Las 10 claves del Carnaval que solo un canario puede entender

Los Carneros de El Hierro, los Buches de Arrecife, los Diabletes de Teguise, los Achipencos de Fuerteventura, los Indianos de La Palma o el Carnaval de la Piñata… El Carnaval de Canarias es una tradición con un tronco común pero diferentes ramificaciones, tantas como islas tiene el archipiélago.

Pero para que no te pierdas en el mogollón a las puertas de un bochinche, repasamos las claves más importantes del carnaval de las islas, para que vivas la fiestas (casi) como un canario.

El eufemismo de la ‘Fiesta de Invierno’

Carnaval en Canarias – Fuente: Depositphotos

Ya desde mediados del XIX, con la aparición de las instituciones socioculturales carnavaleras —las conocidas como sociedades— el Carnaval de Canarias, especialmente en Las Palmas de Gran Canaria, se había convertido en una fiesta de primer orden que iba perfilando su singular carácter.

Pero con la llegada de la Dictadura, el carnaval vivió su particular vía crucis. Se podía celebrar la Cuaresma, pero lo del carnaval era demasiado “pagano”. Pero los canarios tenían recursos para sortear la censura y la represión, al menos hasta cierto punto. Fue así como nacen las Fiestas de Invierno, una mascarada enmascarada, a menudo clandestina, que se celebraba en clubes privados o en entornos familiares para evitar la intervención de las autoridades.

Un carnaval por isla

Regata de Achipencos en Puerto del Rosario – Fuente: Depositphotos

No cabe duda de que los carnavales de Santa Cruz de Tenerife y de las Palmas de Gran Canaria son los más famosos de las Canarias —no en vano dicen del de Tenerife que es el segundo más popular del mundo después del de Río de Janeiro—, pero cada isla tiene sus propias singularidades si se trata de celebrar la Fiesta de Invierno más burlona.

Ahí está la tradicional Parranda Los Buches de Arrecife recuperada en los años 60 que ya se celebraba en el siglo XIX en Lanzarote: el término “buche” hace referencia a las vejigas de grandes peces curtidas e hinchadas con las que se golpea a la gente.

Y qué me decís de los Diabletes de Teguise inspirados en las danzas competitivas de los antiguos mahos, los Indianos de La Palma, todos de riguroso blanco, los aterradores carneros de Tigaday en El Hierro o las festivas regatas de Achipencos de Puerto del Rosario en Fuerteventura. Lo dicho, una fiesta para cada isla.

¿Me conoces, mascarita?

No siempre había tiempo y dinero para prepararse un lustroso disfraz de Carnaval, pero eso no impedía a los canarios ponerse en modo cachondeo. Y ya sabemos que la necesidad aguza el ingenio así que los canarios aprovechaban telas o sábanas viejas para hacerse disfraces y máscaras.

Las máscaras conocidas como mascaritas eran aprovechadas para hacer trastadas y hablar un poco más de la cuenta, a veces destapando algún que otro secreto ajeno. Es entonces cuando el aludido decía aquello de: ¿me conoces, mascarita? Y era el momento de poner pies en polvorosa o arriesgarse a que revelasen tu identidad. Hoy en día, el término mascarita sigue usándose habitualmente en el Carnaval canario, incluyendo la Fiesta Mascarita Ponte Tacón de Puerto de la Cruz.

Dando la murga en el Carnaval canario

Jack Sparrow en el Carnaval de Tenerife – Fuente: Depositphotos

Seguro que alguna vez has usado ese dicho popular: “no me des la murga”. Bueno, pues en las islas afortunadas estarás deseando que te la den, porque las murgas canarias son la quintaescencia festiva de estas fechas, unas agrupaciones carnavalescas que versionan canciones famosas modificando la letra. Ya te lo puedes ir imaginando, ¿no? Por supuesto, como sucede en Cádiz con el COAC, aquí también hay concurso de murgas. Bueno, y también lo hay en Badajoz y otros lugares de España.

Murga nivel afilarmónica

No dejamos de daros la murga todavía porque debéis conocer el nivel más alto de murguerismo, el afilarmónica, término que deriva de una murga fundada por Enrique González Bethencourt —el “padre de las murgas”— conocida como la Afilarmónica NiFú-NiFá. Tal fue la influencia de las creaciones musicales de esta agrupación a lo largo de los años que este término se ha quedado como sinónimo de talento murguero.

Cuidado con las cargaceras en el bochinche o en el ventorrillo

Dos personas en un chiringuito en Puerto del Rosario – Fuente: Depositphotos

Es tu primer Carnaval en Canarias y quieres conocer todos los bochinches o guachinches que son los chiringuitos canarios en los que tomarse un bucho —un trago— y seguir con la fiesta. Tal vez también te dejes caer por los ventorrillos, una versión más modesta del bochinche específico de las fiestas, lo que viene a ser el típico puesto de feria donde comer y beber. Pues bien, deja un poco para el día siguiente que si no te pillarás una buena cargacera y adiós Carnaval.

Piérdete en el mogollón

¿Y a dónde llevamos el mogollón de la fiesta? Según nuestras últimas noticias, el mogollón del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria se trasladará este 2023 al entorno de la plaza de La Música, tras algunos dimes y diretes con los vecinos. Y es que, aunque cueste creerlo, hay quien tiene que seguir trabajando, incluso durmiendo, aunque otros tantos estén perdidos en el mogollón, las reuniones nocturnas —algunas improvisadas… otras no— que abundan en los carnavales canarios.

Conoce los chiringays

Ya has estado en un bochinche, has pedido unas papas con mojo picón en un ventorrillo y has perdido a tus amigos durante horas en el mogollón. Pero la fiesta no ha acabado aún porque debes conocer algún chiringay, cuyo origen está en la década de los 90 cuando la comunidad LGTB empezó a crear sus propios espacios carnavaleros que pronto contaron con promoción institucional, famosos, por ejemplo, en el Carnaval de Maspalomas.

Prueba las tortillas de Carnaval, el gofio y el mojo picón

Gofio canario – Fuente: Depositphotos

Tal vez nos hemos pasado un poco con tanto chiringuito y se nos ha olvidado que también hay que comer para no pillar una mazurca, lo que viene a ser una cargacera. Y nada mejor que una tortilla para matar el jilorio.

Cuentan que antaño las mascaritas más jóvenes salían en carnaval con una cesta picando en las casas al grito de “el hueviiito”. Y los vecinos depositaban un huevo en la cesta. Con el botín obtenido se preparaban estas tortillas que son un clásico dulce canario. Si a esto sumamos gofio y mojo picón ya tenemos un buen menú carnavalero.

La resaca para el Carnaval de la Piñata

Si en Cádiz tienen el Carnaval de los Jartibles, en Canarias tenemos el Carnaval de la Piñata, el último baile de las mascaritas el primer sábado de Cuaresma —que este 2023 es el 25 de febrero—, el postre carnavalesco más dulce, con permiso de la tortilla. Es posible que también te suene de otros lugares de España como Astorga o Ciudad Real. Y es que, al fin y al cabo, en toda España siempre nos ha costado cerrar las fiestas, sobre todo si se trata de la mejor del año, nuestro querido Carnaval.