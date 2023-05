Día de África: Lugares en España para conocer mejor el continente desconocido

“En la antigüedad, el hombre africano vivía feliz y teníamos la tierra. Luego vino el hombre blanco con su Biblia. Y nos hizo soñar cerrando los ojos. Cuando los abrimos, el hombre blanco tenía la tierra y nosotros la Biblia”. Esta frase atribuida a Jomo Kenyatta, primer ministro de Kenia tras su independencia en 1963, expone la barbarie de la colonización y las consecuencias de la misma aún palpables en África.

Pero para conocer este continente también es necesario desmitificarlo, abordar las diferentes realidades del continente, porque no hay solo una realidad en África, sino muchas y diversas que conviven juntas en un territorio inmenso más allá del mito del paraíso perdido, el buen salvaje y la solidaridad panafricana que, a menudo, se tiñe de beligerancia panafricana. Porque, ¿se puede analizar de la misma forma a más de 1.300 millones de personas que viven en países tan diferentes como Chad y Marruecos, Sudáfrica y Somalia, o Egipto y Sudán del Sur?

Este 25 de mayo se celebra un nuevo Día de África que nos debe servir para empezar a mirar el continente desconocido con otros ojos, los de la ciencia, la historia y la cultura, dejando la fábula y la nostalgia para el relato literario. Y aunque siempre será mejor viajar a África para conocerla, en España también tenemos diversos lugares para descubrirla y repensarla.

África en España: tan cerca, tan lejos

Estrecho de Gibraltar – Fuente: Depositphotos

Tan solo estamos a poco más de 14 kilómetros de distancia geográfica, lo que marca el Estrecho de Gibraltar, pero la distancia histórica y emocional es mucho mayor. Porque a pesar de los esfuerzos y las buenas intenciones a ambos lados del Estrecho, Europa y África siguen estando demasiado lejos. Sirvan estos espacios y lugares que podemos encontrar en nuestra geografía para acercarnos al continente desconocido libres de prejuicios y paternalismos: de igual a igual, como siempre debió ser.

Los museos

Una fotografía del Museo Africano Arellano Alonso de Valladolid – Fuente: Wikipedia

Y nuestra primera parada para descubrir África en España son los museos y las instituciones culturales que tratan de ofrecer una visión más sustanciosa del continente vecino. Uno de estos museos lo encontramos en el 101 de Arturo Soria en Madrid: es el Museo Africano, un centro cultural fundado por misionarios combonianos en 1985 que reúne piezas de diversos países subsaharianos: escultura, pintura, máscaras e instrumentos musicales para un museo gratuito y siempre guiado que espera tu visita.

En el año 2004 se abría en Valladolid el Museo de Arte Africano Arellano Alonso de la Universidad de la ciudad castellana que también ofrece una colección de arte subsahariano donada por la Fundación Alberto Jiménez-Arellano Alonso.

Para aquellos interesados en la fascinante música africana hay una visita imprescindible en Sevilla, el Museo de Música Africana ¿Te suena África? que cuenta con 500 piezas originales de diversas etnias y culturas.

Y esta primera parte descubriendo África en España termina en Las Palmas de Gran Canaria donde se ubica la Casa África, una de las instituciones más relevantes de nuestro país en la reivindicación de la cultura africana que ofrece diversos eventos y actividades como el propio festival que sirve para conmemorar el Día de África.

Los eventos del Día de África

Exposición Museo Africano África más cerca – Fuente: Ayuntamiento de Jerez

Como cada 25 de mayo, la Casa África ofrece una agenda repleta de actividades que este año viene recogida dentro del festival África Vive 2023 en colaboración con la Federación de Asociaciones de Africanos en Canarias (FAAC) y la Asociación de Mujeres Africanas en Canarias (AMAC).

Tampoco faltarán las actividades en Ceuta que celebra el Día de África en el Centro Cultural Estación de Ferrocarril de reciente apertura: La Universidad de Granada en Ceuta, Cruz Roja y la Fundación Premio Convivencia colaboran en la organización de los conciertos de Kulturafrica.

Del 23 de mayo al 2 de junio, en los Claustros de Santo Domingo de Jerez tendrá lugar la exposición Museo Africano. África más cerca con más de 200 piezas entre las que se encuentran máscaras, fetiches, estatuaria y objetos de culto, utensilios de uso doméstico y cotidiano y vestuario, instrumentos musicales, juguetes y arte actual. Esta exposición estará acompañada de charlas, proyección de documentales y encuentros de sensibilización.

Una pena, por otro lado, que lleguemos tarde a la exposición Representaciones de la cabeza en África Central y Occidental que tuvo lugar en el Círculo de Bellas Artes de Madrid desde el pasado marzo, que cerró sus puertas el 14 de mayo y que fue presentada como la mejor exposición de escultura africana en España de las últimas décadas.

Los barrios

Lavapiés – Fuente: Depositphotos

En 2022, el Instituto Nacional de Estadística contabilizó más 1.200.000 africanos viviendo en España, siendo Marruecos el país que más africanos aporta a España con diferencia: casi 900.000. Después, Senegal, Argelia y Nigeria. Pero también podemos encontrar en nuestro país ciudadanos procedentes de Liberia, Togo, Benín o Cabo Verde. Para comparar, el INE señala que poco más de 1.600.000 personas procedentes de América viven en España con un total de cinco millones y medio de extranjeros.

Así las cosas, una buena forma de descubrir África en nuestro país es acercándonos a los barrios de las ciudades donde mayor es su presencia. Y la provincia de Barcelona es en la que más africanos residen con más de 100.000. El Raval puede ser una buena parada para redescubrir uno de los barrios más efervescentes y, por supuesto, multiculturales de la ciudad.

Como lo es Lavapiés en Madrid donde el año pasado no faltó a su cita con el Día de África con un montón de actividades en torno a la plaza Arturo Barea y el parque Casino de la Reina.

Almería, Murcia y Alicante son las otras tres provincias españolas donde residen más de 50.000 africanos y es allí donde, a buen seguro, más se dejará sentir la celebración de este nuevo día de África del 25 de mayo.

Los faros

Faro de la Entallada en Fuerteventura – Fuente: Depositphotos

África también es sueño en el horizonte a ambos lados del Estrecho, desde los dos lados de la costa. Y si hay dos lugares en Europa que “rozan” África son Canarias y Gibraltar. En las islas afortunadas nos pasamos por el Faro de la Entallada en Fuerteventura, el punto geográfico del archipiélago más cercano a África, a aproximadamente 100 kilómetros de distancia. Y aunque no se puede ver el continente vecino, sí se puede sentir por la vinculación ancestral que estas islas han tenido con África, continente al que, desde un punto de vista geográfico, pertenecen.

Desde donde sí podemos ver África es desde el Faro Punta Europa en Gibraltar, en el extremo sur del peñón, y que entró en servicio a mediados del XIX, cuando este territorio ya llevaba largo tiempo bajo posesión británica.

La cultura andalusí

La Alhambra – Fuente: Unsplash

En este viaje por la España más africana no nos podíamos olvidar de nuestra historia y nuestra vinculación directa con África y con diversos pueblos africanos, especialmente del norte, que convivieron en la península ibérica durante muchos siglos.

Hablamos, por supuesto, de la cultura andalusí que comenzó a gestarse con la llegada de los musulmanes a partir del siglo VIII y que trajo consigo, no lo olvidemos, no solo árabes, sino diversos pueblos norteafricanos, como los bereberes, que formaban parte de los contingentes militares dirigidos por el Califato omeya en primer lugar y, más tarde, por todo tipo de migrantes comerciantes, intelectuales, aventureros, etc. cuya presencia en la península cambió para siempre nuestra historia.