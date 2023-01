Los mejores libros de viajes para leer en 2023

A buen seguro que uno de los objetivos que os habéis marcado para este 2023 es viajar más. Tras unos años comprometidos por cuestiones sanitarias, este año arranca muy diferente al pasado. La única incertidumbre para viajar vuelve a ser la de siempre: el dinero.

Pero mientras juntamos los céntimos que estamos ahorrando con el IVA del pan y hacemos encaje de bolillos, siempre nos quedará la imaginación para viajar barato, con la literatura como principal estímulo. A continuación, os recomendamos diez libros de viajes para empezar 2023 con ganas.

Viajeras al tren (Pilar Tejera, 2022)

Viajeras al tren

Marlene Dietrich, Rose Valland, Nellie Bly, o Grace Kelly son algunas de las protagonistas de este libro que aborda la historia de grandes viajeras que vivieron experiencias inolvidables en los vagones de un tren. Porque hay muchas formas de viajar, pero nada se puede igualar al romanticismo y la seducción de un tren.

Pilar Tejera es historiadora y ha estado vinculada al periodismo de viajes durante dos décadas. En 2008, crea el sello editorial Ediciones Casiopea en el que se publican libros como Reinas de la Carretera, Viajeras de Leyenda o Damas de Manhattan.

Caminantes (Edgardo Scott, 2022)

Una mujer camina en una ciudad – Fuente: Unsplash

Existe un relato de Edgar Allan Poe titulado El hombre de la multitud que aún hoy fascina por su capacidad para describir el perfil del caminante urbano, del flâneur, aquella persona que disfruta paseando sin rumbo fijo, respirando, observando, escuchando el cadencioso palpito del ritmo de la ciudad.

El escritor argentino Edgardo Scott homenajea a este espécimen urbano en su obra Caminantes editado por Gatopardo Ediciones. Como dice el gran Andrés Neuman, Caminantes “nos propone una intensa lectura de las tradiciones caminantes y reivindican con belleza el acto mismo de caminar como un modo de lectura del espacio, de nuestra conciencia histórica y la propia intimidad”. Porque redescubrir tu entorno con un simple paseo sin rumbo también puede ser un gran viaje.

Lagarta. Cómo ser un animal salvaje en España (Gabi Martínez, 2022)

Lagarta. Cómo ser un animal salvaje en España

Editado por GeoPlaneta, Lagarta aspira a ser un homenaje a la fauna salvaje española y a las personas que dedican su vida a proteger a las especies más amenazadas. Desde el urogallo a la ballena vasca, desde el bucardo al lagarto gigante de El Hierro, Gabi Martínez se embarca en un fantástico viaje por nuestra geografía adentrándose en la naturaleza más salvaje del país. Para viajeros amantes de los animales y de la naturaleza.

A bordo del Janet Nichol (Fanny Stevenson, 2022)

A bordo del Janet Nichol

“Durante catorce años no he conocido un solo día efectivo de salud. He escrito con hemorragias, he escrito enfermo, entre estertores de tos, he escrito con la cabeza dando tumbos” escribió una vez Robert Louis Stevenson sobre su producción literaria bajo la cruel amenaza de la enfermedad.

¿Cómo se las arregló Fanny para embarcarse con su hijo y su marido casi agonizante a bordo en una camilla en el crucero Janet Nichol? Esa es la historia que cuenta este libro que refleja el diario de a bordo de la mujer de Stevenson camino de su último destino en las islas Samoa, donde el escritor moriría cuatro años más tarde de que el Janet Nichol saliera del puerto de Sídney.

Las Islas del Pacífico (Douglas L. Olivier, 1951)

Bora Bora – Fuente: Unsplash

Y no dejamos los Mares del Sur porque este libro del profesor emérito de Antropología en la Universidad de Harvard y en la Universidad de Hawái es una de las biblias para los amantes de las islas del Pacífico, ese territorio que durante siglos fue un verdadero misterio para los navegantes europeos, pero que ya fue poblado desde antiguo por diversos “pueblos isleños” tal como los denomina el autor.

Aunque el humor de Douglas L. Olivier puede ser en ocasiones algo controvertido, Las Islas del Pacífico sigue siendo un manual imprescindible para todo aquel que quiera acercarse a la verdadera historia de esas islas que son mucho más que paraísos resultones para fotos inspiradoras.

Historias en guagua (Anais Abakoni, 2022)

Una mujer lee en un autobús – Fuente: Depositphotos

Ya hemos viajado en tren, pero qué me decís del autobús. Porque, desde luego, es un poco más incómodo que el vagón de un tren, menos anónimo que un vehículo particular y un poco más lento que un avión. Pero hay diversos lugares en el mundo a los que solo se puede acceder en autobús, compartiendo asientos con los más pintorescos personajes e, incluso, animales…

La escritora Anais Abakoni nos ofrece una colección de cuentos que narran vivencias que transforman a sus protagonistas y que ocurren en los transportes públicos de Cuba, España, Indonesia, Japón y Suecia, donde vive actualmente.

Toda aventura comienza con un sí (Alicia Sornosa, 2021)

Toda aventura empieza con un sí

Alicia Sornosa lleva viajando por el mundo desde hace una década y las ha visto de todos los colores, como se suele decir. Pero es lo que tiene ser dueña de tu destino y dedicarte a lo que más te gusta, a pesar de los pesares: los viajes y las motos.

Este libro es una suerte de guía de motivación para viajeros de aventura y para todos los que no temen lanzarse a nuevos retos viajeros, salpicado de anécdotas y un buen número de situaciones divertidas —y otras no tanto— que ha vivido en sus periplos por algunas de las rutas más difíciles del mundo.

Viaja vegano (Elisa Blanco Barba, 2021)

Viaja Vegano

Si las palabras se pudiesen patentar, la persona que lo hubiese hecho con el término «sostenibilidad» tendría ahora más dinero que Elon Musk y Jeff Bezos juntos. Pero, por suerte, la sostenibilidad es patrimonio mundial y la podemos usar casi en cada frase que decimos sin temor a una demanda.

Viaja vegano es un libro que entronca con una nueva forma de plantear los viajes que ha llegado para quedarse: disfrutar y aprender de los destinos, sin esquilmarlos ni exprimirlos. Elisa Blanco Barba ofrece en él un buen número de consejos para vivir una aventura soñada de la manera más armoniosa… y sostenible.

Marca de Agua (Joseph Brodsky, 1989)

Venecia – Fuente: Unsplash

“Era una noche ventosa y, antes de que mi retina registrara nada, me arrebató un sentimiento de absoluta felicidad: mis narices recibieron el golpe de lo que, para mí, había sido siempre su sinónimo, el olor de algas heladas”.

Si tú también eres de los que piensa que Venecia es la ciudad más singular del mundo, no debes perderte Marca de Agua, uno de los libros más curiosos sobre esta ciudad inimitable. Esto no es una novela negra, ni un relato romántico ni un poema grandilocuente. Ni el propio Brodsky supo muy bien qué hizo en Marca de Agua, pero logró ofrecer uno de los homenajes más emocionantes a la ciudad italiana.

Atlas de España (Joaquín Arias Pereira, Alejandra Fernández Mingorance, 2021)

Atlas de España

Hemos recomendado nueve lecturas viajeras para adultos, pero los pequeños viajeros también deben empezar este 2023 con buen pie. Y Atlas de España puede ser una buena opción para descubrir los destinos más cercanos de forma divertida.

Desiertos, volcanes, castillos, pinturas, gastronomía… toda la cultura que define un país como España en un atlas que cuenta con un mapa ilustrado por cada comunidad autónoma para mostrar las facetas más diversas de nuestro país.