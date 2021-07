Cuando viajamos queremos aprovechar cada instante al máximo y librarnos de cualquier tipo de imprevisto, sobre todo, de aquellos relacionados con nuestro bienestar y que nos impidan disfrutar del viaje, con el deseo de volver cargados de emociones y experiencias a nuestra rutina diaria.

Para ello, si con algo hemos de tener cuidado, es con los excesos y con ingerir demasiadas bebidas y alimentos a los que no estamos acostumbrados. Esto contribuirá a que podamos librarnos de determinados malestares sin darnos cuenta. Para que lo tengas claro, hoy te contamos cómo cuidar nuestro estómago cuando viajamos para que comer no suponga un problema.

Comer con moderación

Una de las principales consecuencias de viajar y probar la gastronomía de otros lugares es que, fácilmente, podemos sentir molestias que pueden incomodarnos durante nuestro viaje. En el caso de que se trate de comidas exóticas en las que abundan los picantes y las especias a las que no estamos acostumbrados, probablemente supondrá la aparición de molestias en el estómago en parte de los viajeros.

Para evitar que te suceda tendrás que elegir muy bien qué es lo que comes. Piensa que algunas molestias las pueden provocar los picantes, pero también alimentos como el tomate, la lechuga, el café y el alcohol. No se trata de que no tomes nada de esto durante tu viaje, sino de que no te excedas. Puedes tomar esos platos típicos a los que no estás acostumbrado en cantidades pequeñas y acostumbrarte después de la comida a beber una infusión de manzanilla o de menta para ayudar a tu aparato digestivo a funcionar correctamente. La moderación es la clave.

No beber el agua del grifo

Este es uno de los mandamientos que todo viajero debe tener metido en la cabeza a sangre y fuego, sobre todo, en países tropicales o cuando deja atrás Europa: tratar de no beber agua del grifo. La razón es muy simple: las bacterias que habitan en el agua son diferentes en función del lugar, así que si bebes agua del grifo en el Caribe, por ejemplo, estarás ingiriendo bacterias a las que tu cuerpo no está acostumbrado. Imagina lo que puede suceder en lugares en los que el preciado líquido no esté convenientemente tratado y depurado. Lo más frecuente es que termines con algún tipo de molestia.

Aconsejamos consumir siempre agua embotellada, evitar comer frutas y verduras frescas por si han sido lavadas con agua del grifo (si las lavas tú, hazlo con agua mineral) y, si es posible, lavarse los dientes con agua embotellada y tratar de evitar el hielo en tus bebidas. ¡Y recuerda tratar de mantener la boca cerrada en la ducha!

Hábitos regulares

A lo largo del año, nuestro organismo está acostumbrado a seguir un horario previamente establecido: la hora de despertarse, la de comer, la de acostarnos, la de ir al baño… Ello facilita que el cuerpo funcione como un reloj, por eso muchas veces se despierta por las mañanas antes incluso de que suene el despertador.

Cuando viajamos y estamos de vacaciones, todo ese horario salta por los aires y el estómago puede verse afectado si le pedimos que se adapte en exceso comiendo a deshoras y picando todo el día, sobre todo, si hablamos de alimentos a los que no está habituado o que digiere por primera vez.

Como consecuencia, el tránsito intestinal puede verse afectado y causar un malestar mayor del que puedas imaginar durante tus vacaciones o viajes de trabajo. Evitarlo es relativamente sencillo. Procura comer en el horario que lo haces de forma habitual, por lo menos, la mayoría de los días. Y bebe mucha agua mineral a lo largo de todo el día, pues las bebidas gaseosas y el alcohol no contribuyen para nada a un buen tránsito intestinal.

Y si ves que pese a todo no visitas el baño con frecuencia y comienzas a tener malestar, te recomendamos que revises todo esto: horarios, dieta ejercicio; por si algo se ha escapado con el relax de las vacaciones.

Roha-max, es un complemento alimenticio elaborado a base de hojas de sen, hibisco y menta. El sen ayuda a favorecer el tránsito intestinal regular.