Visitar Mallorca es sinónimo de acierto en cualquier momento del año, ya que tendremos por delante un lugar increíble que descubrir con ambientes muy diferentes. Gracias ROIG: alquiler de coches en el aeropuerto de palma de Mallorca, podrás tener la tranquilidad de contar con vehículo propio para desplazarte a cualquier punto de la isla, conociendo todo lo que vamos a mostrarte hoy aquí.

Y es que en Mallorca lo tendrás todo al alcance de la mano, desde pequeños pueblos que te abren sus puertas con hospitalidad hasta calas prácticamente vírgenes. A lo largo de sus kilómetros de playa y de interior, encontrarás actividades de todo tipo para que cualquiera de tus amigos o familia se lo pase en grande.

7 visitas recomendadas en Mallorca

Palma de Mallorca

Nuestra primera parada no puede ser otra, y es que la capital de todo el archipiélago ya tiene mucho que ofrecer. Si te alojas aquí tendrás tiempo de visitar lo más interesante pero, si no, dedícale unas cuantas horas o incluso todo un día para no dejarte nada en el tintero.

Y es que hay mucho que te puede interesar aquí, desde el Palacio Real de la Almudaina o la Catedral hasta el barrio judío o el Castillo de Bellver. Tampoco podemos olvidarnos, claro está, del paseo marítimo y las playas que bañan su costa. Como decimos, se te quedará corto el día para recorrer sus calles.

Sa Calobra y Cala Tuent

Y, hablando de playas, tenemos que movernos ahora hasta estas dos piezas únicas. Se trata de dos de las mejores playas de toda la isla, de ahí que siempre haya una gran afluencia de turistas. Si quieres un pequeño truco para disfrutarla de la mejor manera, intenta levantarte temprano y visitarla antes de que se llene de gente, las luces a esas horas del día crean un paisaje espectacular.

Madrugar tiene su recompensa, aunque puede que en Cala Tuent encuentres menos masificación, quizás porque tiene menos renombre que Sa Calobra y su acceso es algo más difícil. Aun así, es un sitio idílico que tampoco puedes perderte.

La Sierra de Tramontana

Y después de la playa solo podemos pasar por la sierra, la zona con más vegetación de Mallorca, con paisajes abruptos e increíbles para disfrutar de una jornada de senderismo. Es la parte más natural de la isla, y encontrarás pueblos con mucha historia, tranquilos y unas tradiciones muy propias.

Otra de las rutas más habituales en la sierra es la de conocer diferentes acantilados, que sorprenden con la caída al mar que tienen. Pero también descubirirás pequeñas calas, menos conocidas, o edificios históricos levantados a partir de la arquitectura popular de la zona.

Las Cuevas del Drach y otros lugares

Wikimedia Lolagt

Si hablamos de playas increíbles en cualquier zona de costa de Mallorca, algunas entre la mejores de Europa, nuestro viaje por el interior de la isla nos lleva a conocer algunas de las cuevas más impresionantes a las que podremos entrar. Las Cuevas del Drach son las más concidas, y dentro se pasa un rato bastante agradable, pero también puedes visitar las Cuevas de Artá o las Cuevas del Hams.

En toda la isla hay decenas de kilómetros de grutas que el tiempo y el agua ha ido erosionando bajo la tierra mallorquina.

Cabo de Formentor

Si antes hablábamos de las vistas desde los acantilados, las que podemos ver en el cabo de Formentor son casi inolvidables. Cualquier persona que vaya a Mallorca debería pasar por aquí, disfrutando de sus playas y calas durante el día y viendo el atardecer desde sus miradores.

Podrás visitar también el Faro de Formentor y reconectar con la vida mediterránea, tan presente en este lugar y en todo nuestro país.

Es Trenc

Como antes decíamos de Sa Calobra, Es Trenc es una de las playas que más visitantes recibe a lo largo del verano, pero no por ello íbamos a descartarla de este listado de ‘imprescindibles’. Más de dos kilómetros de arena blanca bañadas por aguas cristalinas que no tienen nada que envidiar al Caribe.

Merece la pena llegar hasta aquí no solo por la propia playa, sino porque podrás acercarte a la Colonia de Sant Jordi en pocos minutos y, si quieres, tomar un barco que te lleve al Parque Nacional marítimo-terrestre del Archipiélago de Cabrera.

Parque Natural de Mondragó

Terminamos nuestra increíble visita por la isla de Mallorca por el punto en el que la naturaleza se encuentra en su momento más álgido. Esta zona protegida es visita obligadas, y podremos encontrar bosques llenos de vida con tanta diversidad en flora y fauna como los innumerables recortes de su costa escarpada.

Si quieres seguir apuntando nombres para bañar tus pies en el Mediterráneo, la Playa S’Amarador y la Cala Mondragó son dos de las más conocidas de la zona. Puede que encuentres algo de masificación, pero son espectaculares.

*Contenido elaborado en colaboración con una marca