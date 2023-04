Feria de Abril: todo lo que necesitas saber para disfrutarla si no eres de Sevilla

Tras la recordada Feria de 2022 que volvía después de dos años de suspensión por la pandemia, la Feria de Abril 2023 se prevé como otra edición histórica en la que se recuperan todos los elementos clásicos del evento que marca la primavera de Sevilla.

Si estás preparándote para vivir tu primera feria y aún no te suenan términos como rebujito, cacharritos o alumbrao, revisa bien estos consejos: todo lo que necesitas saber para disfrutar de la Feria de Abril 2023 si no eres de Sevilla, está aquí.

Un poco de historia

Portada de 2019 de la Feria de Abril – Fuente: Depositphotos

Qué si, que ya sabemos que lo quieres es gozar de la Feria y no estás para aburridas introducciones históricas, pero para entender a fondo este singular evento que ha sido exportado desde Sevilla a otros lugares de España, incluyendo Barcelona o Fuenlabrada en Madrid, hay que recordar algunos datos históricos.

Porque la Feria de Abril de Sevilla ya tiene más de 175 años de historia y nunca se había suspendido hasta 2020. Solo durante la Guerra Civil se suspendieron los festejos, pero se mantuvo el mercado ganadero: porque ese es el origen de la Feria, una exposición de ganados con concursos y premios auspiciado por los empresarios Narciso Bonaplata y José María de Ybarra por vez primera en 1847.

Durante los primeros 120 años, la Feria de Abril se celebró en el Prado de San Sebastián hasta que en 1973 se trasladó al barrio de Los Remedios, ubicación actual. Y aunque se denomina Feria de Abril, en algún caso se celebra en mayo, ya que sus fechas dependen de la Semana Santa precedente: la Feria arranca entre una y dos semanas después de la Semana Santa que, como sabemos, también son palabras mayores en la capital sevillana.

Cómo moverte por la Feria: el recinto

Personas se acercan a la Feria de Abril- Fuente: Depositphotos

Al sur de Los Remedios y al norte de Tablada se ubica el recinto de la Feria de Abril que se divide en tres sectores: el Real de la Feria, la Calle del Infierno… y los aparcamientos.

Cómo llegar a la Feria de Abril

Lo recomendable es siempre llegar a la Feria en transporte público, para lo que el Ayuntamiento sevillano activa ya desde el sábado 22 de abril el Plan Especial de Movilidad que tiene como objetivo garantizar la fluidez y fomentar el uso del transporte público.

Pero si vas en vehículo particular, estate muy atento a los aparcamientos que se habilitan en la zona. Existen aparcamientos para abonados con algo menos de 1.900 plazas gestionados por OnlyParking en diferentes parkings cercanos al recinto, y más de 7.000 plazas de tipo rotatorio en el Charco de la Pava, al noroeste del recinto ferial, un poco más alejados, por lo que se habilita un autobús lanzadera de Tussam —Transportes Urbanos de Sevilla— incluido en el precio, que es de 8 euros.

El Real de la Feria

El Real es el terreno principal destinado a la celebración de la feria. “Libre de cualquier tipo de publicidad” se le llama así por la moneda de 25 céntimos de peseta que cobraban los cocheros para trasladar a la gente a la feria antiguamente. Actualmente tiene una superficie de 275.000 m2 distribuidos entre 15 calles y 25 manzanas. Para organizarte, nada mejor que descargar un plano de la feria. Pero, atención, está orientado al sur: sur arriba, norte abajo.

La portada de la Feria

Esquema de la portada de la Feria de Abril 2023 – Fuente: Sevilla.org

Si en 2022 la portada de la feria corrió a cargo de Francisco Javier Navarro de Pablos cuyo trabajo no pudo ser expuesto cuando debería (en 2020) siendo un homenaje a la primera vuelta al mundo de Magallanes-Elcano, la de 2023 está diseñada por el arquitecto técnico Gregorio Esteban inspirada en dos edificios regionalistas, la Plaza de España de Sevilla de Aníbal González y Álvarez Ossorio y el Teatro Coliseo España, de José y Aurelio Gómez Millán.

Incluye un logotipo del 50 aniversario del traslado de la Feria desde el Prado de San Sebastián a Los Remedios. Ha costado medio millón de euros. Aquí puedes consultar este y otros diseños precedentes para comparar.

Las casetas

Casetas de la Feria de Abril – Fuente: Wikipedia

Este año habrá 1053 casetas, entre públicas y privadas, ubicadas en las 15 calles de la Feria que, por si no lo sabías, todas llevan nombres de toreros. El origen de estas casetas, uno de los grandes iconos de la Feria, está en el espacio acotado y cubierto por toldos que usaban los tratantes para negociar la compraventa de ganado. Ahora se “negocian” otras cosas…

Las hay de diferentes tamaños, desde las más básicas de un módulo, que son la mayoría, hasta nueve de cinco y más módulos. La mitad de ellas son familiares o privadas —solo se puede acceder por invitación—, la otra mitad de entidades, mientras que un pequeño número son municipales, de distritos o de servicios. Así que no, no vas a poder conocer las 1053 casetas, aunque corrieras tan rápido como Flash. La mayoría no se pueden visitar sin invitación así que es conveniente conocer previamente cuáles son de libre acceso. Por ejemplo, las de los partidos políticos suelen estar abiertas, siendo la de CCOO una de las que más gente joven atrae habitualmente. Otra caseta abierta es la de la Marimorena, gestionada por la ONG Acciónenred que quiere ser un espacio inclusivo y diverso, con opciones para vegetarianos o veganos, y que dedica los beneficios obtenidos a causas medioambientales.

La Calle del Infierno

Personas sonríen en una atracción de la Feria de Abril- Fuente: Depositphotos

Con este término un tanto intimidatorio se conoce al parque de atracciones contiguo al Real que ocupa casi 90.000 metros cuadrados: lo encontrarás al oeste del Real, al otro lado de la calle de Alfonso de Orleans y Borbón.

Entre sus numerosos cacharritos encontrarás casi 60 aparatos infantiles y más de 60 aparatos mecánicos para adultos. Pero, además, tienes chocolaterías, turronerías, puestos de espectáculo, helado, bodegones, etc.

Abierto ya desde el jueves 20, para ir calentando motores antes de la feria, por tercer año se aplica una iniciativa para reducir el ruido de 14.00 a 18.00 horas los días lunes, jueves y sábado. Además, el domingo 30 habrá descuentos especiales en todas las atracciones.

El albero

No es una parte del recinto ferial, pero sí un aspecto clave de la historia de la feria, el albero que cubre la calzada, una tierra de color amarillento que es habitual también en plazas de toros y que se riega con cloruro de calcio para evitar que levante exceso de polvo.

El albero mancha, y como se ponga a llover, se convierte en barrizal. Así que elige bien el calzado y consulta AEMET para que no te pille la tormenta del siglo en chanclas. Según nuestros datos, puede llover en la previa del alumbrao y el viernes 28. Estate atento.

El alumbrao

Una noche en la Feria de Abril – Fuente: Depositphotos

Y hablando de luces, es el momento de que aprendas otro de los aspectos más características de la Feria, el alumbrado o alumbrao que marca el inicio de la feria y que este año será el sábado 22 a las 12.00 horas de la noche.

Más de 200.000 bombillas de bajo consumo darán luz a las noches de la Feria este año, además de 90.000 farolillos, entre las calles principales del recinto y las casetas municipales. Por su parte, la portada cuenta con 25.000 luces LED que también se prenderán con el alumbrao. Para ir abriendo boca, nunca mejor dicho, en muchas casetas se celebra el preámbulo de este gran momento con la noche del pescaíto, una cena de pescado frito, embutidos y quesos, acompañados de cerveza, vino fino y manzanilla.

Flamencas y sevillanas

Mujeres bailando en la Feria de Abril – Fuente: Depositphotos

Popularmente conocido como traje de gitana, fue a partir de 1929, con motivo de la exposición Iberoamericana de Sevilla, cuando este traje comenzó a asociarse a la Feria de Abril cuyo origen está en las humildes batas de percal que vestían las gitanas y campesinas que acudían a trabajar en las primeras ediciones de la Feria. Si quieres ir vestida como mandan los cánones de la Feria, ya estás tardando en reservar tu traje de flamenca que incluye mantón y flor en el pelo.

En cuanto a los hombres, los hay que optan por el trajo corto y el sombrero de ala ancha, pero este traje es indicado para los caballistas. De cualquier manera, la tradición indica que hay que ir ‘arreglaíto’, así que quizás no sea el mejor día para inaugurar tu traje oficial festivalero: camisa de flores, pantalón corto y chanclas. Esto no es el Primavera Sound.

Y no lo es porque aquí no se perrea ni se hacen pogos, o al menos no tanto, sino que se bailan sevillanas, un baile con varios siglos de historia que empieza a consolidarse a partir del siglo XIX: “Las sevillanas se bailan por parejas y se agrupan en series de cuatro. Esas cuatro sevillanas se dividen a su vez en tres partes bien diferenciadas (tercios), ensambladas por un cambio de posición de las parejas que bailan. Las sevillanas culminan con un estribillo, y la música, el cante y el baile cesan juntos, con una sincronización perfecta”. Pues eso, que no es perreo.

Comer y beber en la Feria de Abril

Y llegamos al final, al rebujito, la combinación de manzanilla o fino con refresco de lima limón como 7 Up, Sprite, o gaseosa, el trago por excelencia de la Feria. Pero tal vez deberíamos empezar por explicar que la manzanilla que se bebe aquí no es una infusión, sino el vino blanco joven de Sanlúcar, y el fino es un vino generoso, propio de Jerez o Montilla-Moriles, de sabor seco, aromático y color oro pálido que se bebe muy frío. Por eso casa también con el ardor de la Feria de Abril: se esperan más de 30 grados para el final de fiesta.

Y de comer, ¿qué hay en el menú? Pues una selección de lo mejor de la deliciosa gastronomía andaluza, desde el jamón, a los buñuelos, pasando por el mencionado pescaíto frito. ¿La mala noticia? Que, si normalmente ya hay un poco de “inflación” con los precios de la feria, este año… imagínate. Pero no hay mal que por bien no venga. Menos finos y rebujitos y más sevillanas… que bailar, aunque sea mal, es gratis.