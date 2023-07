Los mejores ‘microfestivales’ de este verano

¡Qué lejos queda aquella época en la que para disfrutar de un festival de música en verano tenías que irte a Benicàssim o Escalarre! Ahora tenemos decenas de eventos cada fin de semana que han convertido a España en la tierra prometida de la música en directo… al menos en festivales, porque el circuito de salas languidece ante una competencia festivalera demasiado poderosa.

Diez ‘microfestivales’ para este verano

Por suerte, los promotores musicales han comprendido que también hay lugar para otra clase de eventos más allá de los macrofestivales de mil escenarios y carteles intercambiables. Son los denominados microfestivales que apuestan por un perfil boutique y propuestas musicales a menudo más específicas, desde el rock más afilado hasta la electrónica más sofisticada. Seleccionamos diez microfestivales para que organices tu verano más musical en entornos un poco menos masificados.

Pirineos Sur (Huesca – del 7 al 29 de julio)

Fuente: Pirineos Sur

No hay mejor forma de empezar que con uno de los pioneros en llevar la música a escenarios naturales. Porque pocos lugares en España se pueden comparar al Auditorio Natural de Lanuza, sobre las aguas del embalse homónimo, rodeado por las montañas pirenaicas de Huesca.

Fue en 1992 cuando la Diputación de Huesca apostó decididamente por recuperar este entorno de las comarcas del Valle de Tena y Serrablo con una propuesta musical diferente a los festivales de pop independiente que comenzaban a asomar la cabeza en España. Para este 2023, mantiene el mismo concepto con un cartel en el que conviven Bomba Estéreo con Guitarricadelafuente, Kraftwerk, Luz Casal, Rozalén o Rubén Blades.

Huercasa Country Festival (Segovia – 14 y 15 de julio)

Fuente: Huercasa Festival / Facebook

¿Un festival de country en España? ¿Decenas de personas son sombrero vaquero bailando en una plaza mayor como si fuera un bar de Texas? Bienvenidos a Huercasa Country Festival que un año más se celebra en Riaza, en la vertiente norte del macizo de Ayllón, a hora y media de Madrid, ya en la provincia de Segovia.

Los promotores del evento presumen de que ya se trata de una referencia en Europa en estilos como el bluegrass, el honky tonk o el propio country. Así que, si tu héroe es Hank Williams y no sales de casa sin tus botas vaqueras, tienes cita a mediados de julio en Riaza.

Sinsal (Pontevedra – del 21 al 23 de julio)

Fuente: Sinsal / Facebook

Si buscas un escenario espectacular en un festival único, apunta el Sinsal SON Estrella Galicia porque no hay nada igual en España. Para empezar, se celebra en San Simón, una isla deshabitada de la ría de Vigo que de antiguo fue sede de un centro monástico y en el que llegaron a vivir templarios. Y, por otro, se trata de un festival con cartel secreto: el público no sabe a qué artistas va a ver hasta que no llega a la isla. Pinta bien, ¿no? Bueno, depende quién toque, claro…

Pero, además, Sinsal presume de sostenibilidad en su propuesta apostando por seis líneas maestras en las que destacan el protagonismo de las mujeres en el staff y en el cartel, así como la eliminación del plástico y la gastronomía con productos ecológicos y locales. Así que suponemos que habrá algo más que pizzas, burritos y dichosas hamburguesas “gourmet” como en otros festivales.

Vértigo Estival (Jaén – 21 y 22 de julio)

Fuente: Vértigo Estival / Facebook

Jaén existe y también tiene festivales de música. Y su cartel para este año no puede ser más fresco y elocuente: una nadadora buceando en una piscina de teselas azules en las que se puede leer su cartel: Rufus T. Firefly, Niña Polaca, Ocktive o los locales Blam de Lam. Por Martos se pasaron en años anteriores artistas como Viva Belgrado, La Bien Querida, Joe Crepúsculo o Triángulo de Amor Bizarro asentando el perfil indie de un microfestival rural pasado por agua en el que también se reconoce a los nuevos valores de la escena andaluza en los premios NEIA.

Prestoso Festival (Asturias – del 3 al 5 de agosto)

Fuente: Prestoso Festival / Facebook

Decir en Asturias “esto me presta” o “préstame” no es hablar de dinero, sino de disfrute: esto me mola, me gusta, ye agradable, me presta. Y eso es lo que busca el Prestoso Festival, encandilar a un público que año a año responde con más interés a uno de los escenarios musicales más espectaculares del verano: Las Barzaniellas, a tan solo 2,5 kilómetros de Cangas del Narcea, una localidad de moda en Asturias también por su vino.

En el cartel tenemos nombres como Rodrigo Cuevas, la Costa Brava, Mujeres o Melenas, pero, además, este festival ofrece numerosas actividades culturales paralelas como talleres de cerámica, visita al cercano Monasterio de Corias… y muchas catas de vino.

Fiestoron (Gran Canaria – 11 y 12 de agosto)

Fuente: Fiestoron / Facebook

¿Que en las islas no hay festivales? Te equivocas. Vente con nosotros a la isla de Gran Canaria para conocer un festival que es un fiestorrón como su propio nombre indica. Fue en 2016 cuando la ciudad de Arucas, a 20 minutos al oeste de Las Palmas, organizó un primer y humilde festival con varios grupos tributo y la presencia de clásicos del pop español como La Unión o Cómplices.

Siete años después, el cartel sigue siendo corto como buen microfestival, pero entre sus artistas figuran estrellas del rock y el pop como Ska-P, Mago de Oz, Melendi o Coti, sin olvidarnos de una banda tributo que hará las delicias de los fans de Extremoduro.

Trece Roeis Fest (Lugo – 18 y 19 de agosto)

Fuente: Trece Roeis Fest

Trece Roeis Fest celebra uno de los espacios naturales más deslumbrantes de Galicia, la Ribeira Sacra, que busca desde hace años ser declarada como Patrimonio de la Humanidad después de que ya fuera declarada Reserva de la Biosfera por la Unesco. Con sede en Pantón, en la provincia de Lugo, pero cerca ya de Ourense, Trece Roeis contará este 2023 con la visita de SFDK, Reincidentes, Catuxa Salom o Lamatumbá en un festival que, a diferencia de la mayoría, no tiene ánimo de lucro.

Esférica Rioja Alavesa (Araba – del 18 al 20 de agosto)

Fuente: Esférica Rioja Alavesa

Y de un territorio de viticultura heroica a otra zona en la que también saben un par de cosas sobre el buen vino: la Rioja Alavesa. En un rincón con encanto en el entorno de la Sierra de Cantabria se ubican los escenarios de este festival que combina las experiencias gastronómicas y culturales con la música.

Tanto la propia Guardia, como en las vecinas Bastida, Eltziego y las impresionantes Bodegas Ysios diseñadas por Santiago Calatrava ofrecerán las actuaciones de artistas como Morcheeba, Morgan, Gatibu o Sylvie Kreusch.

Occident Summerfest Cerdanya (Girona – del 17 al 26 de agosto)

Fuente: Summerfest Cerdanya Facebook

Sí que os lo estamos poniendo difícil porque el siguiente escenario no tiene nada que envidiar a los paraísos naturales que ya hemos visto hasta ahora. Hablamos de la región histórica de Cerdanya, al norte de Girona que da nombre a este festival ubicado en el entorno de Puigcerdà, ya en la frontera con Francia.

Creado en 2018, este evento nace con esa idea de hacer confluir las actividades culturales con el respeto y la concienciación medioambiental ofreciendo este 2023 su característico paisaje de tipis en los que también abundan las actividades para los más pequeños.

Cranc Festival (Menorca – del 21 al 24 de septiembre)

Fuente: Cranc Festival / Facebook

¿Y qué tal como colofón al verano más (micro) festivalero una visita a Menorca? Cuando la fiebre turística por la isla más turquesa de nuestra geografía ya va bajando, Maó se viste sus mejores galas para ser la sede del Cranc, un festival que este 2023 da la bienvenida a Nada Surf, Belako, La Paloma o The Cicely Satellites. Un pequeño festival indie en el mejor escenario para despedir al verano… sin pisar un macrofestival.