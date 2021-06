En la actualidad, el sector turístico está sometido a subidas y bajadas de la demanda en función de las circunstancias del vertiginoso mundo en el que vivimos y a un aumento de la competencia. Por ello, resulta imprescindible conocer el Revenue Management para las empresas relacionadas con el turismo.

Si nunca has oído hablar de esta técnica empresarial que permite optimizar la gestión de recursos para lograr el perfecto equilibro entre la satisfacción de los clientes y la rentabilidad del negocio, hoy te explicamos en qué consiste. Así podrás tener en cuenta la importancia de la práctica y la formación en revenue management en el sector hotelero.

Qué es el Revenue Management

Hoteles

De forma general, la gestión de ingresos, también denominada Revenue Management o Yield Management, hace referencia a la técnica empresarial que tiene en cuenta las estrategias a seguir para vender y fijar los precios en relación a la oferta y la demanda. Para ello, siempre toma en consideración la tasa de ocupación de los hoteles. De tal forma si aplicas el Revenue Management debidamente, conseguirás maximizar los ingresos de tu alojamiento o establecimiento hotelero en cualquier temporada del año.

Importancia de la gestión de ingresos

Hotel y Restaurante

A efectos prácticos, si aplicas en tu negocio este tipo de gestión podrás establecer la mejor de las estrategias para ofrecer las habitaciones más adecuadas a cada cliente, según lo que este necesita y en el momento en que lo necesita. Se consigue ofrecer así el precio más idóneo para ambos.

Pero para utilizar el Revenue Management es necesario contar con una formación adecuada, puesto que se manejan aspectos tales como el análisis de datos, con elque se es capaz de predecir con muy poco margen de error cuál va a ser el comportamiento futuro de los viajeros y clientes, y el análisis económico sobre la rentabilidad en cualquier momento del año.

De tal modo, podrás saber cuántas habitaciones debes tener ocupadas para garantizar mayores ingresos, si puedes incrementar o no el precio de cada una de ellas en función de las condiciones del mercado, cuáles son los productos con los que puedes atraer a determinados clientes y lanzar ofertas para el público objetivo en cada circunstancia.

Importancia del valor diferencial

Uno de los factores más importantes que tiene en cuenta el Revenue Management a la hora de establecer las estrategias a seguir es el valor diferencial. Este marca la diferencia de tu negocio con el de la competencia, convierte a un establecimiento en único y propicia que los viajeros lo recomienden y lo estimen en gran medida. El boca a boca sigue siendo la mejor publicidad, sobre todo, en tiempos de redes sociales.

Cuanto más te diferencies del resto del sector, ofreciendo buenos productos y una estupenda relación calidad-precio en cada momento del año, más optimizarás tus ingresos.

Además, conocerás mucho mejor a huéspedes y clientes, con lo que te podrás anticipar a sus necesidades, algo que hará que se sientan únicos. Con ello también les demostrarás fidelidad, compromiso y preocupación por su bienestar, lo que mejorará aún más su opinión de tu hotel o alojamiento.

No obstante, las ofertas y la variedad de precios que se puede ofrecer a lo largo del año o de la temporada, debe gestionarse con mucho cuidado para que el cliente no se sienta engañado. Para ello, es necesario un conocimiento estratégico adecuado, de ahí la importancia de la formación en la materia. No basta con bajar o subir los precios a ton ni son. Hay que saber cuándo hacerlo, por qué hacerlo y cómo comunicarlo, o en caso contrario no se lograrán los objetivos propuestos.

Importancia del mundo digital

Revenue Management

Otra de las facetas del Revenue Management, surgida en décadas más recientes, es aquella que tiene que ver con el mundo digital. Y es que esta gestión tiene en cuenta el uso de plataformas que funcionan como motor de reservas en Internet, donde se debe lograr un buen posicionamiento; el marketing automatizado para controlar las estadísticas, las tendencias y los índices de ventas; y los servicios de venta online.

En las circunstancias actuales, el Revenue Management es más necesario que nunca. Y, al contrario de lo que algunos puedan pensar, no solo resulta aconsejable en grandes compañías hoteleras sino también en el resto del sector. Pequeños hoteles, hostales, casas y alojamientos rurales pueden beneficiarse de esta estrategia para que sus negocios obtengan una mayor rentabilidad y estabilidad en sus ingresos, sin olvidar la satisfacción y fidelización de sus clientes.

Así que si formas parte del sector hotelero y todavía no habías valorado la posibilidad de ponerte al día con el Revenue Management, te animamos a ello. Seguro que notarás la diferencia.

*Contenido elaborado en colaboración con una marca