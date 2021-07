Aunque en un principio parecía no tenerse muy claro hasta qué punto iba a ser relevante el certificado o pasaporte COVID para movernos por nuestro país o por el mundo, lo cierto es que se ha consolidado su necesidad, de manera que, si ya te has vacunado y todavía no lo tienes, resulta imprescindible que lo solicites. De hecho, ahora incluso se pide en algunas comunidades autónomas para acceder a los locales de ocio o restauración si la incidencia excede de determinados parámetros.

Ante esta situación, te contamos cómo solicitar el pasaporte COVID para que no tengas ningún problema y puedas acreditar que o bien estás ya vacunado o bien has obtenido una PCR negativa o incluso que ya hayas pasado la enfermedad. Por otro lado, si todavía no has recibido la vacuna, no olvides este trámite cuando dispongas de tu pauta completa.

Certificado Digital Covid

Fuente: Pixabay/t_watanabe

En España cuando te vacunas tienes la posibilidad de obtener dos certificados Covid, los cuales aseguran que has recibido la pauta de vacunación completa en el caso de vacunas como Pfizer, Astrazeneca y Moderna o la monodosis de Janssen.

Sin embargo, estos certificados tienen distinto ámbito de aplicación, pues uno de ellos lo expide exclusivamente la comunidad autónoma a nivel nacional y te valdrá para moverte por España, pero el otro es el denominado Certificado Digital Covid Europeo, cuyo ámbito de aplicación es mucho más amplio, ya que te facilita la movilidad entre países de la Unión Europea (UE). Este último certificado fue aprobado por los 27 estados miembros de la UE el pasado 20 de mayo, aunque en nuestro país pueda solicitarse desde junio.

Ambos tipos son gestionados de forma general por las comunidades autónomas, en coordinación con el Ministerio de Sanidad, y es posible que ya te los hayan entregado directamente al recibir la segunda dosis. No obstante, además de para acreditar que estás vacunado, también se puede solicitar el Certificado Digital Europeo en otros dos supuestos, aunque no hayas recibido aún la vacuna. Veamos cuáles.

Tipos de Certificado Digital Covid Europeo

Recuerda que el Certificado Digital Covid Europeo te permite viajar sin restricciones siempre y cuando lo presentes, y a través de él acredites alguno de estos supuestos: que has recibido la pauta completa de vacunación, que has pasado la enfermedad diagnosticada por prueba PCR y has superado el periodo de aislamiento o que confirme el resultado negativo de pruebas basadas en PCR o tests de antígenos.

Así el Certificado Digital Covid Europeo que puedes solicitar acreditará cuando te lo entreguen alguna de estas tres situaciones: la vacunación, las pruebas diagnósticas o la recuperación. Salvo en el caso de la vacuna, que el certificado no caduca, en todos los demás su periodo de validez es limitado. 72 o 48 horas en el caso de las pruebas diagnósticas y 180 días en los casos de recuperación, a contar estos últimos desde la finalización del periodo de aislamiento (día 11 de la PCR positiva).

Cómo solicitar el pasaporte COVID de forma digital

Aeropuerto

La forma más sencilla de conseguir tu pasaporte COVID una vez tengas la pauta completa de vacunación (recuerda que si solo has recibido la primera dosis todavía no se te va a entregar) es hacerlo a través de la app o sitio web del servicio de salud del sistema sanitario autonómico que te corresponda, donde el certificado puede descargarse al dispositivo móvil directamente.

De hecho, de esta forma, puedes bajar los certificados en aplicaciones como la del SERGAS Móbil en Galicia, la App Salud Andalucía o Astursalud, que ha habilitado también un formulario de solicitud para recibir el certificado por medio de un enlace de descarga que se facilita a través de un SMS. Sirvan estas de ejemplo, pues solo tendrás que utilizar la app de cualquiera de las comunidades autónomas que te corresponda para ello.

Si eso no es posible, también puedes pedir el Certificado Digital Covid Europeo a través de una página web que ha habilitado el Ministerio de Sanidad al efecto, o bien accediendo con un certificado digital o mediante el sistema Cl@ve. En esta web solo se expide el pasaporte COVID para el caso de que hayas sido vacunado en España o de que hayas pasado la enfermedad y puedas documentarlo con una PCR con resultado positivo de hace más de 11 días. Asimismo, el personal civil y militar vacunado por la Sanidad Militar puede solicitar el Certificado Digital de vacunación a través de la sede electrónica del Ministerio de Defensa o su intranet.

Cómo solicitar el pasaporte COVID de forma presencial

Pero si lo tuyo no son las tecnologías o tienes cualquier problema técnico, debes saber que es posible solicitar el pasaporte COVID de manera presencial. Para ello solo tienes que dirigirte a tu Centro de Salud o informarte en él de si se han habilitado puntos de atención presencial de emisión de certificados, como sucede en algunas comunidades autónomas como Baleares o Madrid. Ten en cuenta que, en estos casos, es necesario pedir cita previa en la mayoría de las ocasiones.