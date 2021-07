Entre las opciones que tenemos para estudiar un idioma extranjero destaca la posibilidad de alojarse con una familia de acogida (host family). De esta forma, podrás disfrutar de la cultura, el ocio y la fascinación por un nuevo entorno mientras aprendes a manejarte en el idioma casi sin darte cuenta al mismo tiempo que viajas.

El verano es una época estupenda para ello, aunque no la única. Además, la gestión del proceso para estudiar de este modo y la elección de un alojamiento en familia en cualquier rincón del mundo resultan muy fáciles gracias a plataformas como Ynsitu, un auténtico Booking de cursos de idiomas en países extranjeros. Te contamos cuáles son las principales ventajas de esta forma de aprendizaje.

Alojamiento familiar

La principal diferencia con otros cursos en el extranjero de este método de aprendizaje es el alojamiento. Y es que te quedarás en una casa con una familia de acogida, también denominada familia anfitriona. Sus miembros son oriundos del país, así que tienen la lengua que decidas estudiar como nativa.

Por otro lado, quedarse en un alojamiento de este tipo te permitirá ahorrar dinero, ya sea porque cuentas con un presupuesto más ajustado o porque deseas invertir parte del que tienes en otras actividades para conocer todavía más el lugar al que vas. Podrás combinar las clases con la práctica y el entretenimiento que supone poder aprender un idioma en familia. No olvides que contarás con personas a tu alrededor que podrán resolver tus dudas las 24 horas del día.

Inmersión cultural y lingüística

La inmersión cultural y lingüística al aprender un idioma con una familia de acogida es absoluta. Ten en cuenta que desde el primer momento tu cerebro se adaptará a tener que manejarse en otra lengua, con expresiones coloquiales y sencillas que te permitirán ir incrementando su dominio hacia temas más complejos.

Además, podrás conocer a fondo otra cultura y las características de su forma de vida. Una experiencia vital enriquecedora para cualquiera, tengas la edad que tengas, y con la que crearás lazos de amistad que seguro que duran toda la vida.

En el supuesto de que te quedes en un albergue o en una residencia de verano para españoles, por ejemplo, terminarás relacionándote con tus compañeros y hablarás mucho menos tiempo el idioma nativo del país. Por ello, no le quitarás a tu estancia tanto partido.

Cursos de idiomas y familias de acogida

La selección de un curso de inglés o cualquier otro idioma, más la búsqueda de una familia de acogida para estudiar en el extranjero y combinar ambas opciones puede parecerte difícil y, seguramente, te genera algunas dudas, pero no lo es en absoluto.

Ynsitu te facilita todo ello en una misma plataforma en la que puedes consultar los destinos, los alojamientos familiares, los tipos de cursos, la duración de los mismos y, una vez seleccionados, calcular el precio total. Incluso puedes hacer de una forma sencilla la reserva. Y ten en cuenta que esta plataforma no cobra comisiones a los estudiantes.

Primero has de tener claro cuál es el idioma que deseas estudiar o el que esperas perfeccionar. Aprende inglés en Reino Unido o en Irlanda, francés en Canadá o en Francia, alemán en Suiza, Austria o Alemania, etc. Verás que las opciones en las localidades de cada país son de lo más variado, por lo que puedes aprovechar para hacer turismo en ese sitio que siempre has querido conocer y al que nunca te has decidido a ir.

A la hora de elegir la familia de acogida para quedarte puedes estar tranquilo. Se trata de familias anfitrionas acostumbradas a alojar a los alumnos extranjeros, por lo que estarás siempre con gente de absoluta confianza. Como resultado, podrás vivir con total comodidad en un hogar en el que, eso sí, deberás cumplir sus normas, tal y como pasaría en un albergue o en cualquier otro tipo de alojamiento.

No lo dudes, y anímate a aprender a hablar por fin con fluidez inglés o cualquier idioma que se te resista y disfrutar de la estancia en alguno de los maravillosos países que nos rodean.

