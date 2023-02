Cómo disfrutar del Carnaval de Cádiz sin morir en el intento

Busca ilegales por la zona del Pópulo entre semana, acércate al Carrusel de Coros de la Plaza de Abastos el lunes 20 —festivo en Cádiz—, apréndete los estribillos de las agrupaciones comprando los libretos, disfruta de la Tortillada Popular de Camarones en la barriada de Loreto… Pero siempre dejando hueco para el día siguiente, que el Carnaval de Cádiz es muy largo, casi eterno: hasta el 5 de marzo, fecha del Carnaval Chiquito, tienes tiempo para gozar de una de las fiestas más memorables de España.

A continuación, hacemos un repaso de las claves del Carnaval de Cádiz, desde las mejores zonas de la ciudad hasta los eventos gastronómicos más deliciosos, para que te organices bien y sobrevivas a la juerga sinfín de un carnaval único en el mundo.

Los mejores días del Carnaval de Cádiz

Carnaval de Cádiz – Fuente: Depositphotos

La programación oficial arranca el jueves 16 de febrero… pero en Cádiz, como sabrás, hay mucha juerga más allá de la ‘oficial’. De hecho, desde varios días antes ya se puede palpar el ambiente festivo en buena parte de la ciudad, desde La Viña al Mentidero.

Por ejemplo, el pasado 4 de febrero ya se desarrolló la tradicional Pestiñada Popular en la plaza San Francisco, a un paso de la plaza de La Mina, que alcanza ya su XXXIII edición y en la que se comenzó a calentar motores con los dulces más típicos del Carnaval gaditano, acompañados con un trago de anís, por supuesto.

Pero como de lo que se trata es de “sobrevivir” al Carnaval, te recomendamos que guardes siempre un poco de energía y, si es posible, evites las aglomeraciones de los días más representativos, especialmente el viernes 17 y el sábado 18 que es cuando en la ciudad no cabe una comparsa más.

Porque cada evento carnavalesco tiene su interés, pero todo el mundo quiere estar en primera fila el sábado para las actuaciones premiadas del COAC —Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas—, pero no hay sitio para todos.

Así que te recomendamos que, si tienes la opción, disfrutes del Carnaval entre semana, desde el propio lunes 20 de febrero —el «lunes de resaca»— al jueves 23. En esas fechas tendrás eventos como el Festival de Agrupaciones de la plaza de San Antonio del lunes, el Cortejo del Gran Momo del martes 21, pasando por la tarde infantil de Carnaval del miércoles. Consulta la programación oficial y hazte tu propia agenda.

Las mejores zonas

La Caleta – Fuente: Depositphotos

Si es tu primera vez en el Carnaval de Cádiz tendrás unas ganas locas de perderte por La Viña, el epicentro de las fiestas gaditanas. A la orilla de La Caleta, sintiendo la brisa atlántica, no tardarás en entender que esta fiesta no es como las demás. Porque cuentan los gaditanos que aquí, entre estas calles que miran al mar, los viñeros empezaron a cantar para burlarse de las tormentas vitales que asolaban una zona en la que escaseaba todo lo que podía escasear.

Los versos, la cadencia y el ritmo fueron caracterizando este barrio hasta que encontró en el Carnaval su perfecta proyección, la fiesta en la que sacar a relucir tanto talento cultivado a la orilla del mar, entre finos y pescaíto frito. Así que no te puedes ir del Carnaval de Cádiz sin darte una vuelta por La Viña, sin olvidar los barrios limítrofes de Balón, Mentidero o San Juan. Y el Pópulo, por supuesto, del que dicen es el barrio más antiguo de Europa.

El COAC

Gran Teatro Falla – Fuente: Depositphotos

Comparsas como El embrujo de Cádiz o Los trampucheros, chirigotas como el Frente Talibán de la República Irreverente de Kadikadistán o Una insolación del carajo, coros como Al-Ándalus o Las del puerto, y cuartetos como Los vigilantes de la laja o E.I. La mano que mece la cuna.

Con nombres como estos ya entran ganas de reír, así que no nos podemos ni imaginar lo que nos tienen guardadas las agrupaciones para competir en este COAC 2023, uno de los eventos clásicos del Carnaval de Cádiz.

Desde las preliminares que arrancaron ya en enero y hasta la gran final del 17 de febrero, sin olvidarnos de las finales infantil y juvenil, el Concurso Oficial de Agrupaciones de Carnaval se celebra en el Gran Teatro Falla. Si no tienes entradas, no te preocupes, es uno de los eventos televisados de mayor audiencia en toda Andalucía. Una vez conocidos los premios el viernes, arranca el Carnaval con la fiesta en la calle.

Agrupaciones ilegales y romanceros

Carnaval de Cádiz – Fuente: Depositphotos

Y la calle es de las agrupaciones, tanto las oficiales que han concursado en el COAC que exhiben su talento más allá de las tablas del teatro, como de las agrupaciones callejeras o ilegales. Pero no te preocupes, no es que estén fuera de la ley y sean perseguidas por las autoridades, sino que se llaman así por su carácter “extraoficial”, por no concursar y centrarse tan solo en pasarlo bien en la calle entusiasmando al personal con su, a menudo, inapelable creatividad.

Desde el Mercado de Abasto y los alrededores, hasta la parroquia de San Agustín en el Pópulo, pasando por el Oratorio de San Felipe Neri no muy lejos del propio teatro, no te será difícil disfrutar de estas chirigotas y comparsas ilegales.

Y no te olvides de los romanceros, que también tienen su propio concurso oficial, pero que, así mismo, también se exhiben por la calle: una o dos personas recitan un texto con rima en el que se narran las peripecias del recitador que, por supuesto, está disfrazado… que para eso es carnaval.

Por cierto, si quieres seguir las canciones o las historias de algunos de estos artistas callejeros, en algunos casos venden libretos, aunque también podemos encontrar algunas webs que recopilan letras, así como, incluso, algunas aplicaciones para dispositivos móviles.

La gastronomía del Carnaval de Cádiz

Pescaíto frito – Fuente: Depositphotos

Sin pestiños, chacinas, tortillitas de camarones, mojama y chicharrones no hay Carnaval de Cádiz, porque a la ciudad gaditana también se va a comer. Y a beber, por supuesto: Fino del Puerto, Manzanilla de Sanlúcar, Lerchundi o moscatel blanco de Chipiona. Déjate de JB y Bacardí, que estás en Cadi, consume local.

Claro que tampoco es la mejor época del año para encontrar sitio, sobre todo si te empeñas en acudir la taberna Casa Manteca, uno de los locales históricos de La Viña, o el vecino restaurante El Faro, uno de los epicentros gourmets de la ciudad.

Pero como sabemos que también te gustan los eventos donde se come (más o menos) gratis, recuerda que en la programación del Carnaval también tienes diversos encuentros gastronómicos como la Erizada Popular de La Viña, el XLV Frito Popular o la Lluvia de coplas y papas aliñás, sin olvidarnos de la Panizada Popular del 24 de febrero, una especie de tortilla a base de harina de garbanzo.

Carnaval Chico o de los Jartibles

Carnaval de Cádiz – Fuente: Wikipedia

¿Que no acabas de ver claro lo “gordo” del Carnaval de Cádiz? ¿Qué lo tuyo no son las muchedumbres, pero no te quieres quedar sin disfraz? Pues espérate al Carnaval Chico o de los Jartibles. Y es que el Carnaval de Cádiz se disfruta una jartá… o puede llegar a producir hartura si llevas mes y medio disfrazado.

Pero para los que han pasado de puntillas por las semanas anteriores, les espera un dulce postre carnavalesco el domingo 5 de marzo en la 36º edición del Carnaval Chiquito en el que diversas agrupaciones, incluyendo oficiales e ilegales, hacen una última salida callejera para cantar y bailar desafiando el periodo cuaresmal. Entre la plaza de La Flores y de la Libertad, la Torre Tavira, Sagasta y alrededores y, cómo no, el barrio de La Viña, Cádiz se vuelve a reencontrar con su fiesta más cachonda.

Con este resumen de las claves del Carnaval de Cádiz ya tienes bosquejada tu agenda. Ahora solo queda que elijas disfraz. Pero recuerda que esto no es Venecia, casi cualquier cosa vale con tal de pasarlo bien.