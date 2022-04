Menorca es un destino idílico para nuestros viajes. Su clima mediterráneo, sus playas, sus hermosas localidades y esos rincones naturales cargados de historia no decepcionan nunca a nadie.

Además, las actividades de ocio son infinitas: desde recorrer sus rutas de senderismo y admirar la puesta de sol en alguno de sus faros hasta navegar con un barco de alquiler en Menorca. Así que hoy te proponemos media docena de planes para disfrutar de Menorca al máximo y que puedas gozar de las vacaciones de tu vida.

Visitar Ciudadela

Uno de los planes ineludibles en Menorca es visitar el casco antiguo de Ciudadela (Ciutadella). Hasta el siglo XVIII esta fue la capital de la isla y todavía conserva sus edificios históricos y espacios más emblemáticos, como la catedral de Santa María, la Plaza Es Born y el hermoso puerto.

Cuando recorras la ciudad, no dejes de visitar el Bastión de Sa Font, que alberga el Museo de Ciutadella, para conocer todo sobre su historia.

Contemplar el atardecer desde el Cap d’Artrutx

Son varios los faros de Menorca a los que puedes organizar alguna excursión o seguir los senderos que conducen hasta tan singulares edificios. Pero, sobre todos ellos, destaca el faro del Cap d’Artrutx, a unos ocho kilómetros de Ciutadella, desde donde contemplar una de las puestas de sol más bonitas de la isla. Un plan imprescindible si viajas en pareja.

Rutas en barco de alquiler

Tumbarse a tomar el sol en las playas de Menorca y relajarse nadando o buceando en sus cristalinas aguas es uno de los puntos fuertes de la isla. La mejor opción para disfrutar de ellas es navegar con un barco de alquiler en Menorca e ir descubriéndolas de una forma única. Se puede alquilar con o sin patrón, así que eso no supondrá un problema.

Además, solo así podrás llegar a calas escondidas de difícil acceso, descubrir espectaculares cuevas por la costa y aprovechar para detenerte en algunos de los pueblos más bonitos de la isla.

Pasear por el puerto de Mahón

Mahón es la actual capital de Menorca y uno de esos lugares que tienes que conocer si viajas por primera vez hasta esta isla balear. La fortaleza de la Mola, el Museo de Menorca, el Bastión de Sant Roc y la iglesia de Santa María, con su espectacular órgano del siglo XIX, constituyen sus principales sitios de interés.

Pero junto a ellos hay un plan que no puedes perderte: pasear por el puerto de Mahón, uno de los más bonitos del Mediterráneo. Verás las construcciones de s’Altra Banda y, en el centro, la isla del Rey (Illa del Rei)y la isla del Lazareto (Illa del Llatzaret). De hecho, alquilar un barco en Menorca y llegar a la ciudad por mar es una experiencia tan especial como única.

Recorrer los mercadillos nocturnos

Acudir a las ferias y mercados de Menorca es uno de esos planes que siempre te depara agradables sorpresas. Los encontrarás en muchas de sus localidades y, durante el verano, se organizan encantadores mercadillos nocturnos con música en directo, que abren a última hora de la tarde.

El mercadillo hippie de Costa Marina, el mercado de Capllonch en el puerto y el mercado artesanal de la plaza de la Catedral son algunos de los que se organizan en Ciutadella.

En Mahón encontrarás el mercadillo en Pla de Baixamar, en la zona del puerto, y otro en el centro histórico, todos los martes, durante las noches de julio y agosto. Pero tienes muchos otros para elegir como el de Cala’n Porter (Alaior), el de Es Castell, el de Punta Prima (Sant Lluís) y el de Fornells.

Subir al Monte Toro

En Menorca no todo es costa y nuestros mejores planes en la isla no estarían completos si no te propusiéramos subir al Monte Toro. A 258 metros de altitud sobre el nivel del mar, este el punto más elevado de Menorca, por lo que las vistas desde aquí son espectaculares. Además, en la cima se puede visitar el Santuario de la Virgen de Monte Toro, del siglo XVII.

El Monte Toro se localiza a unos cuatro kilómetros de Es Mercadal, un hermoso pueblo que todavía conserva la arquitectura tradicional menorquina, con las características casas blancas, y la bonita iglesia renacentista de Sant Martín. La localidad es perfecta para degustar la mejor gastronomía de la isla.

*Contenido elaborado en colaboración con una marca