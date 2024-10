Joker: los escenarios de la segunda parte

Cinco años después de que el personaje de Arthur Fleck revolucionara el cine inspirado en el mundo del cómic, Joker regresa por todo lo alto con una película dirigida y escrita por los mismos responsables de la primera y protagonizada, por supuesto, por Joaquin Phoenix que se llevó el Oscar con su primer Joker.

Joker, ‘locura compartida’ en Nueva York y Los Ángeles

‘Joker: Folie à Deux’ – Warner Bros

Pero la mayor novedad de Joker: Folie à Deux (trastorno psicótico compartido o “locura de dos”) es la presencia de Lady Gaga en el papel de Harley Quinn, otro personaje procedente del Universo DC que, originalmente, era la psiquiatra de Joker en la prisión hasta que termina por convertirse en su compañera de locuras criminales.

Quinn ha sido también muy popular por su interpretación de Margot Robbie en Escuadrón Suicida creando un icónico personaje, también por su atuendo y peinado, pero la Harley Quinn de Joker 2 poco tendrá que ver con ella como Arthur Fleck poco tiene que ver con el Joker que pelea con Batman…

Soho Isolation Hospital en Belleville (New Jersey)

Hospital abandonado de Belleville – Youtube

En marzo de 2023, varios periódicos de New Jersey alertaban a la población de Belleville, un municipio del condado de Essex en el estado de New Jersey, a media hora al oeste de la ciudad de Nueva York: “Joker anda suelto por Belleville”.

Warner Bros no quiso soltar prenda, pero el alcalde de Belleville no se pudo contener y publicó una foto mientras confirmaba que una película “importante” se estaba rodando en la localidad: “si bien no puedo confirmar la película exacta, la ubicación y las DOS celebridades que estarán aquí, sin duda puedo confirmar que es un gran acontecimiento para Belleville”.

Esta “no” confirmación del alcalde llevó a diversos periodistas ha seguir “investigando” hasta que confirmaron que aquella “importante” película era la segunda parte de Joker y que la ubicación exacta era el hospital abandonado de Soho que se transforma, por supuesto, en el Arkham Asylum, el mítico hospital psiquiátrico del universo DC en el que están recluidos buena parte de los enemigos de Batman y en el que Arthur y Harley se encuentran.

Hospital de Belleville cuando aún estaba abierto – Archive.org

Construido en 1932 como hospital de aislamiento para enfermedades infecciosas como la tuberculosis o la polio es definido como un lugar “mágico” por su arquitectura, pero también “aterrador” por estar abandonado desde hace décadas… corriendo todo tipo de rumores sobre lo que sucede en su interior.

Pero no será la primera vez que este hospital aparece en el cine, teniendo en cuenta su cercanía con el plato de cine más grande del mundo, Nueva York: varias escenas de Una mente maravillosa de 2001 (que también dio el Oscar a mejor actor a Russell Crowe) se rodaron aquí.

Joker y Harley en Manhattan

Lady Gaga como Harley Quinn baja por las escaleras del tribunal penal de Manhattan – Warner Bros

Nos vamos el Lower Manhattan para conocer otro de los escenarios que impactarán en la segunda parte de Joker. Pero esta vez los responsables de la película no se han complicado mucho la vida para recrear el juicio de Arthur Fleck que no se pierde Harley Quinn.

El tribunal penal de Manhattan en pleno Centro Cívico de la isla neoyorquina vio bajar a Lady Gaga rodeada de unos 700 extras en una de las escenas más complicadas que tuvieron que rodar Todd Phillips y compañía. Y es que aunque Nueva York esté más que acostumbrada al cine, no es fácil rodar en exteriores una escena multitudinaria en lugares tan transitados como este.

Pero no hay mucha diferencia en la organización con respecto a cuando ruedan en Madrid: un cartel de la policía señalando que los coches deben estar fuera de la calle para rodar… ¿Juliet? Por cierto, se dio la circunstancia que durante esos días otro personaje hacia aparición por el edificio, pero para un juicio de verdad: Donald Trump.

Escaleras de Joker en el Bronx – Unsplash

Y los fanáticos de la primera parte pueden estar tranquilos porque volveremos a ver uno de los escenarios que se convirtieron en leyenda: las escaleras en las que Arthur Fleck baila vestido ya con su legendario traje de Joker.

Cerca del estadio de los Yankees, en el corazón del Bronx neoyorquino, a un paso de la parada de metro de la calle 167, se encuentran estas escaleras que ya son señaladas hasta en el Google Maps como “lugar de interés histórico”.

Según se han visto en algunas fotografías, el personaje interpretado por Lady Gaga acompaña a Arthur de vuelta a estas escaleras que puedes encontrar fácilmente si estás dando una vuelta por Nueva York.

Joker en las calles de Los Ángeles

Joaquin Phoenix en Los Ángeles

A pesar de la presencia del equipo de rodaje de Joker: Folie à Deux en la Costa Este, Hollywood también reclamó para sí un poco de Joker que para eso cuenta con la sede del estudio de Warner Bros, productora de la cinta… y porque buena parte de la industria vive en Los Ángeles y rodar aquí es mucho más barato.

Así que varias calles del Downtown angelino se vistieron de Gotham para ver correr a Joaquin Phoenix en una persecución rodada pocos días antes de que la producción se trasladase a la otra punta del país.

Según se pudo ver, Phoenix iba acompañado de otro actor cuyo nombre no se pudo confirmar vestido con su clásico traje de Joker, aunque mucho más alto que él. Desde mañana saldremos de dudas y podremos ver cómo estos escenarios cobran vida en la esperadísima secuela del Joker de Joaquin Phoenix.