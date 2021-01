El mundo digital avanza a pasos agigantados en todos los sectores. Por ese motivo, hoy te vamos a contar algo que seguro que te va a interesar tanto si eres viajero, como si eres dueño de una vivienda vacacional.

En la actualidad, debido a la situación de alarma por la pandemia mundial que vivimos, hemos visto perjudicado el turismo. Y como viajero empedernido has sufrido el hecho de no poder viajar tanto como has querido. Pero eso no impide planear futuros viajes o escapadas de corta estancia mientras aprovechamos la oportunidad que brinda el teletrabajo y disfrutar de estancias más largas evitando así tanto movimiento y desplazamiento innecesario.

Cerradura inteligente

Poco a poco vemos como la situación mejora, pero aun así debemos ser cautelosos y cumplir todas las normas y regulaciones sugeridas. Gracias a la posibilidad de trabajar en remoto la idea de pasar algunas semanas incluso meses en espacios rurales u otros lugares está latente, ¿cierto? Te comprendemos a la perfección. Por ese motivo nos parece tan interesante darte a conocer este sistema de gestión de acceso a casas rurales o cualquier tipo de apartamento turístico. Porque cumple a rajatabla con la distancia social y evitamos así cualquier tipo de contacto con otras personas.

Hoy en día, es posible gestionar de forma remota una vivienda vacacional gracias al depurado y cómodo Rent&Pass, sistema de gestión de acceso a la vivienda vacacional de Omnitec. En estos tiempos de constante cambio, de oportunidades y de necesidad extrema de precauciones sanitarias es una gran opción para colocar en cualquier apartamento turístico.

Este sistema de gestión remota evita a propietario y huésped concertar una cita para entregar las llaves tradicionales. Una vez confirmada la reserva, el propietario del apartamento turístico envía una llave electrónica al huésped con una validez ajustada a la reserva contratada.

Tras hacer tu reserva online y el check-in a tu llegada, gracias a este tipo de cerradura electrónica -que maneja el dueño de forma remota- podrás acceder a tu apartamento o habitación reservada sin problema. Podrás acceder gracias a un código que se te hará saber antes de tu llegada a través de tu dispositivo móvil. De esta manera, esta cerradura será programada por el tiempo que hayas reservado tu estancia y, una vez finalizada, el código será cambiado.

Omnitec Systems, además de ofrecer esta innovadora funcionalidad, también ofrece otro tipo de equipamiento hotelero como cerraduras electrónicas, cajas fuertes y minibares que suelen tener las habitaciones de espacios de renta vacacional. También controles de acceso y otros dispositivos para hoteles que ofrecen las medidas de seguridad necesarias para todos los visitantes y trabajadores del hotel.

Los sistemas de control de acceso desarrollados por Omnitec tienen presencia, además de en España, en otros países como Reino Unido, Portugal, México y otros muchos hoteles repartidos por el mundo. El servicio que ofrecen cumple altos estándares de calidad y excelencia y ayuda al sector turístico, tanto a los dueños de hoteles o viviendas vacacionales, como a los viajeros que los disfrutan.

Viaja cumpliendo todas las medidas de seguridad

Fuente: Pixabay/t_watanabe

Para ayudarte a viajar de forma segura en estos tiempos, vamos a enumerar algunos consejos detallando todas las medidas de seguridad que puedes aplicar en tu preparación y estadía fuera de tu lugar de residencia. Estos son los pasos que debes seguir:

Comprueba la normativa anti-COVID de tu lugar de residencia y de tu lugar de destino, sin importar la duración de tu estancia. Realiza las pruebas médicas que sean necesarias. Viaja con sentido común. Mantén la distancia social siempre. Sabemos que es algo realmente difícil, ya que somos seres sociales y cercanos, pero esta situación lo requiere. Así que mantén la distancia al máximo y pregunta en los lugares donde vayas a alojarte cómo es su medida de acceso a la vivienda. Si disponen de Rent&Pass de Omnitec estarás evitando el contacto al 100%. Lleva siempre la mascarilla. Lleva las mascarillas recomendadas para evitar el contagio. Gel hidroalcohólico siempre en tu bolsillo. Intenta evitar tocar objetos, puertas y otros objetos. Pero, como sabemos que en ocasiones no hay más remedio, lleva siempre contigo gel para lavarte las manos de forma frecuente. Abre la puerta de tu residencia vacacional con el código electrónico y cuida ese lugar como si fuera tuyo. Respeta el mobiliario, así como a las personas que lo alquilan y sé amable si tienes cualquier duda que resolver.

Si por ahora viajar está desaconsejado o incluso no permitido, no desesperes. Puedes planear escapadas futuras para cuando la situación mejore y sea posible.

*Contenido elaborado en colaboración con una marca