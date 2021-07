No será un verano como el de 2020 pero aún estamos lejos de volver a la normalidad, también en los accesos a las playas este verano 2021. El ritmo de vacunación, los efectos de las restricciones, el comportamiento general de los ciudadanos y el mayoritario respeto por la normativa ha permitido alcanzar julio con una situación sanitaria más esperanzadora que el año pasado.

No obstante, el avance de la variante delta podría complicar de nuevo el escenario por lo que os recomendamos que estéis atentos a las normas que se vayan implementando en cada comunidad. Por el momento, estas son las principales medidas que los gobiernos autonómicos han impuesto en relación a los accesos a las playas este verano.

Andalucía

Cómo serán los accesos a las playas este verano. Fuente: Flickr/Kevin Pacheco CC BY-SA 2.0

La principal novedad en las playas andaluzas con respecto a 2020 es la desaparición de la figura del vigilante de playa que durante el verano pasado se encargó de informar y advertir a los ciudadanos sobre el uso de los arenales en relación a la situación sanitaria. No habrá limitación horaria, se deberá mantener la distancia de 1,5 m. entre grupos recomendando el uso de la mascarilla si no se puede mantener dicha distancia. No obstante, cada ayuntamiento puede elaborar su propio plan de contingencia Covid en consonancia con la situación sanitaria de cada municipio.

Asturias

No habrá límite de aforo general en Asturias desapareciendo también la figura del vigilante que fue adaptada en algunos de los arenales más populares de la región. No obstante, el Boletín Oficial del Principado de Asturias advierte que cada ayuntamiento tendrá la capacidad de establecer limitaciones de acceso y de aforo para que se mantenga la distancia en caso de que sea necesario. La mascarilla será necesaria si no se puede mantener la distancia de seguridad.

Baleares

En buena parte de las principales playas de las Islas Baleares se ha establecido un horario de uso que va desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche. Por lo demás, las medidas son similares al resto del país, incluyendo la distancia de seguridad y el uso de la mascarilla en caso de que esta no se pueda mantener. Más información sobre las playas de Baleares en la web habilitada por la Dirección General de Emergencias e Interior.

Canarias

Cómo serán los accesos a las playas este verano. Playas Canarias

Además de la distancia personal y el uso de mascarilla en caso de que esta no sea posible, el Gobierno de Canarias establece que el deporte en las playas solo debe practicarse de forma individual o por parejas sin contacto recordando que no se deben compartir toallas o artículos para el juego, el baño o la natación.

Cantabria

Cantabria se ha caracterizado por ser una de las comunidades más restrictivas en relación a la lucha frente al Covid y así va a seguir este verano. A principios de junio, el Gobierno de Cantabria anunciaba la obligación de los ayuntamientos de imponer un control de acceso y aforos, al menos en los principales arenales. Por ejemplo, las playas de Santander aprobaron la contratación de servicio de control de acceso y aforos para cumplir la normativa regional.

Cataluña

En algunas playas de Cataluña todavía se mantendrá la figura del vigilante, caso de las playas urbanas de Barcelona que anunció hace semanas la presencia de hasta 24 controladores encargados de controlar el acceso a las playas, así como de informar y advertir a los usuarios.

En los últimos días se han intensificado los controles de aforos debido a algunos brotes, existiendo la posibilidad, incluso, de cerrar temporalmente algún arenal en caso de ocupación excesiva o emergencia sanitaria. De cualquier forma, recomendamos consultar la información del estado de cada playa a través de las webs de los ayuntamientos ya que las medidas varían en cuestión de días.

Comunidad Valenciana

En línea de lo referido en Canarias, la práctica deportiva en las playas de la Comunidad Valenciana deberá ser individual o sin mantenimiento de contacto físico. Se recomienda 2 metros de distancia entre toallas y 4 metros de distancia entre los ejes de las sombrillas. Así mismo, el Gobierno autonómico ha creado una guía que ofrece pautas para gestionar las playas a los diferentes destinos turísticos.

Galicia

Cómo serán los accesos a las playas este verano. Islas Cíes

El acceso a las playas en Galicia dependerá del nivel de alerta de cada municipio, de forma que podrían implementarse restricciones de aforo en caso de que la situación epidemiológica empeorase. Por lo demás, las medidas son similares al resto del país, incidiendo en la no obligatoriedad de la mascarilla si se mantiene la distancia de seguridad.

Murcia

A principios de junio, el BORM publicaba las nuevas medidas en relación a los accesos a las playas para este verano 2021 insistiendo en la necesidad de mantener la distancia de seguridad entre toallas, sombrillas y el resto de enseres habituales de los arenales. Se especifica que solo debe haber una persona al mismo tiempo en las zonas comunes de higiene tales como aseos o lavapiés. Sí se permite el deporte en grupo siempre que se pueda mantener la distancia entre los jugadores y el resto de usuarios de la playa.

País Vasco

Cómo serán los accesos a las playas este verano. Fuente: Unsplash

El BOPV publicaba en el mes de mayo la normativa que eliminaba el uso obligatorio de mascarilla en las playas, siempre que se pueda mantener la distancia de seguridad interpersonal, medida que posteriormente fue difundida por el Consejo Interterritorial. Dicho decreto también recuerda a las diputaciones forales y los ayuntamientos que deberán establecer limitaciones tanto de acceso como de aforo en las playas para garantizar la distancia de seguridad estableciendo incluso límites temporales.

De cualquier forma, y al igual que sucede con el resto de regiones españolas, os recomendamos consultar la información de cada playa buscando en las webs de los ayuntamientos de cara a estar informados de las últimas restricciones que pueden ir limitándose o aumentándose en caso de que varíe la situación epidemiológica, tal y como parece que sucederá por la difusión de la variante delta.