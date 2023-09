Para aquellos a los que les guste el enoturismo, pero también para los que disfruten con el turismo etnográfico y cultural, las visitas a los museos del vino españoles son una apuesta segura. No puedes perderte la posibilidad de descubrir la historia a través de estos lugares tan especiales, donde también es posible disfrutar de degustaciones y del bello paisaje de los viñedos de su entorno.

El otoño es una época del año estupenda para descubrir estos centros museísticos. Por ello, no dejes de acercarte hasta algunos de los mejores museos del vino en España en tus siguientes escapadas. ¡No te decepcionarán!

Museo Etnográfico e do Viño de Cambados

Museo del Vino de Cambados/Foto: https://turismoriasbaixas.com/

El pontevedrés Museo Etnográfico e do Viño (Av. da Pastora, 102, 36630 Cambados, Pontevedra) fue el primer centro de este tipo en abrir sus puertas en Galicia, y uno de los primeros en hacerlo en España. Se localiza en la bella villa marinera de Cambados, en las proximidades de las ruinas del cementerio de Santa Mariña de Dozo. Lo mejor es que aproveches la ocasión para visitar museo y camposanto. Ten en cuenta que este se encuentra incluido dentro de la Asociación de Cemiterios Singulares de Europa (ASCE) y está catalogado como Bien de Interés Cultural.

La visita al Museo do Viño te ofrecerá un recorrido por la historia del vino Albariño y otros con la Denominación de Orixe Rías Baixas, a través de sus salas, donde no faltan tampoco los útiles y aperos de labranza típicos de la zona. Ubicado en dos edificios: la antigua casa rectoral y otra construcción más actual, están comunicados por una pasarela de cristal, y en ellos se ofrecen visitas guiadas. Los menores de 11 años acceden gratis.

Museo del castillo de Peralada

Castillo de Peralada/Foto: Pixabay

En una ubicación excepcional se encuentra el Museo del Vino del castillo de Peralada o Museu del Castell de Peralada (Plaça del Carme Sant Joan, 7, 17491 Peralada, Girona). Sus exposiciones se desarrollan en las antiguas bodegas que usaban los frailes carmelitas para elaborar el vino allá por el siglo XIV, así como en otras salas más modernas donde se muestran sus centenares de objetos relacionados con la cultura vitivinícola, gran parte de ellos procedentes de la edad media. Sin duda, uno de los museos del vino imprescindibles de la península y tierras catalanas.

Museo Provincial del Vino de Valladolid

Museo del Vino de Valladolid/Foto: https://cultura.diputaciondevalladolid.es/

El Museo Provincial del Vino de Valladolid (C. del Palacio, s/n, 47300 Peñafiel, Valladolid) es otro de los mejores, y todo un referente entre los museos del vino de Castilla y León. Se localiza en el imponente castillo de Peñafiel, catalogado como Monumento Histórico, en una de las zonas más emblemáticas de la Ribera del Duero.

En este lugar podrás descubrir todos los secretos de las cinco denominaciones de origen de la provincia, contemplar unas vistas espectaculares del entorno y degustar los mejores caldos. Podrás elegir entre la visita al castillo y al Museo Provincial, de una hora y media de duración, o bien una opción más completa con cata, de alrededor de dos horas y media. Este es uno de esos lugares a los que hay ir si andas por tierras vallisoletanas.

Museo del Vino de Aranda de Duero

Mano cogiendo uvas/Foto: Pixabay

Al lado de la iglesia de Santa María, en el casco histórico de la ciudad de Aranda de Duero, se encuentra un museo del vino muy especial, puesto que está ubicado dentro de una bodega subterránea del siglo XIII.

El Museo del Vino de Aranda de Duero te permitirá conocer la cultura del vino de la región y su relación con la zona, sin olvidar los métodos de elaboración y las herramientas y utensilios utilizados para ello, a través de una visita de 45 minutos de duración.

Museo do Viño de Galicia

Museo do Viño de Galicia/Foto: https://museos.xunta.gal/

En el 2019 se fundó el Museo del Vino de Galicia (Lugar Camporredondo, 1, 32415 Campo Redondo, Ribadavia, Ourense) para documentar, conservar y difundir el patrimonio cultural vitivinícola de la tierra gallega. Su exposición permanente se extiende a través de sus ocho salas, donde descubrirás todos los secretos sobre la elaboración del vino, los viñedos, los lagares, O Ribeiro y la excepcional bodega de Santo André, excavada en la roca, desde donde salían los vinos para Santiago de Compostela.

Puedes visitar de forma libre el Museo del Vino de Galicia, y descargarte la app gratuita para ello con lenguaje de signos, audiodescripción y audio subtitulado. La encontrarás con el título de Museo do Viño de Galicia para Android e IOS. No obstante, si no quieres perderte ninguno de los secretos del Museo del Vino de Galicia, lo mejor es que te apuntes a sus visitas guiadas. Y recuerda que, a lo largo del mes, se ofrecen en él desde cursos y conciertos hasta charlas, conferencias y actividades relacionadas con el mundo del vino. La entrada es gratuita.