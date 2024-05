Los pueblos de Madrid donde mejor se come

La llegada de la primavera es el pistoletazo de salida para sabaderos y domingueros madrileños que buscan alejarse unas horas del terraceo capitalino y buscar un poco de sosiego en los pueblos de la región. El problema es que a todos se nos ocurre lo mismo al mismo tiempo y algunas terrazas del pueblo más pequeño de la Comunidad Madrid parecen las de la calle Montera un viernes por la noche.

De cualquier forma, cualquier tumulto es más llevadero si sobre tu mesa está un buen plato de judiones, un cuchifrito o una carne al desarreglo. Te recomendamos siete pueblos de Madrid donde se come bien… Pero no te olvides de reservar mesa con tiempo si no quieres terminar con unas patatas fritas de gasolinera en la mano.

Montejo de la Sierra

Judiones – Fuente: Wikimedia

La Academia Madrileña de la Gastronomía nos dice que desde hace décadas en Madrid también se producen judiones que pueden competir sin problemas con los de La Granja de Segovia o los del Barco de Ávila. Y a tenor de lo que hemos probado en Montejo de la Sierra, podemos dar la razón a los académicos.

El Mesón El Hayedo o el restaurante Monte del Tejo son algunos de los lugares en los que podrás dar buena cuenta de unos judiones. Y, para bajar la comida, visita el Hayedo de Montejo, uno de los paraísos naturales más espectaculares (y demandados) de la región. Reserva con tiempo.

Carabaña

Carne a la brasa – Fuente: Pixabay

Cambiamos totalmente de escenario, pero sin dejar la buena mesa en la comarca de Las Vegas, al sureste de Madrid, donde visitamos Carabaña, a orilla del río Tajuña. Aquí también tenemos una bonita ruta que aprovecha las vías del ferrocarril en desuso.

Para después de la ruta, una vez abierto el apetito, visita el Asador de los Gallos, uno de los restaurantes con mejor valoración de la zona, especialista en comida tradicional entre la que no falta la carne de buey y los cocidos, además de un famoso pulpo a la brasa.

Colmenar de Oreja

Carne al desarreglo – Fuente: Wikimedia

Para ser un poco originales y no recomendar como siempre Chinchón, donde también se come (y bebe) muy bien, por supuesto, en esta ocasión bajamos un poco más al sur para visitar Colmenar de Oreja, donde podrás ponerte las botas con su típica carne al desarreglo con patatas chulas.

Según parece, el nombre de este suculento plato deriva del “desarreglo” que hacían en la cazuela algunos intrusos de la cocina picoteando sin parar por el delicioso olor que desprendía: cuando llegaba el momento de servir la comida, ya apenas quedaba nada.

Collado Villalba

Cocido madrileño – Fuente: Depositphotos

Nos dirigimos hacia la sierra donde tenemos un buen número de localidades famosas por su gastronomía tradicional. Por aquí no hay tantas estrellas Michelin como en la capital, pero tampoco hace falta si lo que se busca es comer bien sin pagar más de la cuenta.

Collado Villalba, por ejemplo, fue una de las localidades protagonistas de la Ruta del Cocido Madrileño que finalizó en marzo. Aunque con la llegada del buen tiempo el cocido ya no sea un plato tan demandado, todavía te lo servirán en Kandrak, entre otros restaurantes.

Cadalso de los Vidrios

El extremo suroccidental de la Comunidad de Madrid también existe con pueblos de nombre tan evocador como este, famoso por sus vinos y sus patatas fritas de churrería.

Algunos despistados entran en el bar El Churrero pensando que se van a encontrar churros, pero no, lo que hay son las mejores patatas fritas artesanales de toda la región. Pero aquellos que busquen algo más que patatas, qué tal un cuchifrito, un plato tradicional de la comida segoviana que también podemos disfrutar en este pueblo.

Rascafría

Callos – Fuente: Depositphotos

Otro acierto seguro es Rascafría, una localidad habitual en cualquier ruta gastronómica por la Comunidad de Madrid donde, además, podemos visitar diversos enclaves monumentales y naturales como el monasterio de El Paular o el Bosque de Finlandia.

Pero si se trata de comer, pásate por Caldea, El Pilón, Conchi o Cachivache y disfruta de algunos platos no tan tradicionales, como los canelones de rabo de toro, las carrilleras con chocolate blanco o los hojaldres de puerros. Pero también tienen cochinillo y cordero asado…

San Lorenzo de El Escorial

San Lorenzo del El Escorial – Fuente: Depositphotos

Si no te apetece improvisar y descubrir por ti mismo algún pueblo más alejado de las rutas turísticas clásicas, pásate por San Lorenzo de El Escorial donde, además de volver a disfrutar de una de las grandes joyas de la arquitectura hispana de todos los tiempos, tendrás a tu disposición numerosas propuestas gastronómicas más o menos tradicionales.

Desde el lujo de la alta cocina de Montia hasta el clásico Charolés, pasando por propuestas como las de El Paseo, Luz de Lumbre, Cava Alta o el mítico Asador del Rey. Desde luego, en San Lorenzo de El Escorial no vas a pasar hambre, aunque la cartera tal vez se resienta un poco más que en otros pueblos menos “palaciegos”.