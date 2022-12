¿A dónde te escaparías si te toca la lotería? Te proponemos 5 destinos no aptos para todos los bolsillos

No todos los viajes son aptos para todas las economías domésticas, sobre todo si tenemos en cuenta vivirlos de determinada forma, en lujosos y restaurantes hoteles, y con actividades tan exclusivas que muchas de ellas ni te imaginarías.

Pero supón que te toca ese décimo de lotería de Navidad. ¿A dónde te escaparías? Nosotros te proponemos cinco destinos no aptos para todos los bolsillos que, si te ha sonreído la fortuna, deberás tener en cuenta. ¿Soñamos un poco?

Destinos para soñar

Cayo Musha (Bahamas)

Musha Cay/Foto: thevillacollection.com

Las Bahamas no son un destino económico, tanto por el viaje en avión como por la estancia en las islas. Sin embargo, en ellas hay un sitio especialmente caro: el Cayo Musha. Esta pequeña isla, propiedad privada del mago David Copperfield, se alquila en su totalidad, aunque la tarifa ronda los 45.000 dólares por noche con una estancia mínima de cinco noches.

El número de huéspedes permitido en Cayo Musha oscila entre las cuatro y las 24 personas, así que si te sientes generoso con tu premio en la lotería puedes llevar a buena parte de la familia o a una gran pandilla de amigos.

Los planes que se ofrecen durante los días de tu estancia son completamente exclusivos: desde comidas exquisitas de los mejores chefs, hasta disfrutar de una veintena de playas paradisíacas solo para vosotros, actuaciones musicales y fuegos artificiales lanzados en vuestro honor.

Moskito Island (Islas Vírgenes Británicas)

Moskito Island/Foto: www.virginlimitededition.com

Moskito Island o isla Mosquito, en las islas Vírgenes Británicas, es una de las propiedades del multimillonario Richard Branson, quien durante 14 años invirtió en el proyecto de convertirla en uno de los lugares más exclusivos dedicado al turismo de lujo.

Desde el 2021 es posible alojarse en algunos de sus tres impresionantes resorts o alquilarlos conjuntamente: The Point Estatue, The Branson Estate y The Oasis Estate. El primero de ellos es el que tiene el precio por noche más bajo: 17.500 dólares.

Casas espectaculares, terrazas con vistas panorámicas, piscinas infinity de ensueño y todo tipo de actividades recreativas de lujo para los pocos privilegiados que puedan alojarse en la isla. Aunque si te ha tocado el Gordo de Navidad, puedes ser uno de ellos.

Parrot Cay (Islas Turcas y Caicos)

COMO Parrot Cay/Foto: www.comohotels.com

Otra de esas islas idílicas para viajes únicamente dirigidas a millonarios es Parrot Cay. Forma parte del archipiélago de las islas Turcas y Caicos, y está integrada en la cadena hotelera COMO Hotels And Resorts. Este destino es elegido por estrellas como Hugh Jackman y Michael J. Fox para pasar las vacaciones, aunque son muchos los famosos que tienen sus propias casas privadas estas islas, como Bruce Willis y Donna Karan.

Solo es posible llegar a Parrot Cay en barco, cuyo trayecto te costará unos 550 dólares. Y por lo que respecta al alojamiento, el COMO Parrot Cay, considerado el hotel más bello de todo el Caribe, puede costarte hasta unos 17.000 dólares por noche dormir en una de sus exclusivas villas en la playa.

Bora Bora (Polinesia francesa)

Four Seasons Resort Bora Bora/Foto: Turismo de Tahití tahititourisme.es

Si no quieres gastar tanto, pero sí lo suficiente como para que sea un viaje en un isla paradisíaca no apto para todos los bolsillos, piensa en Bora Bora, en la Polinesia francesa, a una hora en vuelo desde la isla de Tahití.

Este es uno de esos destinos que puedes disfrutar a todo lujo. Aquí encontrarás espectaculares resorts en la playa. De hecho, los alojamientos más selectos superan los 2.000 € por noche, como el Four Seasons Resort Bora Bora.

Playas privadas, paseos en yates y balnearios y spas con todo tipo de tratamientos de relax y belleza son otras de las experiencias que aquí te esperan. Sin duda, uno de los destinos más selectos para los que necesitarás miles de euros si sueñas con un destino tan lujoso como único.

Mónaco (Francia)

Monte-Carlo/Foto: www.montecarlosbm.com

Si hay un destino europeo que evoca al lujo y a los ambientes con más glamur, ese es Mónaco, en la costa francesa. Sus elitistas tiendas, sus lujosos restaurantes, su puerto con las embarcaciones más impresionantes y la posibilidad de acudir para ver el Grand Prix de Mónaco de Fórmula Uno son algunos de los planes que te esperan.

Para el supuesto de que quieras alojarte en un sitio único en el mundo sin salir de Europa para disfrutar tu premio en la lotería, aquí te espera el Hotel de París-Monte-Carlo y el Casino de Montecarlo. El edificio, obra del arquitecto Charles Garnier, el mismo que diseñó la Ópera de París, es una auténtica maravilla. En sus habitaciones y estancias te sentirás como una estrella de cine.

Pero recuerda que las suites superan los 2.500€ por noche, aunque no son la única opción espectacular. En pleno paseo costero también tienes el maravilloso Hotel Hermitage Monte-Carlo, con su jardín de invierno diseñado por Gustave Eiffel, y con la suite en torno a los 1.800€ por noche. Aunque si te ha tocado la lotería, bien puedes alojarte en los dos distribuyendo los días de tu viaje.