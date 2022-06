Hubo un tiempo en el que salir de viaje con el perro era una quimera dadas las dificultades a nivel de restricciones en medios de transporte y alojamientos. Pero los tiempos han cambiado para adaptarse a un nuevo escenario: cada vez hay más perros en nuestros hogares y nadie quiere desprenderse de ellos a la hora de viajar, conscientes de que con quien mejor están es con sus dueños. A continuación, exponemos las claves para viajar con perros y vivir una experiencia inolvidable con tu amigo peludo.

¿Debes viajar con tu perro?

Cómo viajar con perros: todo lo que debes saber. Fuente: Unsplash

Antes de organizar el viaje con tu compañero debes responder sinceramente a esa pregunta. Nadie conoce a tu perro mejor que tú. ¿Está preparado para viajar? Como sabrás, los perros, al igual que muchos animales, son extraordinariamente sensibles a los cambios y alteraciones de las rutinas. Si no está acostumbrado a viajar en avión y se ve en una bodega oscura y ruidosa durante muchas horas, lo pasará mal.

Por lo tanto, lo ideal es acostumbrar al perro a viajar de forma progresiva. Primero con viajes cortos y, poco a poco, ir ampliando el tiempo de viaje y cambiando el medio de transporte, en caso de que sea necesario, para que se vaya adaptando. La buena noticia es que los perros tienen una gran capacidad de adaptación: pronto será un viajero curtido como tú. Pero, salvo emergencia, no obligues a tu perro a hacer un viaje muy largo en un medio de transporte desconocido para él.

Medios de transporte para viajar con perros

Cómo viajar con perros: todo lo que debes saber. Fuente: Unsplash

Tu amigo peludo ya está preparado para viajar. Ahora toca elegir medio de transporte. Un perro puede viajar en coche, tren, barco o avión, pero siempre cumpliendo la normativa y velando tanto por su seguridad y bienestar como la del resto de los pasajeros.

Viajar con perros en coche

Es la forma más cómoda para viajar con perro porque estará en todo momento junto a su dueño que es lo que tu amigo peludo más valora. Pero existen una serie de normas que debemos cumplir, empezando por la normativa de la DGT que señala lo siguiente: “el conductor de un vehículo está obligado a mantener su propia libertad de movimientos, el campo necesario de visión y la atención permanente a la conducción, que garanticen su propia seguridad, la del resto de ocupantes del vehículo y la de los demás usuarios de la vía”.

Así mismo, debemos velar por la seguridad del perro usando sistemas de retención homologados adaptados a sus características. Por lo demás, si tu mascota está acostumbrada a los viajes en coche no habrá ningún problema ya que tú estás a su lado.

Viajar con perros en autobús

Conscientes de la creciente demanda que existe para viajar con perros, las compañías de autobuses tratan de mejorar y facilitar el viaje de las mascotas. En este sentido, debemos informarnos acerca de la normativa de cada compañía que puede variar en algunos aspectos, aunque en esencia lo más probable es que deban viajar en la bodega. No es la forma más agradable de viajar, pero conviene acostumbrarlo ya que otros medios de transporte también exigirán que viaje en la bodega.

Viajar con perros en tren

Es uno de los medios de transporte más cómodo para humanos, así que bien merece que lo valoremos en caso de viajar con nuestra mascota. En el caso del AVE de Renfe, por poner un ejemplo, se admiten perros y otras mascotas siempre que no pesen más de 10 kilos y viajen en su jaula o transportín… y pagando su billete de mascota sin ocupar plaza. Por supuesto, el dueño ha de responsabilizarse en todo momento del bienestar y la seguridad del animal. v

Viajar con perros en avión

Sí, se puede viajar con perro en avión, pero de nuevo cumpliendo la normativa específica de cada aerolínea y teniendo en cuenta que no todas las aerolíneas lo permiten. En el caso de Iberia, por ejemplo, podrá ir contigo en cabina si no supera los 8 kilos de peso, incluyendo su bolsa de transporte. También podrán ir en la bodega a excepción de los braquicéfalos y los pertenecientes a una raza considerada peligrosa, siendo el máximo peso permitido 45 kilos, incluyendo el transportín.

Además, deberás reservar el vuelo con una antelación mayor a 48 horas para que el personal del aeropuerto esté preparado para recibir a tu mascota. Si vas a hacer una conexión, el tiempo de tránsito no podrá ser inferior a 90 minutos ni superior a 4 horas.

Documentación para viajar con perros

Cómo viajar con perros: todo lo que debes saber. Fuente: Unsplash

Puede ser una lata, pero es nuestra obligación cumplir la normativa y poseer toda la documentación necesaria para viajar con un perro. Lo primero es buscar la normativa del país al que vamos a viajar. En el caso de los viajes a un país de la UE, se exige que el animal esté identificado con un microchip, esté vacunado frente a la rabia y disponer de un pasaporte europeo para el movimiento de animales de compañía.

Si se trata de un país no miembro de la UE, conviene informarse en la embajada o en el consulado de dicho país. Por otro lado, el perro debe contar con el certificado de buena salud que expedirá tu veterinario que garantiza que el animal se encuentra sano y en condiciones de viajar. Además, y siempre en viajes fuera de la UE, el veterinario debe solicitar el certificado oficial de exportación.

Destinos y alojamientos para perros

Cómo viajar con perros: todo lo que debes saber. Fuente: Unsplash

Planificación. Esa es la palabra más importante a la hora de viajar con perros. Aunque a todos nos guste improvisar de vez en cuando, si viajas con tu amigo peludo no es buena idea. Ten en cuenta que cada destino tiene sus normas escritas y no escritas y que lo que en España se ve como normal, tal vez no sea así en otro país.

Por suerte, hoy en día existen numerosas webs especializadas en mascotas en las que encontrar información acerca de la cultura dog-friendly. Cada vez son más los locales, establecimientos y hoteles que admiten mascotas, pero siempre bajo la estricta responsabilidad del dueño.

La adecuada alimentación, el ejercicio físico y la seguridad deben ser las prioridades en la atención de tu amigo peludo a lo largo del viaje. Pero ten por seguro que si planificas bien los ‘básicos’, el viaje será una experiencia inolvidable para ti y tu querido perro.