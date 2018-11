Si quieres que la cámara funcione perfectamente durante todo el viaje, no sufra ninguna avería ni problemas, debes preocuparte de cuidarla. No la expongas a temperaturas muy elevadas o muy bajas durante largos intervalos de tiempo pues ello afectará a la duración de su batería y podría dañar sus componentes. Llévala en una bolsa adecuada acolchada para evitar golpes. Y no la dejes olvidada en ningún sitio.