Viajar es la adicción más bonita de este mundo. Te permite descubrir nuevos lugares, culturas y toda la historia de cada ciudad de una forma peculiar. Una de las mejores opciones de turismo, además de económica, que puedes hacer para descubrir una ciudad, es animarte a participar en un free tour.

¿Qué es un free tour?

Un free tour es un recorrido gratuito liderado por un guía local que te llevará a conocer los principales puntos de una ciudad durante aproximadamente dos horas, normalmente a pie. Reservar un free tour en la ciudad en la que te encuentres siempre será una buena idea porque descubrirás los puntos de interés más destacados de cada lugar y, además, puedes elegir por tipología. Existen diferentes free tours que se diferencian de otros por su variedad temática además de la histórica. Dependiendo de tus inquietudes tendrás la posibilidad de alimentar tu curiosidad gracias a esta especialidad.



Hay quienes prefieren ser fieles a sus mapas en papel y otros que eligen ser fieles a la última aplicación para descubrir una ciudad a través de su smartphone … Y, finalmente, los que deciden reservar un free tour.

Free Tour

¿No te parece la mejor opción para descubrir una ciudad? Gracias a este tipo de experiencia alimentarás tus más profundas inquietudes a través de un tour guiado por un especialista. Durante la duración de este recorrido, conocerás la historia de cada ciudad con detalles que jamás hubieras descubierto por tu cuenta. Pero como ya he comentado, no solo puedes tener la posibilidad de disfrutar de un free tour histórico, si no que también puede ser temático. Puedes encontrar experiencias relacionadas con leyendas, experiencias nocturnas, etc. Cada tipo de persona tiene cabida en el mundo de los free tours.

Al final de toda experiencia de free tour, cada viajero es libre de decidir cuánto quiere aportar económicamente, siempre teniendo en cuenta si te ha gustado y el presupuesto de cada persona.



La idea principal del free tour es la posibilidad de dar acceso a la cultura a todo tipo de bolsillos, sin excluir a ninguna persona que no pueda acceder a la cultura por culpa de su nivel económico.



Aconsejamos, sin lugar a dudas, la plataforma online de free tours Guru Walks por la variedad que ofrece y la calidad de sus servicios. En la página de inicio vas a encontrar un buscador que te ayudará a ir directamente al grano, como también curiosear por las diferentes secciones que ofrece.



Las ciudades ideales para un free tour a día de hoy son:

Roma

Es una ciudad italiana de 2.857.321 habitantes, la segunda​ capital de la región del Lacio y de Italia. Es el municipio más poblado de Italia y la cuarta ciudad más poblada de la Unión Europea. Por antonomasia, se la conoce desde la Antigüedad como la Urbe. También es llamada «La Ciudad Eterna”.

Fuente: Pixabay

Barcelona

Se ubica en la orilla del mar Mediterráneo, a unos 120 km al sur de la cadena montañosa de los Pirineos y de la frontera con Francia, en un pequeño llano litoral limitado por el mar al este, la sierra de Collserola al oeste, el río Llobregat al sur y el río Besós al norte. Por haber sido capital del condado de Barcelona, se suele aludir a ella con la denominación de Ciudad Condal.

Florencia

Florencia es el núcleo urbano en el que se originó en la segunda mitad del siglo XIV el movimiento artístico denominado Renacimiento, y se la considera una de las cunas mundiales del arte y de la arquitectura, así como también una de las ciudades más hermosas del mundo.

Viena

Es la capital de Austria y uno de sus nueve estados federados. La ciudad tiene una larga historia, ya que es una de las más antiguas capitales de Europa, por lo que cuenta con un importante patrimonio artístico.

Budapest

Considerada como una de las ciudades más bellas de Europa, Budapest cuenta con varios sitios que son Patrimonio de la Humanidad, entre los que se incluyen, a orillas del Danubio, el barrio del Castillo de Buda, la avenida Andrássy, la Plaza de los Héroes y el Metropolitano del Milenio, el segundo más antiguo del mundo.

Fuente: Pixabay

Atenas

Atenas es una ciudad rica en restos arqueológicos de extraordinaria importancia, de los cuales el más famoso es el Partenón en la Acrópolis. Además de construcciones de la época clásica griega, también se conservan monumentos romanos y bizantinos, así como varias construcciones modernas.

Otros tours populares que puedes encontrar en este espacio son:

– Tour gratis por el casco antiguo de Barcelona.

– Un free tour por Budapest denominado como esencial.

– Un free tour para descubrir lo mejor de Roma.

– El interesante tour de iniciación al Renacimiento en Florencia.



En cada una de las opciones, por supuesto, vas a encontrar información detallada y el desglose que cómo se va a desarrollar la maravillosa experiencia de realizar el free tour que hayas elegido. Además, encontrarás la localización del punto de encuentro así como la hora en la que debes estar presente.