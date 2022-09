Salamanca es una de las ciudades más bellas del interior de España. Declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, resulta visita obligada, pero también existen otros sitios maravillosos en la provincia de la que es capital que no puedes dejar de conocer.

Por ese motivo, en esta ocasión te proponemos descubrir algunos de los pueblos más bonitos de Salamanca, perfectos para una escapada este otoño o para aprovechar unos días cuando tengas libre en el trabajo. Toma nota y déjate sorprender por su belleza y su gastronomía.

Los pueblos bonitos de Salamanca

Candelario

Candelario/Foto: Depositphotos

Ubicado a más de 1.000 metros de altitud sobre el nivel del mar, en la comarca de la Sierra de Béjar, y en un entorno donde se suceden los bosques de castaños, Candelario te sorprenderá por sus callejuelas empedradas, así como su patrimonio arquitectónico. No extraña que fuera catalogado como Conjunto Histórico-Artístico en 1975.

Si te acercas a la localidad, no te pierdas el Museo Casa Chacinera (C. Perales, 3, 37710 Candelario, Salamanca), un edificio tradicional donde aprenderás los secretos sobre el famoso chorizo del Candelario al tiempo que viajas en el tiempo hasta 1920. Candelario forma parte de la asociación de los Pueblos Más Bonitos de España. Y a 10 minutos de la localidad se encuentra la ciudad de Béjar, destino que también merece la pena visitar.

La Alberca

La Alberca/Foto: Pixabay

En pleno Parque Natural de las Batuecas-Sierra de Francia, se encuentra La Alberca, uno de los pueblos más bonitos de la provincia de Salamanca. Su casco antiguo también está catalogado como Conjunto Histórico-Artístico, y en él destacan los balcones de madera, las casas de piedra y adobe, los soportales y las calles estrechas y sinuosas que resulta un placer recorrer.

Pasea por la Plaza Mayor, visita la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción (Pl. Iglesia, 37624 La Alberca, Salamanca) y la ermita de San Blas (Av. Batuecas, 10, 37624 La Alberca, Salamanca), y si deseas practicar senderismo, el entorno es perfecto para ello. La Alberca se localiza a 45 kilómetros de Ciudad Rodrigo y a hora y media en coche de Salamanca.

Ledesma

Ledesma/Fot: Twitter @Turismo_Ledesma

A media hora en coche de la ciudad de Salamanca se encuentra Ledesma, a 780 metros de altitud sobre el nivel del mar. Es otro de los Pueblos Más Bonitos de España, cuyo casco antiguo también está catalogado como Conjunto Histórico Artístico.

Parada imprescindible es el castillo-fortaleza, desde donde contemplar hermosas vistas de la localidad. En la iglesia de San Miguel (C. San Miguel, 4Z, 37100 Ledesma, Salamanca), visita el Centro de Interpretación de la Historia de Ledesma, BLETISA. Recorre el Paseo de Alonso Andrea y, para no perderte nada de interés, sigue la ruta urbana de Ledesma con la que podrás descubrir todos los lugares destacados de su casco histórico, a través de un itinerario circular de fácil dificultad, que puede realizarse de manera autoguiada mediante códigos QR. Y no olvides comprar las famosas rosquillas de Ledesma. Cuando las pruebes te llevarás unas cuantas de regreso a casa.

Miranda del Castañar

Miranda del Castañar/Foto: Pixabay

También en la Sierra de Francia, Miranda del Castañar constituye otro de los pueblos más bonitos de Salamanca catalogado como Conjunto Histórico-Artístico. Esta villa medieval amurallada hará que retrocedas en el tiempo. Incluida también entre los Pueblos Más Bonitos de España, te sorprenderán la iglesia gótica y la Torre de las Campanas, la Casa del Escribano (Calle Derecha, 32-40, 37660 Miranda del Castañar, Salamanca), la torre del castillo y la Alhóndiga, así como las ermitas del Cristo del Humilladero y de la Virgen de la Cuesta.

Y si te apetece una ruta de senderismo, podrás elegir entre varias, aunque en otoño te recomendamos la ruta circular Miranda del Castañar-Cepeda, perfecta para recorrer su bosque de castaños, pinos, madroños y robles.

Mogarraz

Mogarraz/Foto: Depositphotos

En la Sierra de Francia tampoco puedes dejar de conocer el pueblo de Mogarraz. La belleza de su trazado urbano, junto con sus casas dieciochescas, con entramados de madera y sus fachadas, son lo que más lo caracterizaran. Pero tampoco podemos olvidar monumentos como la Torre del Campanil y la ermita del Humilladero.

Montemayor del Río

Montemayor del Río/Foto: Wikimedia Luis Rogelio HM CC BY-SA 2.0

Catalogada como Conjunto Histórico-Artístico, el pueblo de Montemayor del Río es otro de los más bellos de Salamanca. Localizado en la Sierra de Béjar, su entorno rodeado de castaños resulta precioso para visitar en otoño, y precisamente en la localidad la madera de estos árboles es la que se utiliza para la cestería. Descubre el castillo de San Vicente, la Plaza Mayor, la ermita de San Antonio y la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción.

Montemayor del Río se encuentra a media hora en coche de Hervás (Extremadura) y a 89 kilómetros de Salamanca; un destino perfecto para una escapada de fin de semana.