En el Alentejo, la región de Portugal limítrofe con las comunidades autónomas españolas de Extremadura y Andalucía, es posible encontrar desde espacios naturales de interés hasta pintorescos pueblos y ciudades medievales que cautivan a los viajeros.

Entre todas ellas, hoy te proponemos conocer una de las principales atracciones para los turistas. Descubre Évora, la joya desconocida de Portugal, y déjate seducir por esta ciudad amurallada, declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

Capilla de los Huesos

Situada a unos 132 kilómetros de la mágica Lisboa, Évora es como un museo al aire libre, en el que su centro histórico y su patrimonio arquitectónico la convierten en uno de esos destinos únicos. Puedes optar empezar el paseo para conocerla en la Porta de Alconchel (Largo das Alterações de Évora 4, Évora, Portugal) y pasear junto a la muralla hasta la Porta do Raimundo (R. do Raimundo, Évora, Portugal). Si cruzas esta, unos metros más adelante, se localiza la entrada al decimonónico Jardín Público de Évora. Aquí puedes pasear y descubrir el Museo del Juguete (Museu do Brinquedo), el Palacio de Don Manuel, un templete del siglo XIX, restos de la muralla medieval y las conocidas como Ruínas Fingidas.

A pocos metros se encuentra uno de los lugares más míticos de Évora: la Capilla de los Huesos (Capela dos Ossos, Praça 1º de Maio 4, 7000-650, Évora, Portugal), en la iglesia de San Francisco. Esta singular capilla del siglo XVI está revestida en su interior con unas 5 000 calaveras y huesos, un sitios tan tétrico como único. Desde aquí, la siguiente parada es la Iglesia de Nossa Senhora da Graça de Évora (R. da Graça 15, 7000-919 Évora, Portugal), del siglo XV, ubicada a unos 5 minutos a pie.

Praça do Giraldo

La plaza más destacada de la ciudad es la Praça do Giraldo. Destaca en su centro una fuente de mármol del siglo XVIII. A escasos metros puedes visitar el Museo del Reloj (Museo do Relógio, R. de Serpa Pinto 6, 7000-505 Évora, Portugal). La otra plaza más importante de la ciudad es la Praça do Sertório, donde se localiza el edificio del ayuntamiento y, en su interior, las termas romanas, descubiertas en el año 1987.

Si desde la Praça do Giraldo tomas la Rua 5 de Outubro, en la cual puedes aprovechar para adquirir objetos de recuerdo y piezas de artesanía, alcanzarás la famosa catedral de Évora.

Catedral de Évora

La Sé o Catedral de Évora (Largo do Marquês de Marialva, 7000-809 Évora, Portugal), también conocida como la Catedral de Santa María, constituye la catedral portuguesa de mayor tamaño de la época medieval. Se construyó entre los siglos XIII y XIV, y en su interior destacan su cúpula, sus rosetones, la capilla mayor, el claustro gótico y el coro alto. Además, en el edificio es posible visitar el Museo de Arte Sacra, donde se exhiben piezas de orfebrería religiosa y ropas litúrgicas.

En el entorno de la catedral se encuentran otros dos lugares imprescindibles de la ciudad: el Museo de Évora y el conocido como Templo de Diana.

Templo Romano de Évora

El antiguo palacio arzobispal alberga el Museo de Évora (Largo do Conde de Vila Flor, 7000-804 Évora, Portugal), con importantes piezas arqueológicas y obras artísticas. Frente al museo se encuentra uno de los símbolos inconfundibles de la ciudad: el Templo Romano de Évora o Templo de Diana (Largo do Conde de Vila Flor, 7000-863 Évora, Portugal), con sus 14 columnas corintias. En la zona también puedes visitar el Museo del Palacio Cadaval y el Museo de los Carruajes (Coleção de Carruagens, Páteo de São Miguel, 7001-901 Évora, Portugal).

Frente al templo de Diana se alza la iglesia de São Jão Evangelista, del siglo XV. A su derecha, podrás ver el Convento dos Lóios, que desde el año 1965 se convirtió en un lujoso establecimiento hotelero. Y tampoco te pierdas la Biblioteca Pública de Évora (Largo do Conde de Vila Flor 4, 7000-863, Évora, Portugal), que atesora 664 incunables y 6.445 volúmenes impresos en el siglo XVI, entre muchos otros libros, partituras y publicaciones.

Universidad de Évora

A 350 metros, se ubica la famosa Universidad de Évora (Largo dos Colegiais 2, 7000-812 Évora, Portugal), otra de las visitas obligadas en la ciudad. A unos 3 minutos a pie, podrás contemplar el Palacete del Banco Comercial Portugués, la Porta da Moura, la Casa de García de Resende (R. do Cenáculo 29, 7000-647 Évora, Portugal) y la iglesia de la Misericordia (R. da Misericórdia 1, 7000-646 Évora, Portu).

Tampoco te olvides de pasear junto al acueducto de la ciudad de Évora, conocido como el Aqueduto da Água de Prata (R. do Muro 8, 7000-592 Évora, Portugal), que terminó de construirse en la primera mitad del siglo XVI, con una longitud de 8,5 kilómetros. Otros puntos de interés en la ciudad son la Ermita de São Brás (Av. Dr. Francisco Barahona 1, 7005-150, Évora, Portugal) y el Convento de Santa Clara (505, R. de Serpa Pinto 70, Évora, Portugal).

Megalitos de Cromeleque

En el Convento de Nossa Senhora dos Remédios (Av. de São Sebastião, 7000-531 Évora, Portugal), ubicado junto a la Porta de Alconchel, en la ciudad de Évora, puedes visitar el Centro Interpretativo Megalithica Ebora, en el que descubrir y comprender el pasado de este territorio durante el periodo megalítico y el periodo romano.

Precisamente el conjunto arqueológico de los Megalitos de Cromeleque dos Almendres o Crómlech de los Almendros es uno de los sitios que no puedes perderte, sito a media hora en automóvil del centro de la ciudad, en la parroquia de Nossa Senhora de Guadalupe. En él encontrarás casi un centenar de menhires que alcanzan hasta los 3,5 metros de altura.