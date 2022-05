Ya nos tocaba una Feria de Abril. Después de dos años de pandemia, es hora de volver a las casetas, a la calle del Infierno, a los rebujitos y a bailar hasta el amanecer. Porque Sevilla deslumbra con la primavera, cuando el calor aún no ahoga, pero ya se siente el arrebato de una ciudad que vibra como nadie con sus tradiciones.

¿Que en estos dos años has descuidado la liturgia ferial? ¿Que esta es tu primera feria? No te preocupes, te damos 7 claves para disfrutar de la Feria de Abril y vivir al máximo una tradición única en España.

Conoce la historia de la Feria de Abril

7 claves para disfrutar de la Feria de Abril. Fuente: Wikipedia

La Feria de Abril cumple 175 años. Que se dice pronto. Y en todo este tiempo nunca se había suspendido. Incluso durante la Guerra Civil se mantuvo el tradicional mercado ganadero, aunque se suspendieron los festejos. Porque ese es el origen de la Feria: una exposición de ganados con concursos y premios.

Los empresarios Narciso Bonaplata y José María de Ybarra, un catalán y un vasco, son los artífices de aquella primera Feria de Abril de 1847 que también incluyó tiovivos, bodegones, buñoleras y calesitas. ¿Y la portada? Hasta 1949 no tendríamos portada en la Avenida del Cid. Dos décadas más tarde, la Feria deja el Prado de San Sebastián y se va al barrio de Los Remedios… Y hasta hoy.

Hazte con un mapa de la Feria de Abril

Ahora que conoces su historia es hora de acercarnos al recinto ferial. Pero si piensas que esto es como la feria de tu pueblo, espera un poco, y atiende a estos datos: más de 1000 casetas componen el recinto ferial de Los Remedios que se ubican en torno a 15 calles y 24 manzanas en una superficie total de 450.000 m².

La popular calle del Infierno suma 300.000 m² incluyendo más de 50 grandes atracciones y más de 40 puntos de restauración. El aparcamiento principal —que siempre se llena por lo que es recomendable acudir en transporte público— ofrece más de 7000 plazas. ¿Conclusión? Hazte con un mapa para guiarte por la Feria, al menos hasta la noche cuando el método de orientación por el recinto se vuelve un poco más intuitivo…

Acércate a la portada de la Feria de Abril

7 claves para disfrutar de la Feria de Abril. Fuente: Depositphotos

¿Dónde quedamos? En la portada. Empezamos mal. En la portada queda todo el mundo y aunque subas el brazo iluminando tu posición con la linterna del móvil como en un concierto, ese mismo gesto lo repetirán decenas de personas. Así que busca un lugar menos concurrido para quedar, porque, tranquilo, que podrás disfrutar de la portada, uno de los iconos de la Feria.

El diseño de la portada de la Feria de Abril 2022 recupera las trazas que el arquitecto sevillano Francisco Javier Navarro de Pablos hizo para la edición suspendida de 2020, un homenaje al viajero coincidiendo con la conmemoración del V Centenario de la primera vuelta al mundo de Magallanes-Elcano.

Uno de los momentos cumbre de la Feria se produce con el ‘Alumbrao’ el instante en el que se encienden las bombillas de la portada y el resto del recinto ferial y que da el pistoletazo de salida a la Feria con la conocida como ‘noche del pescaíto’, uno de los platos más típicos de la gastronomía andaluza.

Piérdete en las casetas de la Feria de Abril

7 claves para disfrutar de la Feria de Abril. Fuente: Wikipedia

Es el símbolo incontestable de la feria y el lugar donde la fiesta alcanza sus puntos culminantes. Su origen está en los espacios acotados y cubiertos por toldos que usaban los tratantes para negociar la compraventa de ganado y otras operaciones comerciales.

Aunque la primera ‘caseta’ se creó en 1849 para vigilar el orden en el recinto, esta terminó por convertirse en famoso por su ambiente ‘festivo’. Ironías de la Feria. De aquella primera caseta pasamos a las 1053 con las que contará la Feria de Abril 2022. Las hay de todos los tamaños —de un módulo a ocho— y de todos los tipos —públicas o privadas— pero todas ellas coinciden en una cosa: el ambiente festivo.

Súbete a los coches de choque en la calle del Infierno

No hay denominación más gráfica que esta para uno de los puntos calientes de la Feria: un adorable infierno de ruido, vapor y velocidad, que diría el pintor. La calle del Infierno es el pandemónium que entusiasma a niños y no tan niños con todo tipo de atracciones, actividades de ocio y puestos de comida y bebida: el mayor parque de atracciones provisional de toda España.

No obstante, y tras la experiencia de la Feria de Abril 2019, la calle del Infierno volverá a ofrecer jornadas sin ruido que permitan disfrutar sin molestias a las personas con trastornos del espectro autista: será el lunes, jueves y sábado, entre las 14.00 y las 18.00. Todo un detalle que confiamos vaya siendo habitual en este tipo de ‘infernales’ parques de atracciones.

Vístete a juego con la Feria de Abril

7 claves para disfrutar de la Feria de Abril. Fuente: Wikipedia

Fue en 1929 y con motivo de la exposición Iberoamericana de Sevilla, cuando el traje de flamenca o gitana comenzó a asociarse a la Feria de Abril cuyo origen está en las humildes batas de percal que vestían las gitanas y campesinas que acudían a trabajar en las primeras ediciones de la Feria. Con el paso del tiempo, el traje ha ido evolucionando y enriqueciéndose con nuevos aportes manteniendo un deslumbrante idilio entre tradición y modernidad.

En cuanto a los hombres, los hay que optan por el trajo corto y el sombrero de ala ancha, pero este traje es indicado para los caballistas. De cualquier manera, la tradición indica que hay que ir ‘arreglaíto’, así que las bermudas y las camisetas de tirantes no son bienvenidas en muchas casetas.

En cuanto al calzado, apuesta por la elegancia, pero también por la comodidad: recuerda el albero que cubre buena parte del recinto, esa tierra amarilla que es otro de los iconos feriales. Y cuidado porque ‘siempre’ llueve en la Feria, y este año, según AEMET, no será una excepción: como un Woodstock a la sevillana, el barrizal puede hacer acto de presencia. Vete preparado.

Come, bebe y ama en la Feria de Abril

7 claves para disfrutar de la Feria de Abril. Fuente: Pixabay

El pescaíto frito, los buñuelos, los churros con chocolate, la tortilla de patata, la tapa de jamón… La Feria de Abril también es el lugar en el que volver a disfrutar de la gastronomía tradicional andaluza y mediterránea. Que sí, que los precios no son contenidos, y con la inflación ya ni te cuento, pero la Feria… es la Feria.

En cuanto a la bebida, cuatro tragos caracterizan la Feria de Abril: la Cruzcampo, la cerveza oficial del reino, la manzanilla —ese vino blanco joven de Sanlúcar— el fino o el brandy de Jerez y, por supuesto, el rebujito, una combinación de manzanilla o fino con refresco de lima limón como 7 Up o Sprite. Así que si entras en una caseta y te pones estupendo pidiendo un Maker’s Mark o un Old Fashioned lo más probable es que te digan: ¡Pero eso qué eh lo que eh, mi arma! Un rebujito y a correr.

En cuanto al amor en la Feria, pues bueno… cada uno tiene su historia que contar. Como en cualquier entorno festivo regado por bebidas más o menos espirituosas, the love is in the air. Y después de dos años sin Feria, puntos suspensivos. Pero siempre con cordialidad y respeto, que queremos disfrutar de los fuegos artificiales del sábado con una sonrisa brindando por la vuelta de una las tradiciones más adorables de España.