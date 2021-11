1 Portugal

Portugal es el primer país del mundo en cuanto a consumo de vino per cápita, con 51,9 litros. Además de ello, no podemos olvidar que la tierra portuguesa se encuentra entre los primeros países productores y exportadores de caldos del mundo, los cuales son cada vez más apreciados en todas partes. Sin duda, el más famoso es el vinho verde, pero no se quedan atrás los Oporto, el de Madeira o los del Douro, que han sido merecedores de diversos galardones.