechar para cocinar en pareja o en familia. A los niños de la casa les encantará andar entre masas y aromas antes de zamparse esos postres típicos tan buenos.

Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2021

Fuente: Flickr/ Philippe Teuwen CC BY-SA 2.0

Así como en la mayoría de los casos, este 2021 ha sido necesario suspender algunos actos del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife (Islas Canarias), pero recuerda que puedes celebrar el famoso carnaval a través de una programación virtual especial que se emitirá durante esos días. Han organizado además todo tipo de concursos carnavaleros, desde un concurso de disfraces de mascotas hasta un concurso de fotografía, un concurso de disfraces infantiles y un concurso de balcones, entre otros.

En la web oficial del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife puedes ver contenido multimedia del carnaval y consultar todo sobre los concursos y los eventos que se organizan con motivo de estas fiestas tan especiales.

Fiesta virtual de carnaval

Fuente: Pixabay/hrustall

Si además de contemplar online alguno de los carnavales más famosos, lo que te apetece es celebrar por todo lo alto un día especial en casa, puedes preparar una fiesta virtual de carnaval y organizarla con aquellos seres queridos con los que no puedes compartir espacio físico o que están muy lejos. Envía invitaciones virtuales a través del correo electrónico a alguna red social, donde indiques la fecha, la hora y la plataforma elegida para unirse.

Para esta celebración de carnaval deberás dejar claro que hay que disfrazarse, aunque solo sea un poco. Quien no se anime a vestirse del todo puede simplemente ponerse un antifaz, una máscara o una careta, pintarse la cara o utilizar algún gorro. No obstante, avisa si has decidido celebrar el concurso de disfraces por categorías (el más original, el más simpático, el más feo, el más bonito, etc.) para que luego no haya problemas. Todos los participantes tendrán derecho a voto. Y siempre puedes animar la fiesta con algún juego virtual para toda la familia.

Concurso municipal de disfraces online

Fuente: Pixabay/Victoria_Borodinova

Son numerosos los concursos de disfraces online que organizan los ayuntamientos de muchas comunidades autónomas al verse obligados a suspender estas fiestas, así que te aconsejamos que consultes en la web oficial de tu municipio para comprobar si han puesto alguno en marcha allá donde resides.

Ejemplo de ello es el #CarnavalEsplugues2021 que ha organizado un concurso de disfraces a través de su canal de Instagram para las fotografías que se suban entre el 8 y el 15 de febrero en esta red social. Además, el pregón del Carnaval de Esplugues puedes seguirlo en el canal de YouTube del ayuntamiento el 11 de febrero por la tarde. Pero también hay otros como el concurso de disfraces online del Carnaval de Calahorra o el del Carnaval Marbella 2021. Te sorprenderá la gran cantidad de ellos que se organizan de tal forma este año. Anímate a participar en alguno.