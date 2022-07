1 El Agujero (Gran Canaria)

En el norte de Gran Canaria, en el municipio de Gáldar, se localizan las piscinas naturales El Agujero, un lugar increíble donde descansar y disfrutar del mar y sus fondos marinos. Las zonas para el baño están convenientemente delimitadas. A poco más de seis kilómetros también puedes acercarte a conocer las piscinas naturales de Roque Prieto. Y no olvides que en Gáldar hay puntos de interés imprescindibles como el Museo y Parque Arqueológico Cueva Pintada (C. Audiencia, 2, 35460 Gáldar, Las Palmas) y la Casa Museo Antonio Padrón (C. Capitán Quesada, 3, 35460 Gáldar, Las Palmas).