1 Jaén

Hubo un tiempo no tan lejano en el que para alguno de nosotros lo de entrar en un bar y que te pusieran una tapa gratis con la consumición era como ciencia-ficción. La primera vez que yo disfrute de esta bendición gastronómica fue en Jaén, una de las inapelables capitales españolas del tapeo. «¿Qué tomas con la caña? Tenemos esto, lo otro y lo de más allá». Pensé que era obligatorio comer así que pedí algo. Cuando me dispuse a pagar, supuse que me habían cobrado de menos: «cóbrame también la comida». Y la camarera me miró como si fuera sueco o algo peor. Por supuesto, me tomé un par de cañas más.

Cuando entras en la provincia de Jaén, el olor de la aceituna es inconfundible. Y es que el aceite de oliva es la principal materia primera de la gastronomía jienense y, por supuesto, está más que presente en los taperos de los bares de la ciudad.