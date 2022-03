La pandemia ha hecho que nuestros hábitos sufran cambios, en ocasiones realmente drásticos. Hemos tenido que aprender a convivir con mascarillas, a guardar las distancias de seguridad, utilizar geles para desinfectar nuestras manos y pasar más tiempo en casa. Esta situación también ha hecho que el trabajo para muchos cambie de modalidad; y es que el teletrabajo se ha instaurado en muchos puestos, siendo aun una tendencia.

Con el tema de los estudios ha pasado algo parecido; y es que durante los confinamientos, muchos niños, adolescentes y universitarios tuvieron que cursar sus estudios desde casa. Lejos de ser una tendencia temporal motivada por las circunstancias, parece que la modalidad online ha terminado por convencer a un gran número de estudiantes.

Más tiempo en casa y más oferta de estudios

Durante unos meses nos vimos en casa sin tener mucho más que hacer que seguir las noticias, cocinar y limpiar. No solo las clases institucionales se pasaron a la modalidad online. Con tanto tiempo libre, fueron muchas las personas que se decantaron por estudiar todo tipo de cursos a distancia.

Lo cierto es que no todo el mundo conocía la modalidad de estudios online, por lo que es normal que empezaran a ver la parte positiva de esta opción. Más tiempo en casa para aprovechar y una oferta amplísima que iba desde idiomas, cursos de diferentes hobbys, másters relacionados con sus profesiones etc.

Una tendencia que no desaparece

Según el informe realizado por Perply, en marzo de 2020, cuando los confinamientos comenzaron, la tasa de nuevos alumnos online se duplicó con respecto a octubre del año anterior. Para el mes de abril del mismo año esa tasa ya se había triplicado.

Podríamos pensar que se trataba de algo temporal, pero una vez terminaron los confinamientos e incluso ya entrados en el verano de 2021, cuando la nueva normalidad estaba más que instaurada, esa tasa siguió en constante alza.

Entre los cursos más escogidos, podemos encontrar de todo tipo. Los grandes favoritos son los cursos de idiomas, pero esta modalidad permite estudiar desde electrónica, fotografía, SAP, Marketing, nutrición o dibujo. Casi cualquier materia que nos interese, tendrá un curso online que podremos hacer.

Cuáles son las ventajas de estudiar online

Para entender un poco más esta crecida constante en la modalidad online, debemos hablar de las ventajas que ofrece a los estudiantes. Para empezar, nos encontramos con una modalidad mucho más flexible que la presencial. No sólo podemos crear nuestros propios horarios compaginando así los estudios con nuestra vida. Es que, además, podemos estudiar en cualquier parte, ya sea en casa o en un tren. Tan sólo necesitamos tener acceso a internet y a las plataformas de estudio.

Otra de las ventajas es precisamente que nosotros somos los que nos gestionamos. Podría resultar un problema más que una ventaja, pero lo cierto es que al marcar un horario, seremos conscientes en todo momento del tiempo que invertimos en el estudio.

¿Qué tiene de bueno poder estudiar en casa? Poder estudiar en casa. Cuando estamos en nuestro salón o en nuestro estudio, las cosas se hacen de una forma más cómoda y eso es innegable. No tendremos que trasladarnos a ningún lugar ni lidiar con temas del día a día como el tráfico. Si además somos padres, es perfectamente posible compaginar nuestra vida familiar con estos estudios en casa, sin tener que pedir favores para que nadie se quede con los niños.

Pensemos, además, en el ahorro económico que supone estudiar en casa. No hay gasto en gasolina ni en bonos transporte. Asimismo, el material que se usa es muchísimo más económico y actualizado.

Desde un punto de vista académico, hay que señalar que las modalidades online permiten, además, contar con herramientas que de forma presencial no tendremos. Así, en cualquier aula virtual tendrás acceso a foros de discusión, textos, esquemas o bibliografías de una forma muy sencilla y rápida.

Para aquellos que tengan miedo de la calidad de enseñanza, hay que decir que estos cursos están creados e impartidos por profesionales y académicos de su campo. La enseñanza puede tener muchos caminos, también el de la docencia online, habiendo auténticos profesionales con mucho renombre en la enseñanza a distancia.

Claves para aprovechar un curso online

Si te has decidido por estudiar un curso online, también debes tener en cuenta que hay que organizarse. No todo vale. Tener tanto tiempo y gestionarse uno mismo puede ser complicado. Por tanto, lo primero que se debe hacer es marcarse un horario.

Es importante cumplir este horario todos los días, pues de otra forma podríamos abandonar el curso sin terminarlo. También es importante marcarse objetivos diarios, semanales y mensuales. Además, si se trata de un curso complicado en el que tenemos que estar todos los días trabajando, sería necesario también organizar los descansos, pues son igualmente importantes.

Es necesario, además, contar con los recursos informáticos necesarios. De nada servirá inscribirse a un curso online si no tengo un ordenador y no sé usarlo. Asimismo, también debes escoger el mejor lugar de casa en el que las distracciones no sean una constante.

