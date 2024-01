Así se rodó ‘La sociedad de la nieve’ en Sierra Nevada

Si Frank Marshall optó por la Columbia Británica en Canadá para su ¡Viven! de 1993, Juan Antonio Bayona ha preferido Sierra Nevada para La sociedad de la nieve, sin olvidarse de los Andes, el lugar en el que se produjo uno de los acontecimientos más impactantes y mediáticos de la segunda mitad del siglo XX: el accidente del vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya de 1972 en el que murieron 29 personas… y vivieron 16.

El director de El orfanato, Lo Imposible y Jurassic World ha vuelto a este suceso tan comentado y debatido durante años para su último gran proyecto cinematográfico que aspira a los Oscar en varias categorías, incluyendo mejor película internacional.

‘La Sociedad de la Nieve’: los Andes en Sierra Nevada

‘La sociedad de la nieve’ – Fuente: Netflix

Conociendo a Bayona y el presupuesto que manejaba para llevar a cabo esta superproducción, a buen seguro que valoró en primer lugar el enclave original en el que se produjeron el accidente y la epopeya de Canessa, Parrado y compañía: el Valle de las Lágrimas, uno de los muchos valles aislados de la cordillera andina entre Argentina y Chile.

Pero el cine es demasiado complejo (y caro) para rodar donde uno desearía. Y entonces se buscaron alternativas hasta que surgió Sierra Nevada, una opción ideal por sus instalaciones, servicios… y nieve, por supuesto.

Vamos a caminar hasta morir

‘La sociedad de la nieve’ – Fuente: Netflix

No sabemos si esa frase fue realmente dicha o forma parte del mito, pero no importa: pone la piel de gallina, y más a los que nos gusta viajar y no sabemos muy por qué… aunque nos lo tememos. Como les sucedía también a los protagonistas de Camino a la libertad, cuando la situación se vuelve extrema y vislumbras el final, solo te quedan dos opciones: moverte o quedarte donde estás.

Canessa, Parrado y Vizintín decidieron que era mejor buscar a la muerte que esperarla sentado. Y lo que encontraron dos de ellos (Vizintín volvió al “campamento” para avisar al resto de que la travesía era más complicada de lo que pensaban) fue la salvación tras superar una montaña de 5.000 metros de altura y caminar casi 40 kilómetros durante diez días. Hasta que encontraron al arriero Sergio Catalán al otro lado del río Barroso. “Vengo de un avión que cayó en las montañas…”. ¿Cómo no hacer mil películas de esta historia?

Por cierto, si quieres recrear la odisea de Canessa y Parrado, existe hasta una ruta en Wikiloc que te lleva por el Valle de las Lágrimas en un recorrido de 90 kilómetros con un desnivel de 2.384 metros: solo para senderistas muy experimentados, por supuesto y, al parecer, pagando una cuantiosa entrada al tratarse de una zona privada denominada Complejo Las Leñas.

Los escenarios de Sierra Nevada

‘La sociedad de la nieve’ – Fuente: Netflix

Tras dos meses de prerrodaje en los Andes en agosto de 2021, el equipo de La Sociedad de la nieve se fue a Sierra Nevada en la primavera de 2022 para comenzar el rodaje que se extendería durante más de 100 días.

El campo base de la producción se ubicó en la parte alta de la estación de Pradollano, en el parking de Los Peñones, a más de 2.000 metros de altura, un estudio efímero en el que se depositaron uno de los tres fuselajes del Fairchild FH-227D, el avión estrellado que Bayona quiso recrear con gran fidelidad para que el espectador sintiese la claustrofobia que padecieron los supervivientes durante más de dos meses: se trata de una aeronave pequeña de poco más de 25 metros de longitud y 8 metros de altura.

El otro escenario principal de la película fue la Laguna de las Yeguas, a casi 3.000 metros de altura, lugar que se accede desde Borreguiles que conecta con Pradollano por remontes para los usuarios de la estación. Pero Bayona y su equipo no usaron remontes, al menos no todos: algún miembro del equipo aprovechó para esquiar… con todos los gastos pagados.

Cada día, en unos 40 minutos de trayecto, unas 100 personas eran llevadas por grupos hacia la Laguna de las Yeguas en un retrack, un vehículo tanque adaptado al transporte en la nieve. Los últimos en llegar y los primeros en partir de regreso a Borreguiles eran los actores y la dirección.

‘La sociedad de la nieve’ – Fuente: Netflix

En la laguna se ubicó otra recreación del avión, la más importante, lugar en el que se rodaron buena parte de los exteriores de la película: es uno de los escenarios que más tiempo vemos en la película y donde el equipo de rodaje tuvo que batallar con los caprichos meteorológicos que ralentizaron el proyecto: nubes cuando se necesita sol, y sol cuando se quiere nieve.

Y el tercer lugar del entorno de Sierra Nevada que vemos en la película está a mucha menor altitud: es el Cortijo de La Argumosa, en Güejar, a tres cuartos de hora en coche al norte de la estación: aquí se instaló el denominado backlot que se suele ubicar detrás del plató en los estudios convencionales: se trata de un lugar aislado ideal para rodar aquellas escenas que no se pueden rodar al natural, como los propios efectos meteorológicos, incluyendo el famoso alud que sepultó parte del fuselaje del avión.

Tirando del avión entre Hoya de la Mora y la Laguna

El mayor reto técnico al que se enfrentó el equipo de rodaje de La Sociedad de la nieve fue el traslado del avión desde el parking de Hoya de la Mora al este de la estación a la Laguna de las Yeguas para el rodaje de buena parte de las escenas más relevantes de la película.

Consultando a los maquinistas de Sierra Nevada se llegó a la conclusión de que la mejor manera de mover la maqueta de 14 metros y siete toneladas era con dos máquinas pisapistas, una tirando y otra empujando. Para facilitar que el armatoste pudiera llegar a su destino, se optó por llevar a cabo el traslado a última hora de la tarde cuando la nieve está más endurecida y hay menos riesgo de hundimiento.

Planos cortos en Sierra Nevada, planos largos en los Andes

Bayona en el rodaje de ‘La sociedad de la nieve’ – Fuente: Netflix

Aunque Bayona y su equipo aspiró a la mayor veracidad posible, una película nunca puede lograr recrear de forma completamente fiel una historia como esta, aunque al menos si veremos los Andes en los planos largos. Para los cortos y los medios, todo será Sierra Nevada.

Por su parte, los efectos visuales tampoco faltarán, aunque la producción siempre evitó crear toda la montaña de forma digital intentando que el espectador sintiese el frío y el miedo como algo real. Y la esperanza, por supuesto, algo que nunca perdieron los supervivientes del accidente a pesar de los sucesivos reveses que vivieron durante 70 días.

El resultado de este esfuerzo de 300 personas, tres equipos diferentes y más de 100 de rodaje (sin incluir la preproducción y la posproducción) es esta epopeya cinematográfica que ya se puede disfrutar en Netflix desde principios de enero.