En el mes de mayo de 2021, PortAventura abre de nuevo sus puertas para recibir a los viajeros a la búsqueda de diversión con los amigos, en pareja o en familia, así que es buen momento para adquirir tus entradas para PortAventura World si estás planeando una escapada a uno de los mejores parques de atracciones de Europa.

Hoy te informamos sobre las novedades de PortAventura World para esta temporada y repasamos todo lo que te espera en uno de los destinos perfectos de nuestro país para todos los públicos.

Certificado Safe Travels

Una de las principales noticias que debes saber para viajar tranquilo al resort es que el organismo del World Travel Tourism Council ha otorgado a PortAventura World es el Certificado Safe Travels. Se trata de un sello, que confirma la seguridad en los protocolos y medidas de los distintos destinos, el cual está avalado por la Organización Mundial del Turismo.

De tal forma, solo lo pueden conseguir las empresas que cumplen estrictamente con todos los estándares de salud, seguridad e higiene del Consejo Mundial de Viajes y Turismo. El famoso parque temático PortAventura World, ubicado entre los municipios de Vilaseca y Salou, en la provincia de Tarragona, ya lo luce, así que puedes estar tranquilo en cualquier lugar sus instalaciones, incluidos los hoteles.

Nueva aplicación de PortAventura World

Si quieres ir soñando con todo lo que te espera en PortAventura World aprovecha otra de las novedades de esta temporada. Y es que han actualizado de manera notoria la aplicación oficial del parque que puedes descargar en tu dispositivo móvil.

La nueva app de PortAventura World es gratuita y contiene toda la información que necesitas para moverte por sus más de 600 hectáreas. Así, puedes consultar los tiempos de espera en cada una de las atracciones, además de informarte sobre las distintas actividades y espectáculos que se ofrecen en cada zona y los horarios para no perdértelos, así como el resto de información útil y de interés sobre tiendas y restaurantes. La aplicación está disponible en Google Play y Apple Store.

The Beat Challenge

Si te gusta el fútbol, no olvides apuntarte a The Beat Challenge, cuya inauguración está prevista próximamente. Se trata de una nueva experiencia interactiva para jugar, en la que puedes usar tu propio avatar, que ha creado PortAventura con LaLiga. Primero se abrirán las puertas de un restaurante temático en el parque y se está proyectando la creación de un parque dedicado a LaLiga dentro del resort.

Qué hacer en PortAventura World

Entre los espectáculos a los que puedes asistir ahora que PortAventura World abre de nuevo sus puertas, no te pierdas Aves de Paraíso en Polynesia, con guacamayos, loros y aves exóticas; el espectáculo acrobático Around the World en el Gran Teatro Imperial de China; el Magic Can Can en el Saloon del Far West; y los rituales mexicanos en la Cantina de México.

Además, podrás disfrutar de las atracciones más emblemáticas de PortAventura World, como las montañas rusas Dragon Khan y Shambhala, el paseo en barca en Waitan Port, la caída libre del Hurakan Condor, la montaña rusa de madera Stampida en el Far West o la Granja de Elmo que tanto gusta a los más pequeños, entre muchas otras.

Acércate también hasta el PortAventura Aquatic Park y disfruta de las atracciones acuáticas y de playas como Paraíso y Bahama Beach, donde podrás refrescarte los días de más calor. Y no olvides visitar Ferrari Land para descubrir la historia de la escudería italiana, conducir un auténtico simulador de Fórmula 1 como si fueras un piloto profesional y pasarlo en grande en Maranello Grand Race, donde podrás competir en familia en un circuito de carreras de 570 metros de recorrido. ¡No te lo pierdas!

