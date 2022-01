Internet nos ofrece tantos servicios y utilidades que a menudo cuesta imaginar que no hace tanto tiempo no teníamos la oportunidad de aprovechar todas sus ventajas. Y, a la hora de viajar, estas se notan notablemente. Al fin y al cabo, son muchas las plataformas a través de las cuales puedes planear escapadas, calcular los gastos para las vacaciones o comparar las mejores opciones cuando no sabes muy bien por cual decidirte.

Si eres de los que usan algunas de ellas o todavía dudas entre las más adecuadas para aquello que necesitas, hoy te recomendamos las mejores webs para organizar tu viaje. Seguro que les sacas partido a todas ellas.

Omio

Si nos vamos de escapada o a pasar las vacaciones a un destino para disfrutar del placer de viajar y desconectar de la rutina diaria, habremos de empezar por tener en cuenta el desplazamiento. Para ello, nada mejor que consultar Omio y gestionar todo lo relacionado con los transportes de larga distancia a través de su web o de su aplicación gratuita para móviles, disponible para Android e iOS.

Omio cuenta con una interfaz sencilla e intuitiva en donde podrás averiguar fácilmente cómo llegar a destino, comparar trenes, autobuses y aviones y reservar tu billete desde la misma página con total seguridad. La comparativa te ofrece información tan relevante como la distancia, el precio y el tiempo necesario de desplazamiento según el transporte que elijas.

Además, la app es tan cómoda que portarás en tu móvil los billetes electrónicos, recibirás las notificaciones de seguridad en tiempo real y podrás realizar las consultas sobre opciones de viaje en 35 países. Incluso acepta las tarjetas descuento de trenes y autobuses, al tiempo que te ofrece ofertas especiales en la compra de billetes. Rápido, cómodo y fácil.

Booking

Buscar hotel también se convierte en algo sencillo gracias a las webs para la gestión de hospedaje. En estas es posible localizar fácilmente los alojamientos disponibles en una ciudad, pueblo o región; comparar su precio entre ellos; conocer la opinión de otros huéspedes; y ver numerosas fotografías para comprobar si las habitaciones y servicios disponibles se adecúan a nuestras necesidades.

Sin duda, una de las mejores plataformas de este tipo para buscar y reservar alojamiento es Booking. Podrás elegir entre hoteles, hostales, apartamentos, resorts, villas, chalés de montaña, casas rurales e incluso glamping. De un vistazo puedes conocer qué lugares de interés quedan próximos a ellos y cuáles son los servicios y actividades en sus instalaciones. Además, podrás aprovechar las estupendas ofertas que ofrecen en la página cuando realizas tu reserva a través de ella.

Moovit

Cuando llegamos a un lugar de vacaciones y no lo hacemos en nuestro propio vehículo, suele preocuparnos el tema del desplazamiento por la zona. Pero con Moovit este problema desaparece rápidamente.

Se trata de una web y una app perfecta para obtener toda la información que necesitas sobre el transporte público. Tanto es así que, sin necesidad de irse a lugares desconocidos, son muchos los que la utilizan a diario en su propia ciudad de residencia. No es de extrañar que se haya convertido en una de las aplicaciones fundamentales entre las especializadas en movilidad urbana.

Audible

Para esos desplazamientos que te llevan cierto tiempo, en los que no sabes muy bien qué hacer, también hay aplicaciones estupendas. Una de ellas es Audible, especialmente recomendable para aquellos que se marean cuando leen en autobús o en tren, ya que para disfrutar de ella solo necesitas unos auriculares.

Y es que esta app pone a tu disposición más de 90 000 audiolibros y pódcast que puedes escuchar incluso sin conexión. Entre sus categorías, hay una muy bien surtida dedicada a Viajes y turismo, así que puedes aprovechar para ir escuchando algún título sobre el lugar al que te diriges. El tiempo se te pasará volando.

Revolut

Por último, no podemos olvidar el tema de las finanzas. Tal vez te resulte un poco complicado calcular el presupuesto que necesitas o, cuando lo haces, siempre te excedes o te quedas corto. Pues Revolut te facilitará la vida. Se trata de una app que no solo te ayudará a organizar tus finanzas, sino que también te permitirá desbloquear el acceso a la sala VIP de los aeropuertos. Además, desde este mes de enero esta popular empresa tecnológica ha comenzado a operar como un banco en España: Revolut Bank.

Con todas estas facilidades al alcance de la mano, elige tu próximo destino, reserva tus billetes en Omio y anímate a disfrutar de unos días lejos de la rutina diaria. ¿Apetece viajar?

*Contenido elaborado en colaboración con una marca