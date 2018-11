Los viajes por Asia se han puesto muy de moda entre el público joven durante los últimos años, pues son destinos mucho más económicos que la media, son seguros y además, ofrecen una amplia oferta turística junto con un interesante impacto cultural. Son muchos los motivos que llevan cada año a miles de jóvenes españoles a cruzar el mapa para visitar muchos de los países del Sudeste Asiático.

Si estás pensando en convertirte en uno de ellos, es muy importante que planifiques muy bien tanto tu viaje como la lista de todas esas cosas imprescindibles que debes incluir en tu maleta, para que ningún imprevisto pueda echar a perder tu experiencia. Vamos a proponerte una lista con algunos de estos elementos.

Indispensables para llevar en tu mochila durante un viaje a Asia

Botiquín

El botiquín es lo primero que debes preparar, después de toda la documentación claro. Para que el botiquín sea completo, es recomendable llevar analgésicos y antiinflamatorios tópicos, antidiarreicos, antibióticos de amplio espectro, antitérmicos, preparados para la rehidratación oral, jabón antiséptico, material de cura, fotoprotector solar y antiácidos. Estos últimos se recomiendan especialmente en países con comidas picantes y muy especiadas, porque al ser tan diferentes suelen causar malestar digestivo con frecuencia. Los antiácidos que encontrarás en el siguiente enlace https://www.dosfarma.com/almax funcionan muy bien para combatir el ardor de estómago.

Documentación necesaria:

Lo más importante es que tengas el pasaporte en regla, pero también es esencial que compruebes los trámites de entrada del país o países que quieras visitar, porque difieren mucho unos de otros. En algunos países asiáticos es suficiente con el pasaporte y en otros se requieren visados con periodos de estancia limitados. En estos casos, se recomienda que vayas a la embajada correspondiente y lo solicites con antelación para evitar costes adicionales una vez que llegues a la frontera de tu destino. También deberías llevar siempre una copia de los vuelos de ida y vuelta.

Monedero o cartera exclusiva

El dinero es otro de los imprescindibles, pero no solo el dinero, también las tarjetas y el lugar que vas a usar para guardar los documentos más importantes. Crea o busca un monedero adecuado para que pase desapercibido y no lo pierdas ni te lo puedan robar fácilmente. Algo que se pueda esconder en la ropa y que no te moleste.

Chubasquero

Para que la lluvia no impida que puedas continuar con tus planes de viaje no olvides meter un chubasquero en tu mochila. Son ligeros, no pesan nada y te permitirán hacer frente a los clásicos monzones asiáticos y a cualquier otro contratiempo climático que se te pueda presentar. Recuerda que en esta parte del planeta las estaciones se dividen en dos: seca y húmeda, y que esta última se caracteriza por frecuentes lluvias cortas e intensas.

Tentempié nutritivo

Cuando te mueves por el Sudeste Asiático los traslados pueden ser muy largos e impredecibles, por ello resulta de gran utilidad llevar siempre un pequeño snack, como una barrita energética o frutos secos, que consigan saciar el hambre cuando el viaje se alargue más de lo esperado.