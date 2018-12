Para organizar un viaje de lujo hace falta una cuenta corriente saneada o haber robado un banco el día anterior. Ambas opciones son complicadas en los tiempos que corren. ¿Y si usamos el premio del Gordo de Navidad para hacer el viaje de nuestros sueños?

Bueno, no os engañéis, el Gordo de Navidad no existe, no toca a nadie: todos los años editan el mismo video que luego nos tragamos en las noticias con personas que dicen lo de “tapar agujeros” mientras beben cava. Todo mentira, son actores.

Pero, en fin, teniendo en cuenta que estamos en unas fechas de ilusión que nos llenan de orgullo y satisfacción al lado de nuestros seres queridos, ¿por qué no soñar con estos cinco viajes de lujo que te proponemos con la excusa del dichoso Gordo?