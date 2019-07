Los establecimientos temáticos constituyen un punto más de interés turístico en aquellas localidades en las que se encuentran. Si hablamos del fenómeno fan, algunos de ellos, como los parques temáticos dedicados a Harry Potter o a Star Wars, son motivo suficiente para que el viajero se suba al avión o se ponga al volante.

Pero entre ese tipo de destinos también nos encontramos restaurantes y bares temáticos en todas las partes del mundo. Descubrimos hoy uno de los que ha abierto sus puertas más recientemente: el increíble bar basado en el Aladdin de Disney en Australia.

The Grounds of Alexandria

Fuente: YouTube

Aprovechando el estreno de la película de Disney Aladdin, que adapta con actores reales la exitosa cinta de animación del mismo título de los años noventa del siglo XX, la sede australiana del bar, restaurante y cafetería The Grounds of Alexandria (7a/2 Huntley St, Alexandria NSW 2015, Australia) transforma parte de sus instalaciones en Agrabah, la ciudad de ficción que aquí ha cobrado vida.

Agrabah está dividida en varios sectores. El acceso se realiza bajo una majestuosa arcada de color dorado tras la cual se pueden descubrir los rincones de un lugar que evoca a la película. Puedes adentrarte en la Cave of Wonders, esa cueva maravillosa en la que no puede faltar la lámpara y los espectáculos de magia, y descansar en The Courtyard, un lujoso patio de estética oriental en el que hay palmeras, fuentes, asientos y almohadones. Destaca el espacio dedicado al mercado (The Market Place) en el que se venden pañoletas, piezas de cerámica y terracota, y gran variedad de dulces, cuyas elaboraciones están inspiradas en Aladdin.

Aladdin Cake

Fuente: https://thegrounds.com.au/

El menú que se ofrece en el bar, en la cafetería y en el restaurante de The Grounds of Alexandria también está inspirado en la película. Aquí puedes tomar el Aladdin Cake, un bizcocho de pistacho con mousse de chocolate blanco y azahar, con confitura de frambuesa, coronado con la lámpara de Aladino y otros postres como el Jafar Cake y la bandeja Three Wishes Dessert Board. Además, también se ofrece un cóctel que cambia de color denominado Magic Carpet Ride, en alusión a la alfombra mágica. De igual modo, se prepara un té especial para dos de hibisco, granada, manzana y rosa mosqueta, servido en una lámpara mágica: el Friend Like Me, Tea.

Información práctica

Fuente: https://thegrounds.com.au/

Las instalaciones abren entre el 4 de mayo de 2019 y el domingo 21 de julio de 2019, por lo que el carácter de este escenario de cuento es temporal, de manera que los viajeros que deseen conocerlo deberán aprovechar durante las semanas en las que permanece abierto.

El horario de visita está establecido entre las 07:00 y las 21:00 horas, aunque se debe tener en cuenta que la cafetería abre desde las 07:00 a las 16:00 horas, y el bar Garden permanece abierto de lunes a viernes de 08:00 a 14:00 horas, así como los fines de semana de 08:00 a 15:30 horas. También es posible almorzar o cenar en el restaurante The Potting Shed, que abre a partir desde las 11:00 horas hasta la noche.