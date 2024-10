¿Dónde buscar setas en 2024?

La solución a (casi) todos tus problemas está en la naturaleza, en un paseo por el campo, en un sendero por el monte, buscando setas en un bosque. Porque la naturaleza no te va a bajar el precio del alquiler, ni te va a firmar un contrato laboral en condiciones, ni va a hacer que tu vecino baje el volumen del subwoofer, pero te aclarará la mente para afrontar estas cuestiones con mayor energía y clarividencia.

Así que desempolva tu cesta de mimbre, ponte tus botas de trekking y elige uno de estos lugares que te recomendamos para buscar setas en 2024. Y no te olvides de consultar la normativa de cada destino y los consejos básicos para evitar intoxicaciones.

Nueve lugares para buscar setas en 2024

Cesta de setas/Foto: Unsplash

Sí, hasta para coger setas hay que tener cuidado, primero porque tal vez lo hagas en un sitio que esté prohibido o requiera un permiso, y segundo porque, como sabrás, no todas las setas son comestibles y algunas son muy peligrosas para el consumo humano. Así que antes de lanzarte a uno de estos lugares para buscar setas, infórmate en las webs oficiales de cada destino.

Serra do Courel (Lugo)

Serra do Courel – Depositphotos

Nos cuentan desde Galicia que los bosques de esta sierra de más de 20.000 hectáreas en la comarca de Quiroga son uno de los mejores lugares para buscar setas en esta tierra.

Nos encontramos en pleno valle del río Lor, al sur de Lugo, en un lugar en el que se extiende la Devesa da Rogueira, unos bosques de tipo atlántico orientados al norte que son una de las grandes joyas naturales de Galicia, el terreno ideal para que crezcan las setas en otoño.

Reserva Natural Integral de Muniellos (Asturias)

Reserva de Muniellos/Foto: Depositphotos

No muy lejos de la Serra do Courel nos adentramos en uno de los lugares más mágicos del Principado entre los concejos de Cangas del Narcea e Ibias. Se trata del mayor robledal de España y uno de los mejores conservados de Europa, todo ello nutrido por el río Muniellos, afluente del Narcea, que da vida a un terreno en el que los hongos y las setas no tardan en lucir con todo su esplendor en otoño.

Monte Hijedo (Cantabria y Burgos)

Setas – Unsplash

Seguimos por el norte y nos acercamos a una de las masas forestales caducifolias mejor conservadas de la Cordillera Cantábrica: de hecho, para muchos ocupa el top three de robledales más importantes de España junto al que acabamos de visitar en Asturias.

Son 1.500 hectáreas de bosque mixto en el que también abundan las hayas, los avellanos, los acebos y no faltan lobos, corzos, jabalíes… y muchas setas. Pero como sucede en otros muchos lugares de España, infórmate sobre los permisos que necesitas antes de llenar tu cesta de mimbre.

Montseny y el Berguedà (Catalunya)

Setas – Unsplash

Catalunya es otro de los paraísos micológicos peninsulares, empezando por el Parque Natural del Montseny, un clásico del otoño catalán por ofrecer un paisaje inolvidable. Pero si profundizas un poco más por los senderos de este paraíso, no tardarás en llenar tu cesta con decenas de setas.

¡Y qué decir del Berguedà! Otra tierra prometida del micólogo. Se trata de una comarca del norte de Barcelona que incluye municipios como Bagà, Gósol o Gisclareny y en el que se encuentran apreciados spots de setas como La Baga Voltrera o el Tossal de la Guardia.

Valle de Ultzama (Navarra)

Sendero en Ultzama – Depositphotos

Una última parada en el norte antes bajar hacia otras provincias más sureñas. Y es que una ruta por los mejores lugares para buscar setas en España no puede obviar Navarra, donde ya nos hemos pasado varias veces por tesoros naturales como la Selva de Irati.

Pero en esta ocasión es el turno del Valle de Ultzama, a poco más de 20 kilómetros al norte de Pamplona, una comarca famosa por su gastronomía tradicional en la que las setas tienen, por supuesto, un lugar de privilegio.

Pinares de Urbión (Soria)

Setas – Unsplash

Los Picos de Urbión tampoco necesitan presentación siendo uno de los tesoros naturales del Sistema Ibérico. Entre las diferentes zonas micológicas de esta tierra tenemos los Pinares de Urbión, un coto recientemente creado que tiene una superficie de más de 24.000 hectáreas entre los municipios de Covaleda, Duruelo de la Sierra, Vinuesa, Molinos de Duero, Montenegro de Cameros y Salduero.

Pero si quieres conocer más a fondo este tesoro soriano, no te olvides de sacarte un permiso y echar un ojo a los consejos de los expertos.

Pueblos Negros de Guadalajara

Campillo de Ranas – Depositphotos

Bajamos un poco más hacia el sur y llegamos al entorno de los pueblos negros de Guadalajara donde el uso de la pizarra para la arquitectura residencial ha configurado una de serie de localidades de inconfundible aroma tradicional: Umbralejo, Valverde de los Arroyos, Campillo de Ranas, Matallana, etc.

Y en el entorno de estos pueblos negros, los mil y un tonos del otoño que vibran en sus bosques en los que también crecen miles de setas para llenar tu cesta de mimbre, especialmente los níscalos, el hongo más habitual en esta tierra.

Rascafría (Madrid)

Bosques de Rascafría – Depositphotos

Y terminamos nuestra ruta otoñal buscando setas en la Comunidad de Madrid. Bien es cierto que no crecen muchas setas en la Castellana o en la Gran Vía, pero un poco más allá, rumbo a la Sierra Norte, la cosa cambia.

Es el caso de Rascafría, uno de los mejores destinos micológicos de esta región, con diversas actividades educativas que organizan las asociaciones de la zona para enseñarnos a diferenciar las setas comestibles de las tóxicas. No te olvides de tomar precauciones, y ante la duda, deja la seta en su sitio… ¡y no la comas!