Día del Orgullo Zombie: celébralo en estos escenarios apocalípticos

Seguro que recuerdas La noche de los muertos vivientes, el mito del cine zombie de George A. Romero. Pues bien, la fecha de nacimiento del director canadiense fallecido en 2017 sirve para celebrar el Día del Orgullo Zombie, una de las fechas más bizarras del calendario junto al Día Mundial del Mariachi (21 de enero), el Día Mundial de los Calcetines Perdidos (9 de mayo) o nuestro querido Día de la Marmota (2 de febrero).

Y como sabemos que estáis deseando vestiros de zombis para calentar motores de cara al carnaval, os proponemos diferentes escenarios apocalípticos para lucir vuestras mejores galas sangrientas: de ciudades abandonadas en Rusia a aviones perdidos en el desierto negro islandés, y de tenebrosos escenarios berlineses a pueblos no tan perdidos en Guadalajara.

Túnel de la Engaña (entre Cantabria y Burgos)

Túnel de la Engaña – Fuente: Wikipedia

Fue hasta la apertura del Túnel de Barcelona y del Madrid Atocha-Móstoles El Soto, el túnel ferroviario más largo que circulaba por territorio español con sus casi 7 kilómetros de longitud. Y lo peor (o lo mejor para tu apocalipsis zombie) es que nunca llegó a usarse de forma oficial, a pesar de que durante décadas lo cruzaron camiones cuando las nevadas cerraban el vecino puerto del Escudo.

Porque no me diréis que no pinta bien este escenario para una aparición de un grupo de zombis andando a paso de tortuga mientras los pocos humanos vivos tropiezan con todo lo que encuentran a su paso. Y es que hay que dar emoción al asunto, si no, no hay zombie que nos atrape.

Charco Verde (Lanzarote)

Charco Verde – Fuente: Depositphotos

Una de las explicaciones más habituales para el surgimiento de una tropa de zombis sedientos de sesos humanos en la literatura de ciencia ficción es la radioactividad. A los que no mate un apocalipsis nuclear, los convertirá en zombis.

Y aunque este popular Charco Verde de Lanzarote no tiene nada de radioactivo —su color se debe a una especie de alga y al azufre de sus aguas— sí que puede quedar bien como escenario de una batalla campal entre zombis y supervivientes del holocausto nuclear.

Villa Winter (Fuerteventura)

Villa Winter – Fuente: Depositphotos

No nos vamos de las Canarias porque en la vecina Fuerteventura existe un escenario que bien puede servir para situar un survival zombie. Y es que la temática nazi y la temática zombie han nacido para entenderse si hablamos de literatura de terror y ciencia ficción.

Son tantos los rumores acerca de la Villa Winter ubicada en la playa del Cofete —desde refugio de Hitler y Eva Braun hasta clínica de estética para nazis huidos con cara nueva a Sudamérica— que no puede ser más propicio para la aparición de unas hordas de zombis con esvásticas para poner a prueba el filo de nuestra hacha.

Convento de Nuestra Señora de la Hoz (Segovia)

Convento de Nuestra Señora de la Hoz – Fuente: Wikipedia

España está plagada de lugares abandonados especialmente indicados para vivir experiencias más o menos terroríficas. Pero siempre, que no se nos olvide con tanto cachondeo zombie, respetando el patrimonio cultural y natural y la propiedad privada, que luego llegan los lamentos y/o los accidentes. Mucho cuidado.

Pero si tenemos que elegir un escenario sugerente para situar un guion de película zombie, el convento de Nuestra Señora de la Hoz parece ideal por su ubicación en una de las hoces del río Duratón.

Craco (Italia)

Craco – Fuente: Depositphotos

Internacionalizamos el apocalipsis zombie yéndonos en primer lugar a Craco, al sur de Italia, donde se han rodado diferentes películas como Cristo se paró en Éboli o La Pasión de Cristo. Y es que este impresionante pueblo encaramado a lo alto de un monte de arena y arcilla fue abandonado en 1975 después de que varios terremotos destruyeran algunas casas.

Kolmanskop (Namibia)

Kolmanskop – Fuente: Depositphotos

La historia de este poblado minero fantasma es bastante triste pese a haberse convertido en uno de los lugares más turísticos de Namibia. Fue construido a principios de siglo XX para da cobijo a los buscadores de diamantes. En tiempos del Reich germano, este lugar llegó a albergar la primera máquina de rayos X del continente africano. Pero no para controlar la salud de los trabajadores de las minas, sino para asegurar que no se tragasen diamantes… los muy truhanes.

Muchas décadas más tarde, ya como pueblo abandonado devorado por la arena, Kolmanskop vuelve a ser un lugar de peregrinación, pero para tomarse unas fotos en un escenario único en el mundo. Pero cuidado con las dunas… nunca se sabe lo que pueden ocultar. Hasta un diamante, ¿no?

Vorkutá (Rusia)

Vorkutá – Fuente: Depositphotos

Rusia ofrece tantos escenarios apocalípticos que no damos abasto si se trata de situar un survival zombie. El problema, por supuesto, es pedir permiso a las autoridades rusas que tal vez no estén para mucho cachondeo con costumbres occidentales en los últimos tiempos.

Pero, puestos a probar, lo mejor es irse lo más lejos posible, hasta 50 kilómetros del Círculo Polar Ártico donde se ubica la ciudad de Vorkutá cuyo origen son los gulags estalinistas para después convertirse en ciudad minera especializada en la extracción del carbón. Pero con el colapso soviético de 1991, buena parte de la ciudad y sus pueblos limítrofes quedaron abandonados.

El avión de Sólheimasandur (Islandia)

Islandia – Fuente: Unsplash

Buena parte de los viajeros que acuden a ver el famoso escenario de este DC-3 americano estrellado… no quiere volver. No quieren volver a verlo, porque el “paseo” hasta la zona donde se ubica es poco menos que un infierno. Y cuando llegan al avión lo que menos les preocupa ya es si dentro vive una familia de zombis ansiosos por devorar bazos y vesículas biliares humanas. Pero, de cualquier forma, nadie puede negar que las fotos en este lugar son bien llamativas… y apocalípticas.

Berlín

Berlín – Fuente: Unsplash

Hemos pensado en diferentes escenarios poblados urbanos para ubicar un apocalipsis zombie, y seguro que en tu barrio hay dos o tres esquinas —y dos o tres personas— que bien podrían pasar por zombis. Pero nos quedamos con Berlín, que siempre es un buen lugar para viajar.

Y es que mientras que en tu barrio todo el mundo se rasga las vestiduras por los grafitis, en la capital germana se ven como algo característico, así que buena parte de sus barrios históricos están plagados de lugares de aire muy propicio para un survival zombie.

El Casar (Guadalajara)

Orgullo Zombie – Fuente: Unsplash

No estamos insinuando que en nuestra querida Guadalajara haya más zombis que en otros lugares de España. Más o menos los mismos, ¿no? La cuestión es que en torno a esta localidad lindando con la Comunidad de Madrid se suceden cada cierto tiempo los survival zombie, un evento de supervivencia en el que los participantes se dividen entre buenos y malos, entre humanos y zombis.

Coín (Málaga), Torrejón de la Calzada (Madrid), Tui (Pontevedra), Ítrabo (Granada) son algunas de las localizaciones de estas fiestas apocalípticas. Y el próximo survival zombie es en El Casar. Así que, ya sabes, no hace falta irse tan lejos para vivir tu apocalipsis zombie.