Las carreteras panorámicas más espectaculares del mundo

Para los que les gusta conducir, no hay nada más placentero que una carretera panorámica con poco tráfico, ninguna prisa por llegar al destino (o ningún destino al que llegar), y una buena selección musical. Es entonces cuando nos viene a la cabeza el eslogan de BMW y respondemos que sí, así sí nos gusta conducir.

El problema, claro está, es que a menudo circulamos hasta arriba de tráfico, tenemos un destino y prisa por llegar, y no todas las carreteras son como las que vamos a recorrer a continuación…

Ruta 163 (Arizona y Utah)

Monument Valley – Pixabay

¿Cómo? ¿No era la Ruta 66? Bueno, esa es la más famosa, pero hay decenas de impresionantes carreteras en Estados Unidos, uno de los países más adorados por los fanáticos de la conducción. Y no es solo por la inmensa influencia de su cultural popular, es que conducir en buena parte de este país (salvo en ciudades como Los Ángeles) es una gozada.

Y entre esas carreteras que se han convertido en iconos, la Ruta 163 que se inicia en Kayenta, al norte de Arizona, y lleva a Bluff, al sur de Utah, conectando la 160 con la 191 y atravesando estampas inolvidables como el Monument Valley que pone la piel de gallina a cualquier aficionado al western clásico: 100 kilómetros de asfalto mítico.

La carretera del Karakórum (Pakistán y China)

Carretera del Karakórum – Depositphotos

Si en la 163 puedes llegar a conducir con los ojos cerrados (pero mejor no lo hagas) en la N35 Karakoram Hwy de Pakistán que conecta con la G314 National Rd de China, necesitarás la mayor atención en el asfalto para sortear uno de los trazados más complicados del mundo. Pero claro, ¿cómo obligar a nuestros ojos a no admirar tanta belleza que la rodea?

No en vano estamos hablando de una carretera que conecta con cinco picos de más de 8.000 metros de Pakistán, entre ellos el K2, la segunda montaña más alta del mundo y célebre entre los más intrépidos alpinistas.

Cuentan que para construirla se necesitaron 20 años y durante los trabajos perecieron centenas de personas por caídas y derrumbamientos: 1.200 kilómetros de carretera que alcanza su punto más alto en el paso de Khunjerab entre China y Pakistán rozando los 4.700 metros de altitud.

Great Ocean Road (Australia)

Great Ocean Road – Depositphotos

Regresamos al nivel del mar para conducir por la carretera más deseada de Australia, 240 kilómetros entre Torquay y Allansford, en el estado de Victoria, al sur del país, cerca de Melbourne.

Ya hace casi un siglo que esta carretera tomó forma una vez que miles de soldados que regresaron de la I Guerra Mundial se encargaron de trazarla convirtiéndose en una suerte de tributo a los soldados que no volvieron a casa, aunque fuera para construir carreteras.

Hoy en día es una de las rutas turísticas más importantes del país porque da acceso a muchas de sus veneradas playas, además de que en esta zona se encuentran los célebres Doce Apóstoles del Parque Nacional de Port Campbell, ese conjunto de bloques de piedra caliza sobre el mar.

Chapman’s Peak Drive (Sudáfrica)

Chapman’s Peak Drive – Depositphotos

Se trata de una pequeña ruta de tan solo 9 kilómetros con 114 curvas en la costa rocosa del Pico Chapman, al sur de Ciudad del Cabo. Fue construida entre 1915 y 1922 considerada desde entonces una hazaña de la ingeniería por la dificultad del entorno. No obstante, estuvo cerrada unos años por su peligrosidad, protagonizando un recordado anuncio al respecto.

Pero el mayor problema de esta carretera no era solo despeñarse si te salías de ella, sino las caídas de rocas que también ocasionaron accidentes mortales y suponemos que algún milagro. Tras reabrir sus puertas en 2008, Chapman’s Peak Drive vuelve a estar disponible (ya como autopista de peaje) para disfrutar de varios de los paisajes más impresionantes del sureste de Sudáfrica. Pero cuidado, sobre si todo si no llevas un Mercedes-Benz…

Ruta Nacional 40 (Argentina)

Ruta 40 – Depositphotos

Es hora de irnos al corazón de Sudamérica para recorrer los más de 5.000 kilómetros de la Ruta 40 que cruza toda Argentina de norte a sur: once provincias, 14 parques nacionales, cinco lugares Patrimonio de la Humanidad, 236 puentes, 200 ciudades y rozando casi los 5.000 metros de altitud en el abra del Acay en Salta.

Su construcción comenzó en 1935 y se puede decir que aún no ha terminado ya que a lo largo de estos últimos años ha sufrido diversas variaciones dada su importancia como conexión comercial pero también su relevancia para el turismo.

Carretera de montaña de Tianmen (China)

Tianmen Mountain Road – Depositphotos

Nos vamos ahora al corazón de China para marearnos un rato en la carretera hacia el cielo de Tianmen, la ruta de las 99 curvas, otro de esos itinerarios solo aptos para conductores avezados y con paciencia.

Pero la belleza (y exigencia) de esta carretera también ha atraído la mirada de otra firma de coches, en este caso Volkswagen que se trajo aquí su ID.R para completar un reto: demostrar que los eléctricos también pueden ir “a todo gas” por una de las carreteras más exigentes del mundo.

Ring Road (Islandia)

Ring Road de Islandia – Depositphotos

Pero si quieres un poco de todo, mar y montaña y alguno de los paisajes más fascinantes del mundo, recorre la Ring Road (o Ruta 1) de Islandia: son más de 1.300 kilómetros lo que la convierte en la carretera de circunvalación más larga de Europa. Y es que Islandia lidera muchas de esas listas de “lo más de Europa”.

Pese a que se terminó oficialmente ya hace medio siglo, los trabajos en la Ring Road no concluyen nunca puesto que la meteorología siempre está haciendo de las suyas. Pero los islandeses se lo toman con mucha calma, y a los apresurados turistas con sus coches alquilados no les queda otra que tirar de paciencia, no pasar nunca de 90 km/h y disfrutar de postales alucinantes desde la ventanilla del coche: sí, por aquí sí nos gusta conducir un poco más que por la M-30 un martes lluvioso a eso de las cinco de la tarde…