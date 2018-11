Afortunadamente los tiempos de los 56 Kbps hace mucho que fueron dejados atrás. En la actualidad prácticamente todos los hogares españoles cuentan con una buena conexión a Internet. Incluso en caso de que no sea fibra óptica –tanto por no haber llegado a la localidad en cuestión como por no disponer de los medios económicos suficientes para pagarla– la velocidad no es insuficiente en ningún momento.

Pero, ¿qué pasa cuando viajas al extranjero? Seguro que en más de una ocasión has visitado alguna región cuyas conexiones a Internet no solo eran lentas, sino que además pecaban de resultar inestables, obligándote a hacer uso de la tarifa de datos de tu móvil con el enorme gasto que ello acarrea. Si quieres olvidarte de este tipo de problemas y pasar a disfrutar de las mejores características online no dudes en visitar cualquiera de los siguientes destinos.

Rumanía es el país que más suele sorprender a los viajeros

Basta con hacer un test de velocidad en ciudades como Bucarest o Timisoara para darse cuenta de que la rapidez poco tiene que ver con aquella de la que presumen las conexiones de nuestro país, aunque para la mayoría de usuarios sean suficientes. Lo cierto es que al probar una red en línea como la rumana no tardarás en echar de menos su calidad cuando regreses a España.

Muchos turistas se quedan sorprendidos al acceder al Wi-Fi de urbes como las recientemente mencionadas, ya que no se lo esperan de un país como Rumanía que, a pesar de contar con innumerables atractivos turísticos, no suele destacar por aspectos relacionados con la calidad. Sin embargo, poco a poco el país va adquiriendo una mayor notoriedad a nivel mundial sobre todo a nivel tecnológico, demostrándolo desde sus conexiones hasta los buenos componentes que implementan en los automóviles Dacia.

Visitar los fiordos noruegos y descargar a altísima velocidad es posible

Para las vacaciones navideñas son muchos los españoles que han elegido Noruega como destino. La mayoría de ellos lo hacen atraídos por los paisajes invernales con los que deleita a todos los viajeros, siendo un maravilloso ejemplo los espectaculares fiordos. Sin embargo, el país también destaca a nivel de redes.

Su velocidad se encuentra ligeramente por encima de la de Rumanía, ofreciendo unas cifras muy elevadas que se hacen evidentes no solo en las descargas de contenidos, sino también a la hora de subir material para compartirlo con el resto del mundo. De ello da buena cuenta cualquier test velocidad realizado cuya media siempre es sorprendente, aunque la supera un país ubicado un poco más al sur.

Dinamarca supone un gran salto de calidad

Ciertamente los daneses presumen de tener una conexión más veloz que la de los noruegos, aunque en su caso no solo es destacable el escaso tiempo requerido para llevar a cabo todo tipo de operaciones en entornos online. Y es que también merece una mención especial la estabilidad de la que hace gala.

El porcentaje de uptime es uno de los más altos a nivel mundial. Así lo demuestran las escasas llamadas que se producen a los servicios de atención al cliente de las compañías telefónicas que operan en el citado país, prácticamente ninguna haciendo alusión a una caída de la línea o cualquier otra adversidad similar.

Las conexiones suecas, unas de las más veloces

Son innumerables los españoles que, tras alojarse en hoteles u otros lugares de hospedaje emplazados en Suecia, se quedan maravillados con la rapidez de la conexión incluso a pesar de encontrarse a una considerable distancia del router que emite la señal inalámbrica. Ello no es de extrañar teniendo en cuenta la gran inversión que se efectuó unos años atrás en el país precisamente con el objetivo de mejorar las redes de comunicación.

El resultado no pudo ser mejor, puesto que en poco tiempo la región escandinava comenzó a escalar posiciones en el ranking de países con las redes más rápidas hasta situarse en la segunda posición. Pero a pesar de ello, hacerse con el primer puesto será una tarea prácticamente imposible debido a las estratosféricas cifras que maneja el top 1.

Ningún país es capaz de igualar a Singapur

Todos aquellos turistas que han tenido el privilegio de visitar las tierras singapurenses afirman que las más de 16 horas de vuelo merecen la pena, aunque no es el único comentario habitual por parte de los viajeros. Los mismos también se muestran muy sorprendidos por la fugacidad al consumir toda clase de contenidos online: páginas web, películas por streaming, etcétera.

Incluso los ficheros que ocupan una enorme cantidad de gigabytes son descargados en un abrir y cerrar de ojos. Así pues, es comprensible que los cambios que Singapur lleva introduciendo desde hace aproximadamente una década para optimizar sus redes traten de ser imitados por el resto de países para ponerse a su altura, labor que será verdaderamente ardua y costosa en todos los sentidos.